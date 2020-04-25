أدلة علمية "مثيرة للقلق".. تطوير لقاح كورونا "قد يكون مستحيلا"

يخشى العلماء من أن العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد "قد يكون مستحيلا"، ويعتقدون أن العالم قد يضطر ببساطة إلى التكيف مع التهديد الدائم للفيروس، وفق تقرير لموقع بزنس إنسايدر.

ونقل التقرير عن كبير الأطباء في المملكة المتحدة، كريستوفر ويتي، قوله أمام لجنة برلمانية الجمعة إن هناك أدلة "مثيرة للقلق" تشير إلى أنه قد لا يكون من الممكن تحفيز المناعة ضد الفيروس إذا استمر فترة طويلة من الزمن.

وأضاف أن ذلك يقلل فرص الوصول إلى لقاح يوقف الفيروس.

وأشار إلى أن هناك أدلة عن متعافين يعود إليهم الفيروس مجددا، ووصف ذلك بوضع يثير القلق قليلاً.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وقال ويتي للجنة إن الأدلة المستقاة من أشكال أخرى من الفيروسات التاجية تظهر أن "المناعة ضدها تتضاءل بسرعة نسبية".

وقال إن العالم يحتاج إلى أن يكون حذرا من الافتراض أنه سيتم التوصل إلى لقاح لهذا المرض تماما كما كان الحال مع أمراض أخرى، وكما كان الحال مع مرض الحصبة مثلا، وهو مرض بمجرد أن تحصل على اللقاح فأنت محمي مدى الحياة .

وقالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية السبت إن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في مستشفيات إنجلترا زاد 711 شخصا إلى 18084 شخصا.