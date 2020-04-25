أزمة كورونا

"النتيجة تظهر بدقائق".. جهاز لفحص كورونا بكاميرا الهاتف الذكي

25 أبريل 2020
جهاز يكشف عن كورونا في دقائق
جهاز يكشف عن كورونا في دقائق

طور باحثون بقيادة فريق علمي في جامعة إلينوي الأميركية جهازا يمكن توصيله بالهاتف الذكي للكشف عن الفيروسات والبكتيريا في حوالي 30 دقيقة.

ويقول الباحثون إنه بالإمكان توظيف هذا الجهاز "الرخيص" لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل أسرع من المعامل التي تحتاج إلى وقت أطول للكشف عن العينات وتحليل النتائج، بحسب بيان للجامعة.

ورغم أن هذا الجهاز "الملحق" بالهاتف لا تزيد تكلفته عن 50 دولارا، إلا أنه يتمتع بالحساسية العالية ما يعطي نتائج دقيقة.

ويأمل الباحثون في استخدامه لتخفيف الضغط على المعامل في ظل أزمة تفشي الفيروس الجديد وتزايد الحاجة إلى تشخيص المرض بسرعة ودقة.

ويحتوي الجهاز على عبوة "كارتدج" توضع فيها المواد المستخدمة في عملية تحليل الفيروس، ومنفذ لإدخال مسحة من الأنف أو عينة دم، ويتم تثبيت الوحدة بالكامل على الهاتف الذكي.

ويقوم الجهاز بتضخيم الأحماض النووية الفيروسية في العينة، ثم تقوم كاميرا الهاتف باكتشاف الفيروس.

وقال أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر براين كانينجهام الذي شارك في البحث إن بالإمكان "إجراء هذا الاختبار بسرعة على الركاب قبل ركوب الطائرة أو على الأشخاص الذين يريدون دخول متنزه أو مؤتمر أو حفلة موسيقية".

وباستخدام الحوسبة السحابية، يمكن عبر تطبيق في الهاتف الذكي تسجيل نتائج الاختبارات لدى منظمي الأحداث أو عند صعود الطائرة ويمكن للشخص في الحجر الصحي إجراء اختبارات يومية، وتسجيل النتائج مع الطبيب، ومن ثم معرفة توقيت خروجه من العزل بأمان.

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جهاز يكشف عن كورونا في دقائق
أزمة كورونا

"النتيجة تظهر بدقائق".. جهاز لفحص كورونا بكاميرا الهاتف الذكي

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العراق

"سلالة أوروبية لكورونا في العراق".. وكيل وزارة الصحة يعلق

25 أبريل 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

علق وكيل وزير الصحة العراقية وعضو خلية الأزمة هاني العقابي على الإعلان الصادر عن دائرة صحة محافظة المثنى المتعلق بوجود سلالة أوروبية لفيروس كورونا المستجد في العراق بعد حالة وفاة لشاب.

وكان مدير عام صحة المثنى عون المالكي قد حذر من دخول سلالة أوروبية من فيروس كورونا هي "الأشد خطورة" للمحافظة، مشيرا الى أن هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن محافظ المثنى أحمد منفي تسجيل حالة وفاة بالفيروس لشاب يعاني الفشل الكلوي الجمعة لترتفع حالات الوفاة في المحافظة جراء مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس إلى حالتين.

من جهته، أكد العقابي في لقاء تلفزيوني الجمعة عدم وجود سلالة متطورة من فيروس كورونا في العراق قادمة من أوروبا، مشيرا إلى أن الشاب المتوفى أصيب بالفيروس ولم يذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفضل استخدام الأدوية على مسؤوليته الخاصة حتى تدهورت صحته وذهب إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأكد في لقائه مع برنامج "تحت خطين" أن الشاب لم يكن قادما من أوروبا ولم يخالط أوروبيين وكان يعيش داخل محافظة المثنى.

ودعا العقابي دائرة صحة المثنى إلى "عدم التهويل" لأن ذلك "قد يؤثر على الوضع العام في البلد وعلى نفسية المواطنين".

وأكد أنه ليس في العراق مختبرات جينية لمعرفة سلالات الفيروسات.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الجمعة عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس وثلاث وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات في عموم العراق 1708 حالات والوفيات 86.

وانتقد وكيل وزارة الصحة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي في البرنامج عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في فترة رفع الحظر الجزئي.

وتصاعدت في العراق الخميس والجمعة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة بالأسبوع الأخير من حظر التجوال المشدد.

وأضاف الفلاحي أن هناك عدم التزام بالمحددات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة منتقدا فتح المطاعم وازدحام للسيارات وإقامة التجمعات خاصة في المناطق الأكثر عرضة للإصابة.

ولم يستبعد فرض حظر مناطقي في حال تسجيل زيادة بعدد الحالات.

ومن المقرر أن تعقد خلية الأزمة اجتماعا عاجلا خلال الـ 72 ساعة القادمة من أجل إعادة تقييم الوضع ودراسة إمكانية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال الكلي في العراق.