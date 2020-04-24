أزمة كورونا

 بتحضيرات خاصة.. جلسة في الكونغرس للتصويت على خطة اقتصادية جديدة

24 أبريل 2020
U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress in the House…
U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress in the House Chamber of the U.S. Capitol in Washington, U.S., February 4, 2020. REUTERS/Joshua Roberts

يصوت أكثر من 200 نائب في الكونغرس الأميركي الخميس على مساعدة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات لمساعدتها على مواجهة تداعيات كوفيد-19. 

وفي مشهد استثنائيّ، حضر النواب وطاقم الكونغرس افتتاح الجلسة الصباحية وهم يضعون كمامات وقائية وبعضهم يضع قفازات.

ووزعت إرشادات صحيّة على النواب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد للتصويت على الخطة الطارئة.

ولا يسمح لهم بدخول قاعة الجلسات إلاّ في مجموعات صغيرة، تشكّل وفق الترتيب الألفبائي، ويجب عليهم تجنّب المصاعد واحترام مسافة الأمان أينما وجدوا.

وينتظر قادة البرلمان الديمقراطيون أن يحضر أكثر من 215 نائبا من بين 435، ما يمثل النصاب القانوني الكافي للتصويت على حزمة التدابير المدعومة من الرئيس دونالد ترامب الذي يوقعها لاحقا.

وعقب عدة ساعات من النقاش، سيصوت النواب بعد الظهر على تشكيل لجنة لتقييم استجابة الولايات المتحدة للوباء. تعقب ذلك راحة بنحو نصف ساعة لتعقيم القاعة، يتلوها انطلاق التصويت عقب الساعة الثالثة ظهرا.

في ظلّ تضخم البطالة وشلل الاقتصاد الذي أوقف بشكل سريع بسبب الوباء، تفاوض الكونغرس والبيت الأبيض حول هذه الخطة الجديدة بقيمة 480 مليار دولار، بينها 320 مليار ستقدم كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف ذلك للسماح لها بالحفاظ على الوظائف. وتضمن الحكومة الفيدرالية القروض، مع التزامها بإلغاء الفوائد في حال أبقت الشركات المستفيدة على الوظائف أو أعادت توظيف العمال الذين سرّحتهم.

وتشمل التدابير أيضا تخصيص 75 مليار لمساعدة المستشفيات، 25 منها لإجراء فحوص كوفيد-19 التي تعتبر عاملا حاسما في إنعاش الاقتصاد، و60 مليار في شكل قروض موجهة لقطاعات أخرى متضررة وعلى رأسها الزراعة. 

وتضاف التمويلات الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 349 مليار خصّصت سابقا لدعمها في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2200 مليار أقرت نهاية مارس.  

علاوة على ذلك، توجد محادثات بين الكونغرس والبيت الأبيض حول حزمة تدابير أخرى يمكن أن تشمل خطط استثمار واسعة في البنى التحتية.

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أزمة كورونا

متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

24 أبريل 2020
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.
زادت أزمة كورونا الضغوط على المهاجرين حيثما تواجدوا.

قدم وزير الأمن البوسني اقتراحا يوم الخميس بترحيل المهاجرين من الدولة الواقعة في البلقان، مدعيا أنهم يشكلون "تهديدا أمنيا محتملا وعبئا اقتصاديا شديدا" وسط جائحة كوفيد-19 الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الدين رادونسيتش أيضا إن المهاجرين الذين لم يتمكنوا من توفير جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى يجب سجنهم بدلا من إيوائهم في مخيمات المهاجرين في البوسنة.

وقال "(المهاجرون) الذين لا يريدون إظهار بطاقات هويتهم لن يسمح لهم بعد الآن باستخدام مخيمات المهاجرين واللاجئين لدينا. سوف يذهبون مباشرة إلى السجن. وسنحتفظ بهم هناك لمدة عام إلى 5 أعوام حتى نتمكن من تحديد هويتهم - هذا هو اقتراحنا لقانون جديد".

ولم يذكر موعدا يكون فيه التشريع المقترح جاهزا للنقاش في البرلمان.

وتعكس التعليقات إحباطا متزايدا في دولة البلقان الصغيرة من تدفق المهاجرين الفارين من العنف والفقر في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، الذين يأملون في المضي قدما نحو أوروبا الغربية. وينتهي المطاف بمعظمهم محاصرين في البوسنة حيث تفرض كرواتيا، الدولة التالية على طريق الهجرة، ضوابط صارمة على الحدود.

وقال رادونسيتش: "نريد (تخفيف) عبء رعاية ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف شخص هنا، لا يمكننا التعامل مع ذلك، خاصة الآن، مع أوضاع الفيروس. نريد أيضا أن نثني المهاجرين الجدد نفسيا عن القدوم إلى هنا بعد انتهاء الوباء وفتح الحدود مرة أخرى".