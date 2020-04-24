أزمة كورونا

"حقنة الفيروس".. خطة مثيرة للجدل في أميركا لتسريع لقاح كورونا

24 أبريل 2020
عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

حققت فكرة خطيرة تتمثل في حقن الناس عمدا بفيروس كورونا المستجد، نوعا من المكاسب، وهي تهدف للإسراع بإنتاج لقاح ضد الفيروس القاتل.

ويواصل الفيروس التاجي حصد الأرواح بلا هوادة متسببا حتى الآن في وفاة أكثر من 195 ألف شخص حول العالم بينما قد يستغرق إنتاج لقاح  للوباء بين شهور إلى سنوات.

لهذا السبب، سارع بعض مؤيدي الفكرة الجدلية المعروفة باسم "تجربة التحدي" إلى حشد التأييد لها، وهي تتضمن حقن مئات الشباب المتطوعين الأصحاء، بالفيروس المحتمل أن يكون مميتا،  بعد إعطائهم اللقاح  المحتمل أو الدواء الوهمي ( البلاسيبو).

الشباب المختارون سيتم إبلاغهم تماما بمخاطر التجربة التي ستسمح بتحديد فعالية اللقاح بشكل أسرع من التجارب السريرية التقليدية.

ويقول مؤيدو الفكرة إن هذه الطريقة يمكن أن توفر أشهرا في رحلة البحث عن لقاح ينظر  إليه الباحثون على أنه الخيار الحاسم في معركة القضاء على كورونا. 

ومن بين المؤيدين للفكرة، حسب موقع "ذا هيل"،  35 مشرعا في مجلس النواب الأميركي بقيادة النائب الديمقراطي بيل فوستر، قالوا في رسالة إلى إدارة  الغذاء والدواء FDA: "إن وضعنا في هذا الوباء مشابه للحرب، حيث يوجد تقليد قديم يجازف فيه متطوعون بصحتهم وحياتهم في مهمات يدركون مخاطرها وهم على استعداد للقيام بها من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح الآخرين".

وأضافوا في الرسالة "إن عملية اختبار اللقاح تستغرق عادة من شهور إلى سنوات وهي فترة سيصيب خلالها الفيروس التاجي وربما يقتل ملايين (الناس). إن تسريع هذه العملية القياسية أمر ضروري".

كما يؤيد الفكرة خبراء من أمثال ستانلي بلوتكين، عالم اللقاحات الشهير الذي ساعد في اختراع لقاح النكاف (الحصبة الألمانية).

ومع ذلك، فإن فكرة إصابة أشخاص عمدا بفيروسات قاتلة محتملة، تثير بعض الاعتراضات الأخلاقية.

المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء مايكل فيلبرباوم كان قد قال إن الإدارة "تستكشف جميع الخيارات الممكنة" لتطوير لقاح فيروس كورونا، لكنه أثار شكوكا حول تجارب "التحدي البشري"، مشيرا إلى الاختبار في الحيوانات، كبديل محتمل.

على الرغم من المخاطر، قال خبراء مؤيدون للفكرة إنهم تلقوا استجابة إيجابية من أشخاص أبدوا استعدادا للتطوع.

ويؤيد ذلك القول الموقع الإلكتروني يسمى 1 Day sooner   الذي تم إنشاؤه لتجنيد متطوعين، موضحا أن أكثر من ألفي شخص قد سجلوا معلوماتهم بالفعل.

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عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
أزمة كورونا

"حقنة الفيروس".. خطة مثيرة للجدل في أميركا لتسريع لقاح كورونا

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ترامب يوقع على حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي
ترامب يوقع على مساعدات إضافية للاقتصاد الأميركي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة خطة دعم اقتصادي إضافية تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وقال ترامب أثناء توقيعه الحزمة في  المكتب البيضاوي غداة إقرار الكونغرس لها، "إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال".

وتخصص المساعدات نحو 783 مليار دولار، بعد أن تم إقرار 2.2 تريليون دولار الشهر الماضي لمساعدة العائلات والأفراد.

وتم تخصيص 320 مليار دولار في الحزمة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة العمل ودفع أجور موظفيها، و 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع اختبار الفيروسات و60 مليار دولار لقروض ومنح التعافي من الكوارث.

وأعلن الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث للصحفيين إنه سيتم تزويد الاحتياطي الفيدرالي بنحو 75 مليون برميل نفط مستفيدا من تراجع أسعاره حاليا، وأشار إلى إمكانية اتخذا إجراءات مماثلة لدعم قطاع الطيران.

وتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى العمل بقوة مع تراجع أزمة كورونا وزيادة الطلب.