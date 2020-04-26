بعد يوم من إعلانها "عدوى كورونا".. الصين حاولت تسجيل براءة اختراع عقار ضد الفيروس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية أن الصين حاولت تسجيل براءة اختراع على عقار "ريمديسيفير" بعد يوم واحد من إعلانها أن فيروس كورونا مرض معدٍ ينتقل بين البشر.

ويعتبر عقار "ريمديسيفير" واحد من أفضل الأدوية التي أثبتت فاعليتها في علاج فيروس كورونا حتى الآن، كما أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى قدرته في علاج مرضى الفيروس.

وتعد براءة الاختراع الصينية بمثابة تطوير للعقار الأميركي المستخدم في علاج مرض الإيبولا.

وأكدت الصحيفة أن هذه المعلومات الجديدة تثير الشكوك حول تستر الصين على الوباء عندما تفشى في نهاية العام الماضي، وأن المعلومات التي تعرفها بكين عن الفيروس أكبر من تلك التي قدمتها للعالم.

وأوضحت الصحيفة أنه في 20 يناير الماضي أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن فيروس كورونا مرض معد ينتقل بين البشر، وفي 21 يناير تقدم معهد ووهان لعلم الفيروسات ومعهد الطب العسكري، بطلب تسجيل براءة اختراع على العقار الأميركي.

شركة غلعاد المنتجة للعقار، ومقرها أميركا، بدورها قالت إنها تعلم عن هذه الخطوة الصينية، وإنها لن تكشف عن تفاصيل الطلب في الوقت الحالي، لانشغالها بدراسة تأثير العقار على مرضى فيروس كورونا، وهل سيكون فعالا في علاج مرضى كوفيد-19.

وتواجه الصين والحزب الشيوعي الحاكم اتهامات من أغلب دول العالم بالتستر على المعلومات عن الفيروس، وإسكات الأطباء الذين حاولوا تحذير العالم من الفيروس قبل انتشاره.

كما أكدت العديد من التقارير الاستخباراتية والصحيفة بأن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروس، أثناء إجراء تجارب على بعض الخفافيش، ولم يظهر في سوق الحيوانات الرطبة كما ادعت الحكومة.

