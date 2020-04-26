أزمة كورونا

أكثر من مليوني مصاب.. وفيات العالم بفيروس كورونا تبلغ 203 آلاف حالة

26 أبريل 2020
كورونا يحصد أرواح حوالي 203 آلاف شخص حول العالم
كورونا يحصد أرواح حوالي 203 آلاف شخص حول العالم

أودى وباء كورونا بحياة حوالي 203 آلاف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية، نشرت الأحد.

وبلغت حصيلة الإصابات مليونين و902 ألف و450 حالة في 193 دولة ومنطقة.

إلا أن هذا العدد من الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغيرا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تفحص العديد من البلدان سوى الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. 

وتعد الولايات المتحدة، التي شهدت أول وفاة بالوباء في فبراير، الأكثر تضررا إذ سجلت أكبر عدد من الوفيات وهو 53 ألفا و934 من بين  نحو 940 ألف إصابة، في موازاة 105 آلاف حالة شفاء على الأقل.

وحلت إيطاليا ثانية مع 26 ألف وفاة من بين 195 ألف إصابة، ثم إسبانيا التي سجلت 23 ألف وفاة بين 26 ألف إصابة، ففرنسا حيث بلغت الوفيات 22 ألف وفاة بين 161 ألف إصابة، والمملكة المتحدة مع 20 ألف وفاة بين 148 ألف إصابة.

وسجلت الصين القارية، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، إجمالي 82 ألف إصابة بما فيها 11 حالة جديدة بين السبت والأحد، وبلغت الوفيات 4632، فيما شفي 77 ألف شخصا من المرض وفق أرقام رسمية تشكك فيها كثير من دول العالم والتي تتهم بكين بإخفاء المعلومات عن الوباء.

وبلغ مجموع عدد الوفيات في أوروبا الأحد عند الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش 123 ألف حالة من بين مليون و367 ألف إصابة، تليها الولايات المتحدة وكندا بـ56 ألف وفاة من بين 984 ألف إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي بـ7967 وفاة من بين 161 ألف إصابة، ثم آسيا بـ7958 وفاة بين 199 ألف إصابة، والشرق الأوسط بـ6286 وفاة بين 152 ألف إصابة، وأفريقيا بـ1379 وفاة بين 30 ألف إصابة، وأوقيانيا بـ108 وفيات بين 8013 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضا

Employee works on a Moroccan ventilator at a factory in Casablanca following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19),…
من زاوية أخرى

فيروس كورونا في المغرب: التّبِعات الاقتصادية والاجتماعي
انهارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في 20 أبريل وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ
اقتصاد

واشنطن تدرس منح قروض لمساعدة الشركات النفطية

مارة يرتدون أقنعة في جزيرة هوكايدو اليابانية
أزمة كورونا

جزيرة يابانية سيطرت على كورونا.. لكن كارثة وقعت بعد رفع الحجر

Chinese President Xi Jinping and outgoing Macau Chief Executive Fernando Chui arrive for a cultural performance in Macau, China…
من زاوية أخرى

هل بمقدور الصين قيادة العالم؟
فاوتشي يدعو إلى مضاعفة اختبارات كورونا في الأسابيع القادمة
أميركا

ولايات أميركية تستعد لفتح الاقتصاد.. وفاوتشي يطالب بمضاعفة اختبارات كورونا

سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
صحة

للصائمين في زمن كورونا.. قواعد غذائية لا تهملها

كورونا يحصد أرواح حوالي 203 آلاف شخص حول العالم
أزمة كورونا

أكثر من مليوني مصاب.. وفيات العالم بفيروس كورونا تبلغ 203 آلاف حالة

أزمة كورونا

جزيرة يابانية سيطرت على كورونا.. لكن كارثة وقعت بعد رفع الحجر

26 أبريل 2020
مارة يرتدون أقنعة في جزيرة هوكايدو اليابانية
مارة يرتدون أقنعة في جزيرة هوكايدو اليابانية

رغم نجاح جزيرة هوكايدو اليابانية في احتواء فيروس كورونا مبكرا بعد ثلاثة أسابيع من الحجر الصحي العام، تفشى الفيروس مرة أخرى.

واضطرت الجزيرة اليابانية إلى إعادة إجراءات الحجر الصحي العام بعد ٢٦ يوما وقفه، بعدما تفشت موجة ثانية من الفيروس أقوى من سابقتها في الجزيرة.

وقال رئيس جمعية هوكايدو الطبية، كيوشي ناغاسي، لمجلة تايم الأميركية، "أنا نادم حاليا، ما كان يجب رفع حالة الطوارئ الأولى".

ويحيل خبراء أزمة هوكايدو إلى سرعة رفع إجراءات الغلق والحجر الصحي العام، تحت ضغط الأعمال التجارية المحلية، إلى جانب شعور زائف بالأمان بخصوص انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

من جانبه، يرى كازوتو سوزوكي، نائب رئيس كلية السياسة الدولية بجامعة هوكايدو، إن قصة الجزيرة توضح "ما قد يؤول إليه الأمر في الولايات المتحدة، في ظل فتح حكام الولايات المجال العام مرة أخرى بشكل منفرد، وبالطبع لا يمكن إغلاق حركة المرور بين الولايات، لكن سيحتاج الأمر إلى وضع عناصر التحكم في مكانها".

"ما نعرفه الآن، هو أنه حتى لو استطعت التحكم في موجة الإصابة الأولى، فلا يمكنك الاسترخاء"، يضيف سوزوكي.

 

معدل إصابة جديد

وتعتبر جزيرة هوكايدو ضمن أولى المناطق اليابانية استجابة للفيروس وبشكل حاسم، حيث أعلن حاكم الجزيرة حالة الطوارئ في 28 فبراير بعد وصول حالات الإصابة إلى 66.

وبعد إعلان حالة الطوارئ، أغلقت المدارس والمطاعم والمتاجر، رغم عدم تطبيق ذلك إجباريا، وقد تحسن الوضع في أواسط مارس حيث انخفضت حالات الإصابة ووصلت إلى صفر في بعض الأيام، في ظل شكاوى متزايدة من أصحاب الأعمال.

وقد تأثرت هوكايدو اقتصاديا بشدة نتيجة تأثر مصدري دخلها الرئيسيين، وهما الزراعة والسياحة، فيما أفلست نحو 50 شركة أغذية معالجة.

وفي 18 مارس، قرر حاكم الجزيرة ناوميشي سوزوكي فتح الحياة العامة مرة أخرى، مع حث السكان على تحجيم الأنشطة الاجتماعية، والبقاء في المنزل إذا شعر أحدهم بالإعياء.

وما هي إلا أيام حتى تفشت الموجة الثانية من إصابات كورونا، وبحلول 9 أبريل، أي بعد ثلاثة أسابيع من تخفيف إجراءات احتواء الفيروس، وصلت حالات الإصابة في اليوم الواحد لمعدل قياسي جديد، كان 18 حالة.

وبحلول 14 أبريل، اضطرت الجزيرة إلى إعلان حالة الطوارئ مجددا، بعد تسجيل 279 حالة مصابة بكورونا، أي بزيادة 80 بالمئة مقارنة بنسبة الإصابة قبل تخفيف إجراءات احتواء المرض، وقد وصلت حالات الإصابة الأربعاء الماضي إلى 495 حالة.