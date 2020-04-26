أزمة كورونا

"لا يمكن استمرار الغلق".. إيطاليا تخفف تدابير احتواء كورونا

26 أبريل 2020
شخص يقود عجلة في روما وسط قيود على الحركة في عموم إيطاليا- ٣١ مارس ٢٠٢٠
شخص يقود عجلة في روما وسط قيود على الحركة في عموم إيطاليا- ٣١ مارس ٢٠٢٠

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأحد، إعادة فتح المدارس في سبتمبر والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع، في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.

وقال كونتي إنه سيعلن التفاصيل الكاملة للكيفية التي سيكون بإمكان إيطاليا عبرها الخروج من أطول إغلاق فرض جرّاء كورونا المستجد في العالم، في خطاب متلفز، ليل الأحد.

وذكرت تقارير أن كونتي تلقى مقترحا حذرا يوصي برفع القيود تدريجيا خلال مايو.

وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية في إيطاليا 26 ألفا و664، وهي الأعلى في أوروبا والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة (بناء على الأرقام المطلقة وبدون احتساب الأعداد نسبة لعدد السكان).

لكن عدد الإصابات يتراجع بينما ترى إيطاليا أن معدّل انتقال العدوى (بين 0,2 و0,7) بات أدنى بكثير من عتبة 1,0 ما يسمح بمحاولة العودة إلى العمل.

وأعلنت، الأحد عن 260 وفاة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ 14 مارس.

وقال كونتي لصحيفة "لا ريبوبليكا" "لا يمكننا الاستمرار في هذا الإغلاق، يحمل الأمر خطر الإضرار بشكل كبير بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

 

خطر كبير جدا

وأغلقت إيطاليا كل المرافق تدريجيا في النصف الأول من مارس عندما بات واضحا أن الإصابات التي ظهرت في المناطق الشمالية المحيطة بميلانو يتسع نطاقها.

ويعتقد العلماء حاليا أن الإصابات بدأت في إيطاليا على الأرجح منذ يناير، إن لم يكن قبل ذلك، وأن الفيروس تفشى بينما سجلت أول وفاة رسميا بكوفيد-19 في 21 فبراير.

لكن منظومة الرعاية الصحية الإيطالية صمدت، بينما يبدو أن كونتي شعر بأن الوضع بات يسمح بالتركيز على إنقاذ الاقتصاد، الذي يتوقع فريقه أن ينكمش بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام.

وأفاد كونتي بأن حكومته ستسمح "لعدد كبير من الشركات" باستئناف نشاطها في الرابع من مايو.

وأغلقت المدارس قبل معظم باقي الأعمال التجارية وستكون آخر المرافق التي يسمح بفتحها.

وقال إن العودة إلى المدارس محفوفة بالمخاطر إذ إن العديد من المدرّسين الكبار في السن معرضون للخطر بشكل أكبر في حال أصيبوا بالعدوى.

وأفاد "المدارس محور اهتمامنا وسيعاد فتحها في سبتمبر".

وأوضح أن استئناف التدريس قبل هذا الموعد يحمل "خطرا كبيرا بانتقال العدوى".

 

حرية أكبر

 

يتوق كثير من الإيطاليين للتنزه والركض في الحدائق من دون أن توقفهم الشرطة وتفرض عليهم غرامات.

وأصدرت إيطاليا أوامر الإغلاق على الصعيد الوطني في التاسع من مارس وفرضت بموجبها على السكان عدم الابتعاد من منازلهم.

وحول كثيرون أسطح منازلهم إلى صالات رياضية مفترضة وحتى ملاعب تنس.

وقال كونتي "لسنا بعد في موقع يسمح لنا بإعادة حرية الحركة بشكل كامل، لكننا ندرس تخفيف النظام الحالي الصارم".

وأضاف "سنضمن السماح بمزيد من حرية الحركة مع المحافظة على احتواء العدوى ومنع تفشيها".

وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة قد تسمح للسكان بالتحرك بحرية ضمن المدن لكنها ستحد من قدرتهم على التنقل بين أقاليم البلاد الـ20.

وذكرت تقارير أن كونتي يفكر في خيار تزويد المطارات ومحطات القطارات بأجهزة لقياس حرارة المسافرين.

لكنه أكد أن الحانات والمطاعم لن تفتح أبوابها في مايو، بينما استبعد عودة السياح صيف العام الجاري.

وقال كونتي "سنراجع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لدينا. لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عنها".
 

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بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى داوننغ ستريت

26 أبريل 2020
بوريس جونسون
بوريس جونسون

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى مقره في داونينغ ستريت في لندن، بعدما أنهى فترة نقاهة استمرت أكثر من أسبوعين، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء.

وأكد المصدر المذكور "أن رئيس الوزراء عاد إلى داونينغ ستريت"، على أن يعاود ممارسة مهماته المعتادة الاثنين.

وأحجمت متحدثة باسم داوننج ستريت عن التعليق على مكان وجود جونسون.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه، إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل رئيس الوزراء البريطاني خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدثا هاتفيا.

وأضاف ترامب للصحفيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.