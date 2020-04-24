فشل دواء لكورونا عُلقت عليه الآمال.. ومنظمة الصحة العالمية تنشر النتيجة وتحذفها

فشل دواء علقت عليه آمال كثيرة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، في أول اختبار له، وفق تقرير قدم لمنظمة الصحة العالمية من قبل فريق الدراسة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن دواء Remdesivir "ريمديسيفير" الذي اعتقد أنه قد يكون من أفضل العلاجات المحتملة للفيروس فشل في إظهار نتائج إيجابية.

وأخضع 237 مريض للتجربة في الصين، أعطي لـ 158 منهم "ريمديسيفير" فيما قدم دواء وهمي لـ 79 مريض، قبل أن تتوقف التجربة لعدم ظهور نتائج مشجعة، ولم يكن هناك فرق بين المجوعتين في وقت الشفاء.

وتوفي 14 في المئة ممن أعطوا الدواء مقارنة بـ 13 في المئة ضمن من لم يقدم لهم .

وأضاف التقرير: "تم إيقاف ريمديسيفير في وقت مبكر لدى 18 من المرضى، أي 11.6 في المئة، بسبب الآثار الجانبية"، ولم ترد تفاصيل في التقرير القصير عن هذه الآثار.

والدواء الذي صنعته شركة جيلياد ساينسز الأميركية هو مضاد للفيروسات تم استخدامه ضد إيبولا في أفريقيا.

وسلم فريق البحث تقرير "الفشل" إلى منظمة الصحة العالمية التي نشرته بدورها على موقعها على الإنترنت قبل أن تسحبه بدعوى أن النشر كان متسرعا، حسبما نقلت الغارديان.

وأزالت المنظمة تقرير التجربة من بيانات التجارب السريرية وقال متحدث باسمها إنه تم تحميلها في وقت مبكر جدا عن طريق الصدفة، وأضاف تخضع المخطوطة لمراجعة العلماء ونحن ننتظر نسخة نهائية قبل تعليقات منظمة الصحة العالمية.