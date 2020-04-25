ربعها في الولايات المتحدة.. وفيات كورونا في العالم تتجاوز 200 ألف شخص

تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في العالم 200 ألف شخص السبت ومن المتوقع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ثلاثة ملايين في غضون الأيام المقبلة، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 52400 حالة وفاة حتى صباح السبت، بينما سجلت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفاة ما بين 22 ألفا إلى 26 ألف شخص.

وفيما بدأت بعض الدول تخفف اجراءات العزل، لا تزال حصيلة الوفيات تشير إلى وضع صحي كارثي، ففي بريطانيا التي تأخرت في فرض اجراءات العزل تجاوزت الحصيلة السبت عشرين ألف وفاة في المستشفى.

وهذا الرقم لا يشمل دور رعاية المسنين حيث يقول ممثلون لهذا القطاع ان آلاف الاشخاص قد يكونون توفوا.

في أوروبا، ستبدأ ايطاليا، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في 4 مايو حملة اختبارات للأجسام المضادة على 150 ألف شخص على المستوى الوطني في محاولة لمعرفة المزيد حول هذا الوباء.

وبدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب، إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصا في بريطانيا وألمانيا.



