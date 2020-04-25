أزمة كورونا

 أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة بكورونا في داخله

25 أبريل 2020
Relatives of inmates are detained by police after a riot broke out inside Villa Devoto prison in demand of preventive measures…
تمكنت الشرطة من احتجاز بعض السجناء المشتركين في أعمال الشغب

اشترك عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في أعمال شغب، الجمعة، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد أن تأكد وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المنشأة.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان، إن الشرطة طوّقت السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات.

وتمكنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على حرّاس الأمن الذي تمكنوا من احتجاز بعض السجناء، ولم تُعلق السلطات على أعمال الشغب هذه أو تُعط تفاصيل بشأن وجود إصابات.

وكان ممكنًا سماع سجناء يصرخون مطالبين أن يستمع قاض إليهم، وتوفير حماية أفضل ضد الوباء، بعد أيام من تأكيد إصابة مأمور في سجن فيلا ديفوتو بفيروس كورونا.

وكُتب على لافتة عُلّقت على سطح السجن "كوفيد-19 في ديفوتو، قُضاة الإبادة الجماعيّة"، وكتب على أخرى "نرفض الموت في السجن".

واندلعت أعمال شغب عدّة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20. 

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس وسجلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

اقرأ أيضا

A handout picture released by the official Facebook page for the Syrian Presidency on February 16, 2020, shows Syrian President…
من زاوية أخرى

الكرملين والأسد... "جرة أذن"
أكثر من 4000 وفاة بفيروس كورونا في إيران
عربي ودولي

الاقتصاد الإيراني.. أرقام مخيفة وتحذيرات من انهيار وشيك

Relatives of inmates are detained by police after a riot broke out inside Villa Devoto prison in demand of preventive measures…
أزمة كورونا

 أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة بكورونا في داخله

CORRECTS YEAR TO 2019, NOT 2029 - In this Nov. 15, 2019, photo U.S. Navy Capt. Brett Crozier, commanding officer of the…
أميركا

مساع لإعادة قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى منصبه

A red fox walks in an empty park in the southern Israeli city of Ashkelon, where predatory animals now roam amid the…
من زاوية أخرى

كرتنا البديعة
An employee turns a valve at the Nahr Bin Omar natural gas field, north of the southern Iraqi port of Basra on April 21, 2020. …
اقتصاد

العراق مقبل على مفاوضات "صعبة" مع شركات النفط لتخفيض الإنتاج

جنود أميركيون في أفغانستان. ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام ينص على خفض أعداد القوات الأميركية خلال 135 يوما من 12 ألفا إلى 8600 جندي
عربي ودولي

الجيش الأميركي يعتزم إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان

أميركا

انخفاض كبير بعدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

25 أبريل 2020
A vehicle pulls into a mobile COVID-19 test site in Los Angeles, California on April 23, 2020 where volunteers in full…
مساعي للتخفيف من حدة الإغلاق في الولايات المتحدة الأميركية

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة ذاتها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

وفي ظل تراجع عدد الإصابات والوفيات في أميركا، قرر عدد من حكام الولايات تخفيف إجراءات الإغلاق العام، بينما أعادت بعض المتاجر فتح أبوابها في ولاية جورجيا بدفع من حاكمها الجمهوري رغم معارضة مسؤولين وسياسيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي اعتبر  أنه قرار متسرّع.

وقرر حاكم الولاية براين كمب، السماح بإعادة فتح بعض المتاجر كصالات الرياضة والبولينغ والوشم وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وعلى هذه المراكز أن تحترم "قواعد أساسية" كالتباعد الاجتماعي والحد من عدد الزبائن وتدابير أمان لضمان سلامة الموظفين والزبائن.

وفي مركز تجاري صغير في أتلانتا، أعاد كريس إدوردز فتح صالونه للحلاقة عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال لوكالة فرانس برس مرتدياً قناعاً واقياً أثناء قصّه لحية زبون لا يرتدي كمامة، "نعم أنا مسرور".

وقال "أنا صاحب محل صغير. إذا لم أقصّ الشعر لا أجني المال"، مؤكداً أنه يتّبع كل التوجيهات الصحية.

واعتبر زبونه وهو طبيب لم يرغب في الكشف عن هويته، أن الذهاب إلى السوبرماركت "على الأرجح أخطر من الذهاب إلى الحلاق".

وستفتح صالات السينما والمطاعم جزئيا الاثنين في إطار خطة على ثلاث مراحل تمتد على عدة أسابيع.

ويُقترض أن تبقى الحانات والملاهي الليلية مقفلة، وسيتمّ رفع العزل في الأول من مايو في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وأكد براين كمب الذي يقول إنه يحظى بدعم السلطات الصحية المحلية، أن المتاجر ستعطي "الأولوية لسلامة الموظفين والزبائن على السواء".

لكن مع أكثر من 21800 حالة وأكثر من 880 وفاة في الولاية بسبب كوفيد-19، يصف آخرون القرار بأنه غير مسؤول وخطير، ولا يوافق جميع أصحاب المتاجر على إعادة الفتح.