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أميركا.. وفيات مفاجئة لشباب مصابين بكورونا بدون أعراض

25 أبريل 2020
بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة
بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الأطباء رصدوا ازدياد حالات تعرض الشباب ومن هم في متوسط العمر لجلطات دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن التحليلات تشير إلى أن بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة ويمكنها تدمير أجزاء كبيرة من الدماغ المسؤولة عن الحركة والكلام وصنع القرار.

ووفقا للصحيفة فإن هذا النوع من الجلطات الحادة يصيب عادة الأشخاص فوق سن السبعين، إلا أن ما يجري حاليا هو تسجيل حالات إصابة لمن هم في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم.

وتشير إلى أن بعض مرضى كوفيد-19 لم تكن لديهم أعراض قوية، وعدد منهم لم يكن يعرف أنه مصاب بالفيروس، ومع ذلك توفوا بعد أيام قليلة نتيجة تعرضهم لسكتة دماغية.

وتستعد ثلاثة مراكز طبية أميركية كبيرة لنشر بيانات حول ظاهرة السكتة الدماغية، من أجل تقديم رؤى جديدة حول ما يفعله الفيروس بجسم الإنسان، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وتقول الصحيفة الأميركية إن التقارير عن السكتات الدماغية في الشباب ومن هم في متوسط العمر، وردت من نيويورك ومناطق أخرى تضررت كثيرا من وباء كورونا، ومن بينها الصين.

وتنقل عن طبية الأعصاب في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ شيري تشو إن أحد الأسئلة المهمة المتعلقة بهذه الظاهرة "هو ما إذا كان التخثر الذي يقود للجلطة، ناتج عن هجوم مباشر للفيروس على الأوعية الدموية؟، أو أنه مشكلة نيران صديقة ناتجة عن الاستجابة المناعية للمريض؟".

وتأمل تشو في الإجابة على مثل هذه الأسئلة من خلال مراجعة السكتات الدماغية والمضاعفات العصبية الأخرى في آلاف مرضى كوفيد-19 الذين عولجوا في 68 مركزا طبيا في 17 دولة.

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دراسة تتوقع تواريخ انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية وغربية

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الدراسة اعتمدت على عدد الإصابات وأنماط الحياة
الدراسة اعتمدت على عدد الإصابات وأنماط الحياة

توقعت دراسة أعدتها جامعة من سنغافورة توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران.

تظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وتضيف أن جائحة كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرباع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

وفي الإمارات تقول الدراسة إن الجائحة في 15 مايو، والكويت في 29 مايو، والبحرين في الثالث من يونيو، وقطر في الثالث من يوليو.

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اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان
اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان

أما في باقي دول العالم فتتوقع الدراسة أن تنتهي أزمة الوباء في إيران في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.

في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.