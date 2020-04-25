أزمة كورونا

أعراض "خطيرة".. وكالة الأدوية الفرنسية تحذر من "هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج كورونا

25 أبريل 2020
وسط الترويج المستمر لكلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا
وسط الترويج المستمر لكلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا

جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء السبت من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية.

وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل.

وقالت إن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وذكرت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة بـ"80 في المئة" من الحالات المعلنة.

وأوضحت أن أربع وفيات في المستشفيات الفرنسية جراء أعراض جانبية للعلاجات المستخدمة لكوفيد-19 كانت على صلة بهيدروكسي كلوروكوين.

وتسلطت الأضواء على استخدام هذه التوليفة المثيرة للجدل منذ نشر الأخصائي الفرنسي في علم الأمراض المعدية ديدييه راؤول دراستين صغيرتين أظهرتا أنها قد تنجح في علاج المصابين بالفيروس الذي لم يظهر له دواء بعد.

لكن رغم الدعوات المتزايدة في فرنسا لاستخدام العقارين بشكل أوسع، شكك خبراء آخرون بدعوات البروفيسور راؤول وأشاروا إلى خطر تسببهما بذبحة قلبية.

وضمّت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن "الدراسات الأخيرة سجّلت مشكلات في نبضات القلب خطيرة وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين، خصوصا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

ونوّهت إلى عدم وجود أي مؤشر يثبت أن هذه الأدوية تفيد في علاج المصابين بالفيروس.

بدورها، ذكرت الوكالة الفرنسية أن 42 في المئة من جميع الآثار الجانبية المقلقة ترتبط بكاليترا، وهو دواء مضاد للفيروسات الرجعية يخلط بين لوبينافير وريتونافير.

ومن المعروف أن هيدروكسي كلوروكوين يتسبب بمشاكل في نبضات القلب على غرار اختلال النظام القلبي لدى بعض المرضى، وهو أمر قد يفضي إلى وفاتهم.

وأفاد رئيس الوكالة الفرنسية دومينيك مارتن فرانس برس في وقت سابق أن "مرضى كوفيد يعانون عادة من ضعف في القلب، ولذا ترجّح معاناتهم من مشاكل مع الأدوية التي تؤثر على صحة القلب".

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بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

25 أبريل 2020
وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499
وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499

تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو وستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل في إطار سعيها لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا. 

وفي إطار ذلك، أعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11067 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 499.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي السبت: "الرياضة جزء مهم من الاقتصاد الوطني وهي تسهم في تحسين الصحة ونحن ندرك مدى أهميتها في العودة للأوضاع الطبيعية".

وأضاف أن المرحلة التالية في تخفيف القيود الوقائية على الرياضة ستشمل إعادة فتح القاعات الرياضية المغلقة تليها أحواض السباحة وأندية اللياقة البدنية.

وستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو المقبل من دون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو.

وقال الزعيم البولندي إن بلاده ستطلق مركزين رياضيين متخصصين حتى يتسنى للرياضيين في بلاده الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو والتي تأجلت إلى العام المقبل.

وقالت دانوتا دموفسكا-أندريوك وزيرة الرياضة البولندية في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن يعود رياضيونا من الألعاب الأولمبية بحقيبة مليئة بالميداليات".