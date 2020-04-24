أزمة كورونا

الصين تعلن عن "لقاح طوارئ" لكورونا

24 أبريل 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

زعم مسؤول صيني رفيع أن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يصبح جاهزا في غضون خمسة أشهر، في ظل اتهامات لبكين بالتسبب عن عمد بنشر الوباء القاتل وحجب معلومات عنه لأغراض تجارية.

وقال مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها جاو فو إن بلاده تتوقع أن يكون لديها لقاح مرتقب ناجح لهذا المرض الفتاك بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وتابع جاو في تصريحات لمحطة "CGTN" الإذاعية الحكومية إن "تطوير لقاح أو دواء معين، دائما ما يستغرق بعض الوقت، لأن تجربته تبدأ على الأشخاص الأصحاء، يجب أن تتأكد من أن اللقاح الذي نقوم بتطويره آمن وفعال."

وأشار إلى أنه "ربما بحلول شهر سبتمبر، قد يكون لدينا لقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ، على سبيل المثال، إذا كان لدينا تفشي جديد للفيروس مرة أخرى".

وقال جاو إن "لقاح الطوارئ"، الذي سيكون في مرحلته الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية في حينه، يمكن أن يستخدم على العاملين في مجال الرعاية الصحية قبل عامة السكان.

وذكر المسؤول الصيني "في رأيي، ربما سنحصل على لقاح للأشخاص الأصحاء في وقت مبكر من العام المقبل".

بالمقابل قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو أن الصين ربما تكون أخفت بيانات حول فيروس كورونا حتى تتمكن من إنشاء لقاح للوباء أولا، "من أجل بيعه للعالم في وقت لاحق".

وأضاف نافارو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "بكين تنظر للأمر على أنه مسألة تجارية بحتة ولم تهتم لانتشار الفيروس".

يذكر أن حكومات عديدة اتهمت بكين بتقويض التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا، بداية بالتستر على المعلومة المتعلقة بمصدر الفيروس ثم طريقة انتشاره بين الأشخاص.

 واقترح أعضاء من الكونغرس الأميركي تشريعا يجرم الصين على تسترها على معلومات مهمة تتعلق بانتشار فيروس كورونا ومصدره الحقيقي، كما أن هناك دعاوى قضائية يجري تحضيرها ضد بكين، وفق وسائل إعلام أميركية.

ويرجح غالبية العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل من الحيوان إلى الإنسان، تحديدا في سوق شعبية في ووهان تبيع حيوانات برية حية. 

لكن وجود مختبر ووهان للفيروسات على بعد بضعة كيلومترات من السوق ساهم في زيادة التكهنات حول احتمال تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.

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"حقنة الفيروس".. خطة مثيرة للجدل في أميركا لتسريع لقاح كورونا

24 أبريل 2020
عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

حققت فكرة خطيرة تتمثل في حقن الناس عمدا بفيروس كورونا المستجد، نوعا من المكاسب، وهي تهدف للإسراع بإنتاج لقاح ضد الفيروس القاتل.

ويواصل الفيروس التاجي حصد الأرواح بلا هوادة متسببا حتى الآن في وفاة أكثر من 195 ألف شخص حول العالم بينما قد يستغرق إنتاج لقاح  للوباء بين شهور إلى سنوات.

لهذا السبب، سارع بعض مؤيدي الفكرة الجدلية المعروفة باسم "تجربة التحدي" إلى حشد التأييد لها، وهي تتضمن حقن مئات الشباب المتطوعين الأصحاء، بالفيروس المحتمل أن يكون مميتا،  بعد إعطائهم اللقاح  المحتمل أو الدواء الوهمي ( البلاسيبو).

الشباب المختارون سيتم إبلاغهم تماما بمخاطر التجربة التي ستسمح بتحديد فعالية اللقاح بشكل أسرع من التجارب السريرية التقليدية.

ويقول مؤيدو الفكرة إن هذه الطريقة يمكن أن توفر أشهرا في رحلة البحث عن لقاح ينظر  إليه الباحثون على أنه الخيار الحاسم في معركة القضاء على كورونا. 

ومن بين المؤيدين للفكرة، حسب موقع "ذا هيل"،  35 مشرعا في مجلس النواب الأميركي بقيادة النائب الديمقراطي بيل فوستر، قالوا في رسالة إلى إدارة  الغذاء والدواء FDA: "إن وضعنا في هذا الوباء مشابه للحرب، حيث يوجد تقليد قديم يجازف فيه متطوعون بصحتهم وحياتهم في مهمات يدركون مخاطرها وهم على استعداد للقيام بها من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح الآخرين".

وأضافوا في الرسالة "إن عملية اختبار اللقاح تستغرق عادة من شهور إلى سنوات وهي فترة سيصيب خلالها الفيروس التاجي وربما يقتل ملايين (الناس). إن تسريع هذه العملية القياسية أمر ضروري".

كما يؤيد الفكرة خبراء من أمثال ستانلي بلوتكين، عالم اللقاحات الشهير الذي ساعد في اختراع لقاح النكاف (الحصبة الألمانية).

ومع ذلك، فإن فكرة إصابة أشخاص عمدا بفيروسات قاتلة محتملة، تثير بعض الاعتراضات الأخلاقية.

المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء مايكل فيلبرباوم كان قد قال إن الإدارة "تستكشف جميع الخيارات الممكنة" لتطوير لقاح فيروس كورونا، لكنه أثار شكوكا حول تجارب "التحدي البشري"، مشيرا إلى الاختبار في الحيوانات، كبديل محتمل.

على الرغم من المخاطر، قال خبراء مؤيدون للفكرة إنهم تلقوا استجابة إيجابية من أشخاص أبدوا استعدادا للتطوع.

ويؤيد ذلك القول الموقع الإلكتروني يسمى 1 Day sooner   الذي تم إنشاؤه لتجنيد متطوعين، موضحا أن أكثر من ألفي شخص قد سجلوا معلوماتهم بالفعل.