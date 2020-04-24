أزمة كورونا

فشل دواء لكورونا عُلقت عليه الآمال.. ومنظمة الصحة العالمية تنشر النتيجة وتحذفها

24 أبريل 2020
تمت تجربته سابقا ضد ايبولا في أفريقيا دون فائدة
تمت تجربته سابقا ضد ايبولا في أفريقيا دون فائدة

فشل دواء علقت عليه آمال كثيرة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، في أول اختبار له، وفق تقرير قدم لمنظمة الصحة العالمية من قبل فريق الدراسة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن دواء Remdesivir "ريمديسيفير" الذي اعتقد أنه قد يكون من أفضل العلاجات المحتملة للفيروس فشل في إظهار نتائج إيجابية.

وأخضع 237 مريض للتجربة في الصين، أعطي لـ 158 منهم "ريمديسيفير" فيما قدم دواء وهمي لـ 79 مريض، قبل أن تتوقف التجربة لعدم ظهور نتائج مشجعة، ولم يكن هناك فرق بين المجوعتين في وقت الشفاء.

وتوفي 14 في المئة ممن أعطوا الدواء مقارنة بـ 13 في المئة ضمن من لم يقدم لهم .

وأضاف التقرير: "تم إيقاف ريمديسيفير في وقت مبكر لدى 18 من المرضى، أي 11.6 في المئة،  بسبب الآثار الجانبية"، ولم ترد تفاصيل في التقرير القصير عن هذه الآثار.

والدواء الذي صنعته شركة جيلياد ساينسز الأميركية هو مضاد للفيروسات تم استخدامه ضد إيبولا في أفريقيا.

وسلم فريق البحث تقرير "الفشل" إلى منظمة الصحة العالمية التي نشرته بدورها على موقعها على الإنترنت قبل أن تسحبه بدعوى أن النشر كان متسرعا، حسبما نقلت الغارديان.

وأزالت المنظمة تقرير التجربة من بيانات التجارب السريرية وقال متحدث باسمها إنه تم تحميلها في وقت مبكر جدا عن طريق الصدفة، وأضاف تخضع المخطوطة لمراجعة العلماء ونحن ننتظر نسخة نهائية قبل تعليقات منظمة الصحة العالمية.

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تسعى المنظمة لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة الأزمة.
تسعى المنظمة لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة الأزمة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية يوم الجمعة لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومشاركته حول العالم.

وغردت المنظمة الجمعة عبر حسابها على تويتر "اليوم، تفخر منظمة الصحة العالمية باتحادها مع شركاء عدة لإطلاق (حملة) الوصول إلى الأدوات المسرعة بشأن كوفيد-19".

 

وكانت المنظمة قد قالت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس إنها ستعلن عن "تعاون تاريخي" يوم الجمعة لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، في إفادة صحفية يوم الجمعة، إن ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيشاركان في الإعلان في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش بقيادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

وقالت الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".

وأضافت "من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول إلى أدوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة كوفيد-19".

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي، وفقا لإحصاءات رويترز.