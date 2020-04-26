أزمة كورونا

بعد شهر من الانقسامات.. مجلس الأمن يتجه إلى تبني أول مشروع قرار دولي بشأن كورونا

26 أبريل 2020
اجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة كوفيد-19
اجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة كوفيد-19

يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة كوفيد-19 بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي.

واجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة كوفيد-19، في جلسة عبر الفيديو عُقدت في التاسع من أبريل بمبادرة من ألمانيا وإستونيا.

ويدعو مشروع القرار الحالي الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى "تعزيز التنسيق بين الدول كافّة" و"وقف الأعمال العدائيّة" وإلى هدنة "إنسانيّة" في البلدان التي تشهد نزاعات.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمّرة للفيروس.

ومن المرجّح أن يخضع النصّ المشترك لتعديلات عدّة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يُحسم حتى الآن.

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تجمع المتظاهرون أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو
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"عديمو المسؤولية".. مسؤول كندي يهاجم متظاهري الحجر الصحي

26 أبريل 2020
تجمع المتظاهرون أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو
تجمع المتظاهرون أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو

أبدى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكنديّة دوغ فورد غضبه حيال متظاهرين كانوا يحتجون السبت في تورونتو على إجراءات الحجر المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووصفهم بأنّهم "عديمو المسؤوليّة" و"أنانيون".

وقال فورد: "لدينا مقدّمو رعاية يجهدون ليل نهار لحماية المجتمع و99 في المئة من سكان المقاطعة يعملون معا" وهو الأمر الذي ساهم في تسطيح منحنى الوباء.

وأضاف أنه في المقابل هناك مجموعة من الأشخاص "يحتجون ويخرقون القانون ويُعرضون الجميع للخطر، بما في ذلك أنفسهم".

وأردف رئيس الوزراء الذي كان منزعجا بشكل واضح خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "لا سمح الله أن ينتهي الأمر بأحدهم في المستشفى".

وكان نحو مائة متظاهر قد تجمّعوا أمام المجلس التشريعي الإقليمي في تورونتو، للتنديد بإجراءات الحجر وإغلاق الاقتصاد. 

وكُتب على إحدى اللافتات "ترودو هذا يكفي. افتحوا كندا". ووصف بعضهم المعلومات الصحفية المتعلقة بالآثار المدمرة للفيروس بأنها "تضليل إعلامي".

وتابع فورد: "تخيّلوا أن يفعل الجميع مثلهم، هذا سيُرجعنا أشهرا إلى الوراء. لا أحد يريد إعادة فتح الاقتصاد أكثر ممّا أنا أريد... لكنّنا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة وباتّباع توصيات مسؤول الصحّة العامّة لدينا".

وأونتاريو التي تُعدّ أكبر مقاطعة كنديّة من حيث عدد السكّان، أحصت حتّى يوم السبت 13900 إصابة بالفيروس فضلًا عن 901 وفاة. أمّا في عموم البلاد، فسُجّلت رسميا 45031 إصابة و2516 وفاة بالفيروس.