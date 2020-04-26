أزمة كورونا

رئيس الموساد: العراق ولبنان وسوريا وإيران يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا

26 أبريل 2020
إيران ولبنان وسوريا والعراق يخفون أرقاما حقيقية عن ضحايا كورونا
إيران ولبنان وسوريا والعراق يخفون أرقاما حقيقية عن ضحايا كورونا

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز  المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، السبت، إن إحصائيات ضحايا وباء كورونا في الدول العربية، يفوق بكثير المعلن عنه رسميا لديها. 

واعتبر كوهين، ان الدول العربية "تخفي الوضع الحقيقي، وأن عدد الوفيات فيها وفي إيران يفوق بكثير الأرقام الرسمية". 

ووفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلي، فقد أفاد رئيس "الموساد"، في لقاء مغلق مع رؤساء المراكز  الصحية في إسرائيل، ان كلا من لبنان والعراق وسوريا وإيران تشهد تفشيا خطيرا للفيروس. 

وأضاف ان عدد الوفيات فيها "أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المنشورة"، مشيرا الى ان الموساد "يعرف حقيقة الوضع في هذه الدول".

وعلى صعيد آخر، استعرض رئيس الموساد مساعي الجهاز لشراء المعدات الطبية منذ اندلاع أزمة كورونا، مشيرا إلى ان هذه الجهود "أفضت إلى استقدام 260 جهاز تنفس  وحوالي 50 مليون قناع واق، إلا انه اضاف ان دول العالم غير مستعدة لبيع هذه المعدات وعليه شرعت اسرائيل في تصنيع هذه المعدات. 

كما اعتبر انه يجب على الدولة إعادة تنشيط الدوائر الاقتصادية مما يستلزم تعزيز طواقم وزارة الصحة لتستطيع التعامل مع احتمال ربط نحو 5 ألاف مريض بأجهزة التنفس الاصطناعي وإعادة عمل المرافق الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة .

هذا، وسجلت إسرائيل استقرار خط الوفيات بكورونا بحيث بقي عند مائة وتسعة وتسعين شخصا منذ مساء السبت. 

كما تشير بيانات وزارة الصحة الإٍسرائيلية، الأحد، إلى انخفاض نسبته اثنان بالمائة (2%) تقريبا في عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة اذ وصل إلى 132 والمستعينين بأجهزة التنفس الاصطناعي الى مائة 100.

اقرأ أيضا

كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي
تكنولوجيا

رغم سمعتها حول العالم.. كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

إيران ولبنان وسوريا والعراق يخفون أرقاما حقيقية عن ضحايا كورونا
أزمة كورونا

رئيس الموساد: العراق ولبنان وسوريا وإيران يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا

الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية
العراق

نظام فاسد للغاية.. فورين بوليسي: لا أحد يستطيع انقاذ العراق

نيويورك تواجه تحديا أكثر صعوبة بعد 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر
أميركا

بعد نحو 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر.. نيويورك تواجه تحدياً أكثر صعوبة

اختبارات الأجسام المضادة ستساعد في تحديد العدد الحقيقي لمصابي كورونا
صحة

ما هي اختبارات الأجسام المضادة؟ وما أهميتها؟

مناقشات فعلية تجري في غرف البيت الأبيض لاستبدال وزير الصحة
أميركا

صحف: الإدارة الأميركية تفكر جدياً بإقالة وزير الصحة

تشير الأرقام إلى خطورة تفشي الوباء عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض نهائيا
أزمة كورونا

سجون أميركية تعج بمصابي كورونا.. 96% منهم لا تظهر عليهم العوارض

تكنولوجيا

رغم سمعتها حول العالم.. كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

26 أبريل 2020
كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي
كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا الشهر، وطلبت من المواطنين العمل من المنازل، هرعت حشود إلى متاجر الإلكترونيات، متناسين قواعد التباعد الاجتماعي.

العديد من اليابانيين يفتقرون إلى الأدوات الأساسية اللازمة للعمل من المنازل، خلافا للصورة الشائعة لليابان كمؤسسة متطورة تعمل بالروبوت وتصميماتها الباهرة والدقة العالية، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية في كثير من النواحي.

لكن خبراء يقولون إن العائق الأكبر هو ثقافة الشركات اليابانية، فغالبًا ما تعتمد المكاتب على الفاكسات بدلاً من البريد الإلكتروني.

وتفتقر العديد من المنازل لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة، وغالبًا ما يطلب العمل تقديم مستندات شخصية بأختام منحوتة تسمى "هانكو"، والتي تعد بمثابة توقيعات، لذلك لا يستطيع الكثير من اليابانيين العمل من المنازل حقًا، على الأقل طوال الوقت.

وأظهر استطلاع أجرته "يوغوف"، من أبرز الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق ومقرها بريطانيا، أن 18٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع كانوا قادرين على العمل من المنزل.

أما في الهند، كان ما يقرب من 70٪ ممن شملهم الاستطلاع يقيمون في منازلهم، بينما في الولايات المتحدة، كانت النسبة حوالي 30٪.

 

الاهتمام منخفض

 

أحد العوامل، كما تقول يوري تازاوا، الخبيرة اليابانية في ملف العمل عن بعد هو أن الموظفين اليابانيين غالبًا ما لا يكون لديهم وظائف محددة بوضوح مثل الأميركيين، لذلك تتوقع الشركات أن يكون موظفوها على اتصال مستمر مع بعضهم البعض.
  
وتكمن المشكلة الرئيسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 70٪ من اقتصاد البلاد.

يقول نيكولاس بينيس، خبير حوكمة الشركات الذي يقدم ندوة مجانية على الإنترنت عن العمل عن بعد لليابانيين، إن الاهتمام كان منخفضًا بشكل مدهش.

ويعني الافتقار إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة أن اليابان متخلفة في رعاية ممارسات العمل المرنة، وطرق الإدارة، وحتى المواقف تجاه العمل عن بعد.

وأضح بينيس، الذي يترأس معهد تدريب (بورد دايريكتور) في اليابان، وهي منظمة غير ربحية ينظم دورات تدريبية على الإدارة والحوكمة، "يتطلب العمل عن بعد أن يثق المديرون ويفوضون الكثير من عمليات صنع القرار للموظفين"، مضيفاً ان  الشركات اليابانية لا تزال تعتمد على الفروق الدقيقة في التفاعل المباشر وجها لوجه.

من النادر أن تجد شركة أو مكتبا في اليابان ليس به فاكس، إلا إذا كانت شركة مستقبلية مثل "سوفت بانك" تتغاضى عن مثل هذه الممارسات القديمة، وقد أظهرت دراسة حكومية أن ثلث الأسر اليابانية لديها فاكسات.

وتتجنب العديد من المؤسسات المرموقة في اليابان رسائل البريد الإلكتروني، وتصر على تلقي طلبات الحصول على معلومات أو وثائق أخرى عن طريق الفاكس فقط.