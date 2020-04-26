أزمة كورونا

"جوازات سفر المناعة" من كورونا.. جدل يدفع منظمة الصحة للتدخل

26 أبريل 2020
دخل مسافرون قادمون الصين عبر عدة مطارات أميركية خلال الفترة الماضية
دخل مسافرون قادمون الصين عبر عدة مطارات أميركية خلال الفترة الماضية

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حاليا على أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مأمن من إصابة ثانية بالمرض.

وكان بيان المنظمة قد صدر الجمعة بالتزامن مع إعلان دولة تشيلي خططا لتوزيع "جوازات سفر المناعة" للمتعافين من المرض، حيث يمكنهم استخدامها في أماكن العمل، والمطارات.

وكان مسؤولون أميركيون وفرنسيون قد أبدوا أيضا توجها مشابها، بحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال البيان إن "بعض الحكومات ترى أن رصد الأجسام المضادة لكوفيد-١٩، قد يمهد لقاعدة جوازات سفر المناعة، أو شهادات الخلو من الخطر".

وأوضح البيان "أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن المتعافين من كوفيد-١٩، ولديهم الأجسام المضادة، في منأى عن إصابة ثانية".

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن لدى المتعافين من فيروس كورونا أجسام مضادة للفيروس، كدليل على إصابة سابقة، إلا أن بعض هؤلاء المرضى يظهرون أيضا مستويات منخفضة من الأجسام المضادة المحايدة في دمائهم.

وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المناعة الخلوية -التي تكون خلايا على شكل حرف T والتي قضت على الخلايا المصابة- يحتاجها الشخص بشكل ضروري للتعافي إلى جانب الأجسام المضادة.

وكانت تشيلي قد أعلنت خططها لإنشاء "جوازات سفر المناعة" الاثنين، وتوزيعها على حوالي حوالي 4 آلاف و600 شخص مؤهل لها.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن وزير الصحة التشيلي خايمي ماناليتش قوله في وقت سابق من هذا الشهر، "إن الأشخاص (الذين سيحصلون على الجوزات) على وجه التحديد، هم الذين يمكنهم مساعدة المجتمع بشكل كبير، لأنهم لا يشكلون خطرا".

لكن رغم ذلك، أبدى مسؤولون تشيليون في قطاع الصحة تحفظات على الفكرة، إذ قال كريستوبال كوادرادو، السكرتير الفني للسياسة الصحية والدراسات بالنقابة الطبية في تشيلي، "هناك شكوك حقيقية بشأن وجود مناعة طويلة المدى ضد الفيروس".

وأضاف كوادرادو "لقد طالبنا الحكومة بإعادة تقييم السياسة، وإشراك الخبراء في المناقشة قبل تنفيذ الخطة".

وكان عضو فريق مكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي قد أشار إلى  إمكانية تطبيق فكرة شهادات المناعة في وقت سابق من هذا الشهر.

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مصر تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

26 أبريل 2020
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية
المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في وسط العاصمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية الأحد أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية". 

وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي". 

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة"، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر. 

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي. 

وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي. 

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن "القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه". 

وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، إضافة إلى تمويل وإردات حكومية من السلع الأساسية.

وسجلت مصر حتى الآن أكثر من أربعة آلاف و319 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 1114 شخصا وتوفي 307 آخرين. 
 