أزمة كورونا

سجون أميركية تعج بمصابي كورونا.. 96% منهم لا تظهر عليهم العوارض

26 أبريل 2020
تشير الأرقام إلى خطورة تفشي الوباء عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض نهائيا
تشير الأرقام إلى خطورة تفشي الوباء عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض نهائيا

كشفت فحوصات طبية لـ"كوفيد 19"، داخل أربعة سجون في الولايات المتحدة الأميركية، لما يقرب من 3300 سجين، نتائج إيجابية كثيرة، في وقت لم تظهر أعراض المرض على 96% من الذين يحملون الفيروس. 

 وحين ظهور الحالات الأولى من الفيروس في سجون ولاية أوهايو، تقول أنيت تشامبرز سميث، مديرة قسم إعادة التأهيل والتصحيح في سجون ولاية أوهايو، لـ"رويترز"، انها "شعرت وكأنها تحارب شبحًا"، مشيرة إلى انهم "لم يكونوا قادرين على تحديد مصدر عدوى الحالات". 

وأفادت انهم حينما بدأوا الفحص الشامل في مؤسسة "ماريون" الإصلاحية، التي تأوي 2500 سجين في شمال وسط ولاية أوهايو، وكثير منهم كبار السن يعانون من أمراض سابقة، قاموا بفحص 2300 سجين، ليصابوا كمسؤولين عن الإدارات السجنية بالصدمة، حيث تبين أن أن 96 في المائة من إجمالي 2028 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس، ليست لديهم أية أعراض للمرض.

وقالت المسؤولة المشرفة على المرافق الإصلاحية الـ 28 بالولاية، ان النتائج كانت "مفاجئة لهم". 

ووفقاً لتصريحات مسؤولين، وبيانات عن أربعة سجون في الولاية - أركنساس ونورث كارولاينا وأوهايو وفرجينيا - كان 96٪ من 3277 سجينًا مصابا بالفيروس، لكن بدون أعراض، وهذا من إجمالي 4693 اختبارًا. 

وتشير هذه الأرقام والبيانات، إلى كون الأشخاص المصابين بالفيروس، لكن بدون أعراض، هم الفئة التي قد تؤدي إلى انتشار واسع للفيروس، ليس فقط في سجون الولاية التي تأوي 1.3 مليون سجين في جميع أنحاء البلاد، ولكن أيضًا وسط المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

وتعزز هذه الأرقام أيضًا التساؤلات حول ما إذا كان اختبار الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالعدوى، هو بالفعل اكتشاف للفيروس أم الأن الأمر يجب ان يطول أيضا الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أية أعراض؟ 

هنا قالت الدكتورة لينا وين، الأستاذة المساعدة في طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن، لـ"رويترز" : "إنها (نتائج السجون) يكشف أن لدينا الأعداد المعلنة هزيلة جدا مقارنة بالحالات المصابة في الولايات المتحدة"، مضيفة انه "من المرجح أن يكون عدد الحالات أعلى بكثير مما نعرفه حاليًا بسبب نقص الاختبار والمراقبة". 

ولدى الولايات المتحدة، أكبر عدد السجناء في العالم، إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء حوالي 2.3 مليون مسجون، وما يقرب من نصفهم، في سجون ولاية "أوهايو". 

وفي سجن ولاية ميشيغان، قالت السلطات أن  620 سجينًا ثبتت إصابتهم بالفيروس، وأفادت انهم كانوا بدون أعراض.

وفي سجون كاليفورنيا، لم تكشف السلطات بعد عن أعداد السجناء المصابين لديها. 

وتدير كل ولاية العديد من مرافق السجون، فأوهايو، على سبيل المثال، لديها 490  ألف سجين في 28 منشأة، وثبت أن 3837 سجينًا تمت إصابتهم بالفيروس داخل 15 من تلك المنشآت. لكن الحكومة لم تقدم بعد نتائج الأعراض على 1809 منهم ولم تحدد العدد الإجمالي للاختبارات التي أجريت في سجونها. 

وولايتي فلوريدا وتكساس، اللتان يزيد عدد نزلاء سجنائهما عن أوهايو، كشفت عن إجمالي 931 حالة إصابة فقط - أي أقل بكثير من 3837 سجينًا الذين تم تسجيل إصابتهم في أوهايو.

وفي نيويورك، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، أبلغت عن 269 حالة إيجابية فقط، ضمن 51000 سجين. 

وعن سبب الفارق في أعداد الإصابات في السجون الأميركية، قالت ميشيل ديتش، أخصائية إصلاحيات ومحاضرة أولى في جامعة تكساس: "من شبه المؤكد أن وكالات السجون تقلل بشكل كبير من عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا التفشي، هي من خلال الفحوصات الجماعية.

