أزمة كورونا

جزيرة يابانية سيطرت على كورونا.. لكن كارثة وقعت بعد رفع الحجر

26 أبريل 2020
مارة يرتدون أقنعة في جزيرة هوكايدو اليابانية
مارة يرتدون أقنعة في جزيرة هوكايدو اليابانية

رغم نجاح جزيرة هوكايدو اليابانية في احتواء فيروس كورونا مبكرا بعد ثلاثة أسابيع من الحجر الصحي العام، تفشى الفيروس مرة أخرى.

واضطرت الجزيرة اليابانية إلى إعادة إجراءات الحجر الصحي العام بعد ٢٦ يوما وقفه، بعدما تفشت موجة ثانية من الفيروس أقوى من سابقتها في الجزيرة.

وقال رئيس جمعية هوكايدو الطبية، كيوشي ناغاسي، لمجلة تايم الأميركية، "أنا نادم حاليا، ما كان يجب رفع حالة الطوارئ الأولى".

ويحيل خبراء أزمة هوكايدو إلى سرعة رفع إجراءات الغلق والحجر الصحي العام، تحت ضغط الأعمال التجارية المحلية، إلى جانب شعور زائف بالأمان بخصوص انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

من جانبه، يرى كازوتو سوزوكي، نائب رئيس كلية السياسة الدولية بجامعة هوكايدو، إن قصة الجزيرة توضح "ما قد يؤول إليه الأمر في الولايات المتحدة، في ظل فتح حكام الولايات المجال العام مرة أخرى بشكل منفرد، وبالطبع لا يمكن إغلاق حركة المرور بين الولايات، لكن سيحتاج الأمر إلى وضع عناصر التحكم في مكانها".

"ما نعرفه الآن، هو أنه حتى لو استطعت التحكم في موجة الإصابة الأولى، فلا يمكنك الاسترخاء"، يضيف سوزوكي.

 

معدل إصابة جديد

وتعتبر جزيرة هوكايدو ضمن أولى المناطق اليابانية استجابة للفيروس وبشكل حاسم، حيث أعلن حاكم الجزيرة حالة الطوارئ في 28 فبراير بعد وصول حالات الإصابة إلى 66.

وبعد إعلان حالة الطوارئ، أغلقت المدارس والمطاعم والمتاجر، رغم عدم تطبيق ذلك إجباريا، وقد تحسن الوضع في أواسط مارس حيث انخفضت حالات الإصابة ووصلت إلى صفر في بعض الأيام، في ظل شكاوى متزايدة من أصحاب الأعمال.

وقد تأثرت هوكايدو اقتصاديا بشدة نتيجة تأثر مصدري دخلها الرئيسيين، وهما الزراعة والسياحة، فيما أفلست نحو 50 شركة أغذية معالجة.

وفي 18 مارس، قرر حاكم الجزيرة ناوميشي سوزوكي فتح الحياة العامة مرة أخرى، مع حث السكان على تحجيم الأنشطة الاجتماعية، والبقاء في المنزل إذا شعر أحدهم بالإعياء.

وما هي إلا أيام حتى تفشت الموجة الثانية من إصابات كورونا، وبحلول 9 أبريل، أي بعد ثلاثة أسابيع من تخفيف إجراءات احتواء الفيروس، وصلت حالات الإصابة في اليوم الواحد لمعدل قياسي جديد، كان 18 حالة.

وبحلول 14 أبريل، اضطرت الجزيرة إلى إعلان حالة الطوارئ مجددا، بعد تسجيل 279 حالة مصابة بكورونا، أي بزيادة 80 بالمئة مقارنة بنسبة الإصابة قبل تخفيف إجراءات احتواء المرض، وقد وصلت حالات الإصابة الأربعاء الماضي إلى 495 حالة.

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26 أبريل 2020
فاوتشي يدعو إلى مضاعفة اختبارات كورونا في الأسابيع القادمة
فاوتشي يدعو إلى مضاعفة اختبارات كورونا في الأسابيع القادمة

بالتزامن مع دعوات لفتح الاقتصاد، دعا خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إلى مضاعفة اختبارات الكشف عن فيروس كوورنا المستجد المعروف باسم سارس-كوف 2.

وقال خلال إحدى المقابلات إن المعدلات المرتفعة لحالات الإصابة الإيجابية يمكن أن تشير إلى عدم وجود ما يكفي من الاختبارات والتي تمثل "ربما أقل من 10 بالمئة".

وقدر فاوتشي، العضو في فرقة العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تجري ما يقرب من 1.5 إلى 2 مليون اختبار أسبوعيا  وأنه "ربما يجب أن نحصل على ضعف ذلك للاستجابة لتفشي المرض الذي سيحدث حتما، فيما تحاول تسهيل عودة (الاقتصاد)، وأعتقد أننا سنفعل". 

وتأتي تصريحات فاوتشي فيما تستعد عدة ولايات أميركية مثل تكساس وجورجيا، لفتح اقتصاداتها جزئيا هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الأميركية وسلطات الولايات قد أصدروا أوامر بالتباعد الاجتماعي والبقاء في منازل، كإجراء وقائي، للحد من انتشار الوباء.

ونبه فاوتشي إلى أنه يقصد الاختبار التشخيصي للفيروس التاجي، وليس اختبار الأجسام المضادة، وأضاف أن "الاختبار جزء مهم ولكنه ليس الجزء الوحيد"، كما سلط الضوء على الحاجة لتحديد هوية المصابين وعمليات العزل والتتبع.

تأتي تعليقات فاوتشي وسط خلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول قدرة أميركا للكشف عن الفيروس، وسط استمرار الوباء.

وأوضحت خطتان مختلفتان لإعادة فتح الاقتصاد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على إجراء الملايين من الاختبارات كل أسبوع، قبل رفع القيود بأمان. 

وبحلول 24 أبريل، لم تجرِ الولايات المتحدة سوى حوالي 5 ملايين اختبار.  وأبلغ حكام ولايات عن نقص مستمر في المواد اللازمة لإجراء الاختبارات، من الكواشف الكيميائية إلى المسحات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة نحو 960 ألف حالة، إلى جانب 54 ألف حالة وفاة.