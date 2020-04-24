منظمة الصحة العالمية تعلن عن "تعاون تاريخي" لإنتاج لقاح وعلاج لكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيساعدان في إطلاق مبادرة عالمية يوم الجمعة لتسريع العمل على الأدوية والاختبارات واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومشاركته حول العالم.

وغردت المنظمة الجمعة عبر حسابها على تويتر "اليوم، تفخر منظمة الصحة العالمية باتحادها مع شركاء عدة لإطلاق (حملة) الوصول إلى الأدوات المسرعة بشأن كوفيد-19".

"Today, WHO is proud to be uniting with many partners to launch the Access to #COVID19 Tools Accelerator, or the ACT Accelerator"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 24, 2020

وكانت المنظمة قد قالت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس إنها ستعلن عن "تعاون تاريخي" يوم الجمعة لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب، في إفادة صحفية يوم الجمعة، إن ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيشاركان في الإعلان في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش بقيادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

وقالت الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".

وأضافت "من المهم جدا التأكد من أن لديك آلية عادلة للوصول إلى أدوات جديدة وفعالة وجيدة لمكافحة كوفيد-19".

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي، وفقا لإحصاءات رويترز.