أزمة كورونا

هل تؤثر أشعة الشمس على حياة الفيروس؟.. "خلية الأزمة" تجيب

24 أبريل 2020
المؤتمر الصحفي عن آخر مستجدات كورونا ركز على علاقة الفيروس بالحرارة
المؤتمر الصحفي عن آخر مستجدات كورونا ركز على علاقة الفيروس بالحرارة

أشارت "خلية" الأزمة التابعة للبيت الأبيض والمكلفة بملف تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أدلة تشير إلى أن الفيروس لا يستطيع البقاء لفترة طويلة تحت درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس والرطوبة.

وقال بيل بريان، وكيل وزارة الأمن الوطني خلال المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الخميس، إن الفيروس يموت "بسرعة" في هذه الأجواء، ولا يبقى على قيد الحياة سوى بضع دقائق.

وقال إن فترة بقاء الفيروس على قيد الحياة تحت أشعة الشمس تنخفض إلى النصف.

وأضاف المسؤول الفيدرالي الذي عرض دراسة طبية بهذا الشأن خلال تحليله أن الفيروس يعيش فترة أطول في الظروف الجافة وتلك التي تنعدم فيها أشعة الشمس.

وكان موقع "ياهو نيوز" قد نشر قبل أيام نتائج "أولية" لدراسة أشرفت عيلها وزارة الأمن الوطني تشير إلى أن الفيروس التاجي لا يعيش طويلا في درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، وسرعان ما يموت بسبب أشعة الشمس، لكن الدراسة ذكرت أنه لم يتم التأكد من هذه النتائج بعد.

وبمحاكاة ضوء الشمس على الفيروس، وجدت الدراسة غير المنشورة أن الفيروس مات بسرعة لكنه يظل حيا (أي نشطا) لمدة 60 دقيقة في حال لم يتعرض لأشعة الشمس.

وتعزز هذه التصريحات والنتائج الأمل في تخفيف بعض القيود مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ورغبة الولايات الأميركية في إعادة فتح الاقتصاد وممارسة أنشطة الحياة اليومية.

وقال نائب الرئيس مايك بنس خلال المؤتمر: " إننا نقترب أكثر فأكثر من إعادة فتح الولايات"، وتوقع تحسن الوضع مع بداية الصيف، فيما أكدت منسقة "خلية الأزمة" الطبيبة ديبورا بريكس تراجع حالات الإصابات في البلاد خلال الأيام الماضية خاصة مع قلة الحالات التي شهدتها ولاية نيويورك.

وأكد بنس استعداد الإدارة الأميركية للتعامل مع الوباء في حال عاد خلال فصل الخريف المقبل.

وكان مسؤولون صحيون قد حذروا من صعوبات قد يواجهها النظام الصحي خلال هذا الفصل، بالنظر إلى أنه سيتم التعامل مع حالات كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته.

وفيما أكد ترامب أنه تم إحراز تقدم في محاربة الفيروس في 23 ولاية، أكد أيضا ضرورة عدم فتح الولايات أبوابها بشكل متسرع، رغم الخطوات التي اتخذتها إدارته لـ"احتواء" تفشي الفيروس مع دخول الصيف.

لكن الرئيس انتقد حاكم جورجيا بريان كيمب، الذي سمح لصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر وصالات البولينغ والتدليك باستئناف العمل الجمعة، على أن تليها دور السينما والمطاعم الأسبوع المقبل.

وكانت جورجيا ضمن ولايات أخرى من بينها تينيسي وساوث كارولاينا وتكساس وأوهايو ومونتانا أعلنت عن خطط لإعادة فتح اقتصادها.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تشهد تراجعا في الحالات الجديدة مقارنة بدول أخرى، فضلا عن "دقة المعلومات التي نعلنها" حول الأعداد.

وردا على أسئلة الصحفيين حول جهود تطوير لقاح، قال إن العديد من الشركات الأميركية تعمل سويا للتوصل إلى لقاح فعال، وأعرب عن أمله أن يتم التوصل إليه سريعا.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن أنواع جديدة من اختبارات الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت ترامب إلى أنه اتصل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أيام واستشعر أنه "على مايرام وبصحة جيدة" وكان "مليئا بالطاقة".

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حفلة أمام مستشفى لبناني للترويح عن الطواقم الطبية في معركتهم ضد كورونا

24 أبريل 2020
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي
حفلة موسيقية أمام مستشفى لبناني للترويح على الطاقم الطبي

قدّم موسيقيون لبنانيون الخميس حفلة مصغرة أمام مستشفى خاص في مدينة جبيل الساحلية شمالي بيروت، دعما لأفراد الطواقم الطبية الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حوالي 700 شخص في لبنان.

واحتشد عشرات الممرضين والأطباء في باحة المستشفى، وشرفات غرف التمريض، ورقصوا على أنغام الفرقة الموسيقية التي أبدعتها أنامل شباب وشابات مرتدين أقنعة واقية.

الحفلة نظمت تحت شعار "منقطع هالقطوع سوا على خير" بمعنى سنجتاز هذه المرحلة معا بسلام.

إليز فرح باسيل، مسؤولة الإعلام في المستشفى قالت في حديث لوكالة فرانس برس "هذه التظاهرة تهدف لزرع نوع من الأمل والتفاؤل في نفوس الطواقم الطبية التي تسهر على راحة المصابين وهي بعيدة عن أهاليها".

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طواقم طبية لبنانية تستمتع بإيقاعات موسيقية خلال أزمة كورونا

ومن المنتظر أن تنتقل الفرقة إلى العاصمة بيروت لتنظم حفلا آخر لصالح الأطقم الطبية هناك، كما من المقرر ان تجوب عدة محافظات أخرى.

وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 688 إصابة حتى الآن، بينها 22 وفاة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سهل البقاع (شرق)، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في هذا المخيّم إلى خمس.

وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.