عدد وفيات كورونا في العالم يتجاوز 190 ألف شخص

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر بالصين، وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 7,40 ت.غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).

وانتشر فيروس كورونا في 185 دولة ومنطقة على الأقل منذ ظهوره في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات، فإن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس( حوالي 80 في المئة) يعانون من أعراض خفيفة قبل تعافيهم من تلقاء أنفسهم.

وتسابق عشرات الشركات الطبية حول العالم الزمن، لصنع دواء لهذا الوباء الفيروسي القاتل.

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية قولها إنها ستعلن عن "تعاون كبير" يوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم" لكنها لم تقدم تفاصيل.