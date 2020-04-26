أزمة كورونا

إيطاليا تسجل أدنى زيادة بوفيات كورونا منذ منتصف مارس

26 أبريل 2020
إيطاليا.. أدنى زيادة يومية في وفيات المصابين بفيروس كوفيد-19 منذ منتصف مارس
إيطاليا.. أدنى زيادة يومية في وفيات المصابين بفيروس كوفيد-19 منذ منتصف مارس

سجلت إيطاليا، يوم الأحد، أدنى زيادة يومية في وفيات المصابين بفيروس كوفيد-19 منذ كانت البلاد في الأسبوع الأول من الإغلاق في منتصف مارس.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائيات جديدة، بما في ذلك 260 حالة وفاة على مدار 24 ساعة تنتهي الأحد. علما أن هذه الإحصائيات اليومية القاتمة كانت أقل في 14 مارس، عندما تم تسجيل 175 حالة وفاة.

ويقول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على فيسبوك، إنه سيتحدث في وقت لاحق من يوم الأحد إلى الشعب، الذي يتطلع إلى معرفة القيود التي سيتم تخفيفها في إغلاق إيطاليا، الذي ينتهي في 3 مايو.
 
وبشكل عام، فقد سجلت إيطاليا 26644 حالة وفاة جراء عدوى كورونا.
 
ولكن يمكن أن يكون العدد أكبر بكثير، لأن العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في منازلهم أو في دور الرعاية لكبار السن في الأسابيع الأخيرة، لم تجر لهم اختبارات كوفيد-19.
 
وبحلول أواخر شهر مارس، عندما كان تفشي المرض على أشده، وأكثر تدميراً في الشمال، ارتفع عدد الوفيات اليومية في إيطاليا إلى ما يقرب من 1000.

وبلغ عدد الحالات المعروفة في إيطاليا حتى الآن 197675 حالة، بعد تسجيل 2324 حالة جديدة الأحد.

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بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى داوننغ ستريت

26 أبريل 2020
بوريس جونسون
بوريس جونسون

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء.

وأكد المصدر المذكور "أن رئيس الوزراء عاد إلى داونينغ ستريت"، على أن يعاود ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

وأحجمت متحدثة باسم داوننج ستريت عن التعليق على مكان وجود جونسون.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه، إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل رئيس الوزراء البريطاني خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدثا هاتفيا.

وأضاف ترامب للصحفيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.