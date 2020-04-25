أزمة كورونا

أدلة علمية "مثيرة للقلق".. تطوير لقاح كورونا "قد يكون مستحيلا"

25 أبريل 2020
الأدلة المستقاة من أشكال أخرى من الفيروسات التاجية تظهر أن المناعة ضدها تتضاءل بسرعة نسبية
الأدلة المستقاة من أشكال أخرى من الفيروسات التاجية تظهر أن المناعة ضدها تتضاءل بسرعة نسبية

يخشى العلماء من أن العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد "قد يكون مستحيلا"، ويعتقدون أن العالم قد يضطر ببساطة إلى التكيف مع التهديد الدائم للفيروس، وفق تقرير لموقع بزنس إنسايدر.

ونقل التقرير عن كبير الأطباء في المملكة المتحدة، كريستوفر ويتي، قوله أمام لجنة برلمانية الجمعة إن هناك أدلة "مثيرة للقلق" تشير إلى أنه قد لا يكون من الممكن تحفيز المناعة ضد الفيروس إذا استمر فترة طويلة من الزمن.

 وأضاف أن ذلك يقلل فرص الوصول إلى لقاح يوقف الفيروس.

وأشار إلى أن هناك أدلة عن متعافين يعود إليهم الفيروس مجددا، ووصف ذلك بوضع يثير القلق قليلاً.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إنه "لا دليل" حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بالفيروس.

وقال ويتي للجنة إن الأدلة المستقاة من أشكال أخرى من الفيروسات التاجية تظهر أن "المناعة ضدها تتضاءل بسرعة نسبية". 

وقال إن العالم يحتاج إلى أن يكون حذرا من الافتراض أنه سيتم التوصل إلى لقاح لهذا المرض تماما كما كان الحال مع أمراض أخرى، وكما كان الحال مع مرض الحصبة مثلا، وهو مرض بمجرد أن تحصل على اللقاح فأنت محمي مدى الحياة .

وقالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية السبت إن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في مستشفيات إنجلترا زاد 711 شخصا إلى 18084 شخصا.

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أزمة كورونا

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أزمة كورونا

دراسة تتوقع تواريخ انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية وغربية

25 أبريل 2020
الدراسة اعتمدت على عدد الإصابات وأنماط الحياة
الدراسة اعتمدت على عدد الإصابات وأنماط الحياة

توقعت دراسة أعدتها جامعة من سنغافورة توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران.

تظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وتضيف أن جائحة كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرباع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

وفي الإمارات تقول الدراسة إن الجائحة في 15 مايو، والكويت في 29 مايو، والبحرين في الثالث من يونيو، وقطر في الثالث من يوليو.

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اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان
اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان

أما في باقي دول العالم فتتوقع الدراسة أن تنتهي أزمة الوباء في إيران في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.

في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.