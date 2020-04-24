أزمة كورونا

"غير صالحة".. كندا توقف استعمال مليون جهاز تنفس صيني

24 أبريل 2020
فشلت في الوفاء بالمعايير الفيدرالية  لاستخدامها من قبل المهنيين
فشلت في الوفاء بالمعايير الفيدرالية  لاستخدامها من قبل المهنيين

أعلنت كندا أن حوالي مليون جهاز تنفس من طراز KN95 تم الحصول عليها من الصين فشلت في الوفاء بالمعايير الفيدرالية  لاستخدامها من قبل المهنيين الصحيين في الخطوط الأمامية، وفق لمجلة بوليتيكو.

ولم تقم الحكومة الفيدرالية بتوزيع الأقنعة على المقاطعات التي تحتاجها لأنها غير صالحة، وفقا لما ذكره إريك موريسيت المتحدث باسم وكالة الصحة العامة الكندية .

ويشكل فشل أجهزة التنفس هذه في تلبية المتطلبات الكندية تحدياً آخر للبلاد في الوقت الذي تكافح لتأمين معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية وسط منافسة عالمية شرسة على المعدات.

وKN95 هو نموذج صيني مماثل لـN95، وهو نوع حاسم من معدات الحماية الشخصية المستخدمة لحماية الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مصدر كندي رفيع المستوى لمجلة بوليتيكو هذا الأسبوع إن الصين أصبحت مصدر حوالي 70 في المائة من واردات كندا من معدات الوقاية الشخصية، ويأتي جزء كبير من البقية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا.

أعادت إسبانيا هذا الأسبوع شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى الصين، للمرة الثانية، بسبب وجود عيوب فيها، كما اشترت الحكومة البريطانية بدورها اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.

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ترامب يعلق على تصريحاته بشأن "حقن المعقمات" بمرضى كورونا

24 أبريل 2020
ترامب يدافع عن تصريحاته السابقة
ترامب يدافع عن تصريحاته السابقة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى توقيعه على حزمة مساعدات إضافية مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجمعة إنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين الخميس عندما أشار إلى إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وبعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا، قال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة، بعد أن علمت أن المعقمات تساعد على إنهاء الفيروس في دقيقة". 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قد اتهمت الجمعة وسائل الإعلام الأميركية "بإخراج كلام ترامب عن سياقه بشكل غير مسؤول من أجل نشر عناوين أخبار سلبية".

وأضافت أن الرئيس شدد دائما على أنه ينبغي على الأميركيين استشارة أطبائهم بشأن علاجات المرض.

وكان الرئيس الأميركي تساءل خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخميس: "هل هناك طريقة نستطيع بها القيام بشيء كذلك، بالحقن في داخل (الجسم)؟".

وقال إن المعقمات تقتل الفيروس "في دقيقة.. لأنه، كما ترون، يدخل في الرئتين (..) سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك".

وسارعت وسائل إعلام أميركية إلى انتقاد ترامب، رغم أن ما قاله كان في إطار التساؤل وليس تقديم النصيحة للمصابين.

ورفض خبراء ما اقترحه الرئيس الأميركي مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.