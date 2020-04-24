أزمة كورونا

فانغ فانع.. كاتبة صينية تتهمها سلطات بلادها بالخيانة بسبب مذكرات

24 أبريل 2020
الكاتبة الصينية فانغ فانغ

اتهمت كاتبة صينية دونت مذكرات تروي يومياتها خلال الحجر الصحي في ووهان، بـ "الخيانة" وإعطاء ذرائع لانتقاد الصين من خلال نشر قصتها في الخارج.

وتنوي فانغ فانغ (64 سنة) وهي روائية مشهورة في بلدها نشر مذكراتها في دار نشر فرنسية، بعدما تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية.

وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من خلال سردها لـ60 قصة متفرقة، كما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وتبدأ القصة الأولى في 23 يناير، كما قالت للصحيفة، لتستمر القصص على مدى فترة الحجر الصحي (نهاية شهر مارس) الذي تعرضت له ووهان، وهي مركز وباء كورونا المستجد، والتي تحتضن نحو 11 مليون نسمة.

ولم تشفع الجائزة الأدبية الصينية المرموقة التي حصلت عليها فانغ في عام 2010، وتحميها من قمع السلطات التي حاولت مضايقتها وحملها على التخلي عن فكرة نشر مذكراتها.

وتسرد قصص فانغ مواقف إنسانية طبيعية لا تمت بأي صلة للسياسة، لكن السلطات أصرت على منع نشرها.

القصص تتعلق عموما بما تصفه فانغ "تخلي البعض عن مسؤولياتهم، وكيف كانت ترفض بعض المستشفيات المرضى لكثرة الوافدين، بالإضافة إلى قصص تروي الحبس اليومي لبعض الأقارب، وأخرى تتعلق بوفاة الأحباء، أو المساعدة المتبادلة بين السكان أو حتى المتعة البسيطة في رؤية الشمس تضيء غرفهم.

لكن فانغ تشك في أن بعض المقاطع أثارت تخوف السلطات مثل الآتي:

اليوم الثامن والثلاثون من الحجر.. "قال لي صديق طبيب: لقد علمنا نحن الأطباء منذ فترة أن هناك انتقالًا للمرض من إنسان إلى آخر، وأبلغنا رؤسائنا بذلك، ولكن لا أحد حذر الناس".

وتحضى فانغ، التي تكتب عمودا يوميا في إحدى الصحف المحلية بمتابعة الملايين، فهي تقدم وجهة نظر أخرى غير التي يسوق لها النظام المركزي.

وما يؤرق السلطات الصينية الآن هو كون مذكرات فانغ ستنشر في باريس شهر سبتمبر القادم بعد ترجمتها إلى الفرنسية "وهو أشد ما يخشاه الحزب الشيوعي" على حد تعبير صحفي من جريدة "لوفيغارو" التي نقلت الخبر.

يذكر أن فانغ نشرت بعضا من تلك القصص على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمتابعة قياسية، وهو ما ألهمها فكرة نشرها في مؤلف واحد، وفق ما نقلته عنها الصحيفة الفرنسية "لوفيغارو".

كما أثارت سرعة ترجماتها إلى الإنكليزية والألمانية، التي أصبحت متاحة للطلب المسبق على متجر أمازون في 8 أبريل، مخاوف لدى الحزب الشيوعي الذي سارع إلى اتهامها بالخيانة.

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فانغ فانع.. كاتبة صينية تتهمها سلطات بلادها بالخيانة بسبب مذكرات

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حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره المصري سامح شكري على الحفاظ على سلامة الأميركيين المحتجزين في مصر من فيروس كورونا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأميركيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو أكد في اتصاله مع شكري أمس الخميس ”على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19“.

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 175 ألف شخص في أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب حسب بيانات المنظمة أيضا.

ومن بين السجناء المذكورين في خطاب أعضاء مجلس الشيوخ طالب الطب الأميركي، ذي الأصول المصرية محمد عماشة الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة تنظيم إرهابي.

ويعاني عماشة من مرض في جهاز المناعة ومن الربو، وقد بدأ الشهر الماضي إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته حسبما ذكر أبواه.

وهناك 114 ألف سجين في مصر وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.