أكثر من مليوني مصاب.. وفيات العالم بفيروس كورونا تبلغ 203 آلاف حالة

أودى وباء كورونا بحياة حوالي 203 آلاف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية، نشرت الأحد.

وبلغت حصيلة الإصابات مليونين و902 ألف و450 حالة في 193 دولة ومنطقة.

إلا أن هذا العدد من الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء صغيرا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تفحص العديد من البلدان سوى الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وتعد الولايات المتحدة، التي شهدت أول وفاة بالوباء في فبراير، الأكثر تضررا إذ سجلت أكبر عدد من الوفيات وهو 53 ألفا و934 من بين نحو 940 ألف إصابة، في موازاة 105 آلاف حالة شفاء على الأقل.

وحلت إيطاليا ثانية مع 26 ألف وفاة من بين 195 ألف إصابة، ثم إسبانيا التي سجلت 23 ألف وفاة بين 26 ألف إصابة، ففرنسا حيث بلغت الوفيات 22 ألف وفاة بين 161 ألف إصابة، والمملكة المتحدة مع 20 ألف وفاة بين 148 ألف إصابة.

وسجلت الصين القارية، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، إجمالي 82 ألف إصابة بما فيها 11 حالة جديدة بين السبت والأحد، وبلغت الوفيات 4632، فيما شفي 77 ألف شخصا من المرض وفق أرقام رسمية تشكك فيها كثير من دول العالم والتي تتهم بكين بإخفاء المعلومات عن الوباء.

وبلغ مجموع عدد الوفيات في أوروبا الأحد عند الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش 123 ألف حالة من بين مليون و367 ألف إصابة، تليها الولايات المتحدة وكندا بـ56 ألف وفاة من بين 984 ألف إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي بـ7967 وفاة من بين 161 ألف إصابة، ثم آسيا بـ7958 وفاة بين 199 ألف إصابة، والشرق الأوسط بـ6286 وفاة بين 152 ألف إصابة، وأفريقيا بـ1379 وفاة بين 30 ألف إصابة، وأوقيانيا بـ108 وفيات بين 8013 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.