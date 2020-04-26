أزمة كورونا

بعد يوم من إعلانها "عدوى كورونا".. الصين حاولت تسجيل براءة اختراع عقار ضد الفيروس

26 أبريل 2020
الصين حاولت تسجيل براءة اختراع على عقار فعال ضد الفيروس
الصين حاولت تسجيل براءة اختراع على عقار فعال ضد الفيروس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية أن الصين حاولت تسجيل براءة اختراع على عقار "ريمديسيفير" بعد يوم واحد من إعلانها أن فيروس كورونا مرض معدٍ ينتقل بين البشر.

ويعتبر عقار "ريمديسيفير" واحد من أفضل الأدوية التي أثبتت فاعليتها في علاج فيروس كورونا حتى الآن، كما أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى قدرته في علاج مرضى الفيروس.

وتعد براءة الاختراع الصينية بمثابة تطوير للعقار الأميركي المستخدم في علاج مرض الإيبولا.

وأكدت الصحيفة أن هذه المعلومات الجديدة تثير الشكوك حول تستر الصين على الوباء عندما تفشى في نهاية العام الماضي، وأن المعلومات التي تعرفها بكين عن الفيروس أكبر من تلك التي قدمتها للعالم.

وأوضحت الصحيفة أنه في 20 يناير الماضي أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن فيروس كورونا مرض معد ينتقل بين البشر، وفي 21 يناير تقدم معهد ووهان لعلم الفيروسات ومعهد الطب العسكري، بطلب تسجيل براءة اختراع  على العقار الأميركي.

شركة غلعاد المنتجة للعقار، ومقرها أميركا، بدورها قالت إنها تعلم عن هذه الخطوة الصينية، وإنها لن تكشف عن تفاصيل الطلب في الوقت الحالي، لانشغالها بدراسة تأثير العقار على مرضى فيروس كورونا، وهل سيكون فعالا في علاج مرضى كوفيد-19.

وتواجه الصين والحزب الشيوعي الحاكم اتهامات من أغلب دول العالم بالتستر على المعلومات عن الفيروس، وإسكات الأطباء الذين حاولوا تحذير العالم من الفيروس قبل انتشاره.

كما أكدت العديد من التقارير الاستخباراتية والصحيفة بأن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروس، أثناء إجراء تجارب على بعض الخفافيش، ولم يظهر في سوق الحيوانات الرطبة كما ادعت الحكومة.
 

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تقرير أوروبي يفضح تضليل الصين بشأن "كورونا".. كيف نسفته بكين؟  

26 أبريل 2020
دبلوماسي أوروبي : الصين هددت برد فعل إذا نشر تقرير يدين تضليلها بشأن الوباء
دبلوماسي أوروبي : الصين هددت برد فعل إذا نشر تقرير يدين تضليلها بشأن الوباء

كشف تقرير أوروبي خاص، عن وجود "عمل منسق" لـ"جهات صينية رسمية" في دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف اللوم والانتقادات ضد بكين، بشأن صمتها عن مصدر فيروس كورونا ومخاطر الوباء وكيفية تفشيه. 

وحسب تقرير لصحيفة "بلومبيرغ"، فقد أصدرت هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي (EEAS)، الجناح الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، ملخص تقرير خاص، الجمعة، يتحدث عن أدلة حول عمل جهات رسمية صينية على تقديم إعلانات (لوسائل إعلام) ومساعدات طبية، لتخفيف اللوم حول مسؤولية بكين إزاء تفشي وباء كورونا في العالم. 

وجاء في تقرير الهيئة الأوروبية: "نلاحظ عملا مستمرا ومنسقا من قبل بعض الجهات الفاعلة، بما في ذلك الصينية، لإبعاد أي لوم عن تفشي الوباء وتسليط الضوء على المساعدات الثنائية".

واستند ملخص التقرير الأوروبي، إلى أمثلة الحملات الإعلامية الصينية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شراء الإعلانات كجزء من حملة دعائية عالمية لتصوير الصين كرائدة في مكافحة تفشي وباء كورونا. 

منع نشر التقرير 

ولم تكتف بكين بحملات دعائية لتضليل الرأي العام حول مسؤوليتها في تفشي الوباء، بقدر ما عمد مسؤولون صينيون إلى ممارسة ضغوط على دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لمنع نشر معلومات تلوم بلدهم بشأن تفشي الفيروس. 

 صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت الجمعة، عن الموضوع نفسه، معلومات عن "ضغوطات صينية" على ممثلي الاتحاد الأوروبي لمنع نشر التقرير، الذي يفضح تضليل الصين بخصوص قضية وباء كورونا. 

وأضافت انها اطلعت على نسخة سابقة من التقرير الأوروبي (لم تنشر رسميا) تضمنت لغة أشد انتقادا للصين، عن الملخص الذي نشر الجمعة، بسبب ضغوط بكين، الشريك الحيوي للاتحاد الأوروبي. 

ونقلت عن دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، لوتز غولنر، ان الصين هددت "بردود فعل" إذا صدر التقرير.

وكان سياسيون في برلين وباريس ولندن وبروكسل، قد أعربوا عن قلقهم من رواية بكين حول وباء كورونا. إذ تحدث الدبلوماسيون عن تضليل الصين للعالم خلال بداية جائحة كورونا. 