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ما هي اختبارات الأجسام المضادة؟ وما أهميتها؟

26 أبريل 2020
اختبارات الأجسام المضادة ستساعد في تحديد العدد الحقيقي لمصابي كورونا
اختبارات الأجسام المضادة ستساعد في تحديد العدد الحقيقي لمصابي كورونا

تحاول العديد من الدراسات تحديد عدد إصابات فيروس كورونا بدقة، إلا أن الكثير من الخبراء أكدوا صعوبة الحصول على نتائج دقيقة في الفترة الحالية.

على سبيل المثال، قدرت دراسة أميركية أن العدد الحقيقي للإصابات حوالي 10 أضعاف العدد الرسمي، كما قدرت أبحاث أخرى في مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، أن عدد الإصابات أكبر 50 مرة على الأقل، وفي مقاطعة لوس أنجلوس، قدر العلماء العدد الحقيقي للعدوى بحوالي 40 ضعف عدد الحالات المعلن عنها.

حتى وقت قريب، كان على الباحثين الاعتماد على نماذج إحصائية، قدّر بعضها أنه لكل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من المحتمل أن يكون هناك سبعة إلى 10 أشخاص آخرين مصابين ولكن لم يتم احتسابهم، ولكن مع بدء استخدام اختبارات الأجسام المضادة للدم، يأمل العلماء أن تصبح الصورة أكثر تركيزًا.

وقال ستيفن مورس، خبير في جامعة كولومبيا في انتشار الأمراض: "أعتقد أننا بدأنا في الحصول على بيانات توضح بدقة مدى انتشار العدوى، ولكن هناك حاجة لدراسات أكبر وأكثر صرامة للحصول على فهم أفضل".


ما هي اختبارات الأجسام المضادة؟


تستخدم اختبارات الأجسام المضادة على نطاق واسع في العديد من الأمراض مثل الحصبة وحمى الضنك وفيروس نقص المناعة، وفيها يأخذ الباحثون عينة من الدم، غالبا ما تكون مجرد قطرة من وخز الإصبع، للبحث عن الأجسام المضادة للفيروس فيها، وهي التي تدل على أن هذا الشخص أُصيب بالفعل بالفيروس وقد تعافى منه.


ما أهميتها؟


بسبب قلة اختبارات مسح الأنف والحلق، لا يمكن إجراء اختبار الفيروس على كل الأشخاص المتوقع إصابتهم بالفيروس، لذلك تكون اختبارات الدم بديلاً مناسباً.

وإذا كانت اختبارات الدم دقيقة وأجري البحث جيدًا، فقد تساعد العلماء في تحديد نسبة المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض واضحة قط، ويمكنهم تحديد مدى خطورة فيروس كورونا، من خلال تحديد العدد الحقيقي للمصابين.

كما ستساعد العلماء في تحديد مستويات الأجسام المضادة التي تحمي الشخص من الإصابة بالفيروس مرة ثانية، ومدة استمرار هذه المناعة. 

ومن الممكن أن تساعد هذه الاختبارات أيضاً، عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده، مما قد يساهم في رفع قيود الإغلاق وفتح الاقتصاد مرة أخرى.


هل الاختبارات دقيقة؟

 

أما عند دقة هذه الاختبارات، قال الدكتور غيفري إنغل، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للباحثين عن الأمراض في الدولة وعلماء الأوبئة الإقليمية، إن السؤال الأول الذي يجب طرحه ما هو الاختبار المستخدم، مشيراً إلى أن عشرات اختبارات الدم في الولايات المتحدة التي يتم التسويق لها ليست دقيقة تماما.

وأضاف أن نسبة صغيرة من البيانات الكاذبة التي يمكن الحصول عليها من هذه الاختبارات الدقيقة يمكن أن تؤدي إلى أرقام خاطئة بالنسبة لعدد الإصابات بالفيروس.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أعلنت الموافقة على أربعة اختبارات أجسام مضادة حتى الآن.

بينما أوضح الدكتور ألبرت ريزو، رئيس جمعية الرئة الأميركية، أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم كلما كان بالإمكان تحديد الأشخاص الأكثر أمانًا من الفيروس والأشخاص المحتمل إصابتهم به ونقلهم للعدوى. 

وألمح إلى أنه من المهم الحصول على أشخاص من مختلف الأعمار والأعراق والمناطق الجغرافية.

 

كيف يتم اختيار الأشخاص لهذه الاختبارات؟


أما عن كيفية اختيار الأشخاص لاختبارات الاجسام المضادة، فقد حصلت الدراسة في مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، على معظم المشاركين البالغ عددهم 3300 مشارك من خلال إعلان على فيسبوك.

بينما جمعت دراسة نيويورك حوالي 3000 عينة من الأشخاص الذين يتسوقون في البقالة والمتاجر الكبيرة.

 