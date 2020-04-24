أزمة كورونا

عدد وفيات كورونا في العالم يتجاوز 190 ألف شخص

24 أبريل 2020
مصابو فيروس كورونا حول العالم يتجاوزون 190 ألفا
مصابو فيروس كورونا حول العالم يتجاوزون 190 ألفا

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر بالصين، وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 7,40 ت.غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء  وباء كوفيد-19. 

والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).

وانتشر فيروس كورونا في 185 دولة ومنطقة على الأقل منذ ظهوره في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات، فإن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس( حوالي 80 في المئة) يعانون من أعراض خفيفة قبل تعافيهم من تلقاء أنفسهم.

وتسابق عشرات الشركات الطبية حول العالم الزمن، لصنع دواء لهذا الوباء الفيروسي القاتل.

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة الصحة العالمية قولها إنها ستعلن عن "تعاون كبير" يوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها  أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم" لكنها لم تقدم تفاصيل.

اقرأ أيضا

الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة
السعودية

عبد الله الحامد.. وفاة حقوقي بارز في أحد معتقلات السعودية

مصابو فيروس كورونا حول العالم يتجاوزون 190 ألفا
أزمة كورونا

عدد وفيات كورونا في العالم يتجاوز 190 ألف شخص

رجل أمن مصري في جولة مفتوحة للإعلاميين بسجن طرة - 11 نوفمبر 2019
آخر الأخبار

بومبيو يحث شكري على الحفاظ على سلامة السجناء الأميركيين في مصر من فيروس كورونا

A hanging rope similar to the ones used by Saddam Hussein's regime to hang convicted people during the 1991 Shiite uprising is…
آخر الأخبار

ابنة الضحايا تروي تفاصيل الجريمة.. الإعدام "مرتين" لعراقيين قتلا رجلا وزوجته من أجل "وصل أمانة"

جانب من المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - الصورة من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
أميركا

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان مناورات عسكرية.. تدريبات معتادة أم تحذير؟ 

South Korean protesters hold signs during a weekly anti-Japanese demonstration supporting "comfort women" who served as sex…
منوعات

مسؤول ياباني يقول "الرجال أفضل من النساء في التسوق أثناء الوباء".. ويوضح الأسباب‎

الكاتبة الصينية فانغ فانغ
أزمة كورونا

فانغ فانع.. كاتبة صينية تتهمها سلطات بلادها بالخيانة بسبب مذكرات

آخر الأخبار

بومبيو يحث شكري على الحفاظ على سلامة السجناء الأميركيين في مصر من فيروس كورونا

24 أبريل 2020
رجل أمن مصري في جولة مفتوحة للإعلاميين بسجن طرة - 11 نوفمبر 2019
رجل أمن مصري في جولة مفتوحة للإعلاميين بسجن طرة - 11 نوفمبر 2019

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره المصري سامح شكري على الحفاظ على سلامة الأميركيين المحتجزين في مصر من فيروس كورونا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأميركيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو أكد في اتصاله مع شكري أمس الخميس ”على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19“.

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 175 ألف شخص في أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب حسب بيانات المنظمة أيضا.

ومن بين السجناء المذكورين في خطاب أعضاء مجلس الشيوخ طالب الطب الأميركي، ذي الأصول المصرية محمد عماشة الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة تنظيم إرهابي.

ويعاني عماشة من مرض في جهاز المناعة ومن الربو، وقد بدأ الشهر الماضي إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته حسبما ذكر أبواه.

وهناك 114 ألف سجين في مصر وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.