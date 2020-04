علماء أميركا يضيفون 6 أعراض "مؤكدة" لكورونا.. ويدرسون "أصابع كوفيد"

أضافت السلطات الصحية في الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الأعراض التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشر على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن اقتصرت في السابق على ثلاثة أعراض فقظ.

وإلى جانب السعال وضيق التنفس والحمى، تقول مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية إن القشعريرة والارتجاف المتكرر وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق وفقدان الطعم أو الرائحة قد تكون جميعها أعراض تظهر خلال فترة يومين و14 يوما بعد التقاط الفيروس.

ويعمل الأطباء على دراسة أعراض الأخرى اشتكى منها مرضى كورونا، بما في ذلك ما يعرف باسم "أصابع كوفيد"، حيث تظهر بقع باللونين الأحمر أو الأزرق على أصابع القدم وأحيانا اليد وبالأخص لدى المرضى صغار السن.

