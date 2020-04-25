أزمة كورونا

مختبر ووهان ومنظمة الصحة العالمية.. آخر أهداف القراصنة

25 أبريل 2020
لم يتم تحديد هوية القراصنة حتى اللحظة.
لم يتم تحديد هوية القراصنة حتى اللحظة.

تعرض مختبر ووهان للأبحاث "للقرصنة الإلكترونية"، وهو الذي ثار الجدل حوله مؤخرا بالتزامن مع نظريات المؤامرة التي تشير نحوه كمصدر لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وكان معهد ووهان للعلوم الفيروسية بين أهداف القراصنة الذين استهدفوا صناديق البريد الإلكترونية لموظفي منظمة الصحة العالمية أيضا، وفقا لموقع "ساوث تشاينا مونينغ بوست".

وتم تسريب معلومات دخول البريد الخاصة بموظفي منظمة الصحة عبر شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء.

وتمت مشاركة المعلومات المقرصنة عبر تطبيقات إنستغرام وتويتر، وبالأخص على حسابات تابعة لداعمي اليمين المتطرف معظمها.

ويعتبر معهد ووهان، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الجهة الوحيدة التي تملك مختبرا متخصصا بالأمن البيولوجي من المستوى الرابع في الصين، وهو المستوى الأعلى تماما لإجراء أبحاث حول أكثر مسببات الأمراض خطورة.

ويقع المختبر في مدينة ووهان، التي اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم من خلالها.

ووجهت جهات عدة اتهامها للمعهد بالتسبب في تفشي الفيروس حول العالم، الأمر الذي نفاه المعهد بشكل مطلق.

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن 450 بريد إلكتروني تابع لها تعرضت للقرصنة وسربت رموزها السرية.

وقالت المنظمة إن القرصنة لم تعرض المؤسسة الصحية للخطر كون البيانات المقرصنة لم تكن حديثة.

وأوضحت المنظمة أن صناديق البريد التي تمت قرصنتها تعود لموظفين متقاعدين ولشركاء للمنظمة، وليس لطاقم عملها الرئيسي المشغول بإدارة الأزمة.

"عدد الهجمات السيبرانية بات الآن أكبر بخمس مرات من الرقم الذي واجهته المنظمة خلال الوقت ذاته من العام الماضي"، تقول منظمة الصحة.

وتعرض كل من بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس كذلك للقرصنة، إلى جانب حسابات تابعة للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والبنك الدولي، والمعاهد الوطنية للصحة.

ولم يتم تحديد هوية الجهة المسؤولة عن القرصنة، لكن مؤسسة "سايت" المتخصصة بمراقبة الهجمات اليمينية على الإنترنت قالت إن الأمر كان محاولات لمضايقة المؤسسات وللوصول إلى معلومات حساسة حول وباء كوفيد-19، كون الجهات المستهدفة مشمولة جميعها بنظريات مؤامرة حول أزمة كورونا في العالم.

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لم يتم تحديد هوية القراصنة حتى اللحظة.
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"خلية الأزمة" الأميركية تعلن زيادة فحوصات كورونا في الأسابيع المقبلة

25 أبريل 2020
الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل البلاد بعد الأزمة
الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل البلاد بعد الأزمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته حققت تقدما ملحوظا في محاربة فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، معربا عن تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة مع فتح اقتصاد البلاد تدريجيا.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لـ"خلية الأزمة" حول آخر مستجدات الفيروس: "سنكون أقوى مما كنا من قبل".

وأشار الرئيس الأميركي في أعقاب توقيعه حزمة مساعدات لدعم المستشفيات وإجراء الفحوصات إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لدول أخرى بأجهزة تنفس صناعي، وذكر عددا من الدول من بينها المكسيك وإسبانيا وإيطاليا.

وقال رئيس إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) ستفين هان إن الوكالة الفيدرالية تقيم في الوقت الحالي عشرة أدوية على الأقل لكورونا، وتجري اختبارات لتوظيف الأجسام المضادة في العلاج من المرض.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي ترخيص لعلاج فعال للمرض، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتم التعاون مع نحو 400 شركة أدوية لتطوير علاجات.

وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مضاعفة الفحوصات في الأسابيع المقبلة، من أجل المساعدة في إعادة فتح الاقتصاد.

وأكد أن الإعلان عن حالات جديدة يأتي بسبب زيادة الفحوصات "ولا ينبغي ذلك أن يؤدي لك إلى إحباط عزيمتنا"، مشيرا إلى زيادة في حالات الاستشفاء من المرض في غرف العناية المركزة.