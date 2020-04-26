إيطاليا تسجل أدنى زيادة بوفيات كورونا منذ منتصف مارس

سجلت إيطاليا، يوم الأحد، أدنى زيادة يومية في وفيات المصابين بفيروس كوفيد-19 منذ كانت البلاد في الأسبوع الأول من الإغلاق في منتصف مارس.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائيات جديدة، بما في ذلك 260 حالة وفاة على مدار 24 ساعة تنتهي الأحد. علما أن هذه الإحصائيات اليومية القاتمة كانت أقل في 14 مارس، عندما تم تسجيل 175 حالة وفاة.

ويقول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على فيسبوك، إنه سيتحدث في وقت لاحق من يوم الأحد إلى الشعب، الذي يتطلع إلى معرفة القيود التي سيتم تخفيفها في إغلاق إيطاليا، الذي ينتهي في 3 مايو.



وبشكل عام، فقد سجلت إيطاليا 26644 حالة وفاة جراء عدوى كورونا.



ولكن يمكن أن يكون العدد أكبر بكثير، لأن العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في منازلهم أو في دور الرعاية لكبار السن في الأسابيع الأخيرة، لم تجر لهم اختبارات كوفيد-19.



وبحلول أواخر شهر مارس، عندما كان تفشي المرض على أشده، وأكثر تدميراً في الشمال، ارتفع عدد الوفيات اليومية في إيطاليا إلى ما يقرب من 1000.

وبلغ عدد الحالات المعروفة في إيطاليا حتى الآن 197675 حالة، بعد تسجيل 2324 حالة جديدة الأحد.