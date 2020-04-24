 بتحضيرات خاصة.. جلسة في الكونغرس للتصويت على خطة اقتصادية جديدة

يصوت أكثر من 200 نائب في الكونغرس الأميركي الخميس على مساعدة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات لمساعدتها على مواجهة تداعيات كوفيد-19.

وفي مشهد استثنائيّ، حضر النواب وطاقم الكونغرس افتتاح الجلسة الصباحية وهم يضعون كمامات وقائية وبعضهم يضع قفازات.

ووزعت إرشادات صحيّة على النواب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد للتصويت على الخطة الطارئة.

ولا يسمح لهم بدخول قاعة الجلسات إلاّ في مجموعات صغيرة، تشكّل وفق الترتيب الألفبائي، ويجب عليهم تجنّب المصاعد واحترام مسافة الأمان أينما وجدوا.

وينتظر قادة البرلمان الديمقراطيون أن يحضر أكثر من 215 نائبا من بين 435، ما يمثل النصاب القانوني الكافي للتصويت على حزمة التدابير المدعومة من الرئيس دونالد ترامب الذي يوقعها لاحقا.

وعقب عدة ساعات من النقاش، سيصوت النواب بعد الظهر على تشكيل لجنة لتقييم استجابة الولايات المتحدة للوباء. تعقب ذلك راحة بنحو نصف ساعة لتعقيم القاعة، يتلوها انطلاق التصويت عقب الساعة الثالثة ظهرا.

في ظلّ تضخم البطالة وشلل الاقتصاد الذي أوقف بشكل سريع بسبب الوباء، تفاوض الكونغرس والبيت الأبيض حول هذه الخطة الجديدة بقيمة 480 مليار دولار، بينها 320 مليار ستقدم كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف ذلك للسماح لها بالحفاظ على الوظائف. وتضمن الحكومة الفيدرالية القروض، مع التزامها بإلغاء الفوائد في حال أبقت الشركات المستفيدة على الوظائف أو أعادت توظيف العمال الذين سرّحتهم.

وتشمل التدابير أيضا تخصيص 75 مليار لمساعدة المستشفيات، 25 منها لإجراء فحوص كوفيد-19 التي تعتبر عاملا حاسما في إنعاش الاقتصاد، و60 مليار في شكل قروض موجهة لقطاعات أخرى متضررة وعلى رأسها الزراعة.

وتضاف التمويلات الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 349 مليار خصّصت سابقا لدعمها في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2200 مليار أقرت نهاية مارس.

علاوة على ذلك، توجد محادثات بين الكونغرس والبيت الأبيض حول حزمة تدابير أخرى يمكن أن تشمل خطط استثمار واسعة في البنى التحتية.