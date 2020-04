فشل دواء لكورونا عُلقت عليه الآمال.. ومنظمة الصحة العالمية تنشر النتيجة وتحذفها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية يوم الجمعة لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومشاركته حول العالم.

وغردت المنظمة الجمعة عبر حسابها على تويتر "اليوم، تفخر منظمة الصحة العالمية باتحادها مع شركاء عدة لإطلاق (حملة) الوصول إلى الأدوات المسرعة بشأن كوفيد-19".

"Today, WHO is proud to be uniting with many partners to launch the Access to #COVID19 Tools Accelerator, or the ACT Accelerator"-@DrTedros