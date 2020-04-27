أزمة كورونا

"الإرهاب البيولوجي".. فيروسات قد يستخدمها المتشددون لقتل البشر

27 أبريل 2020
الإرهابيون يراقيون ما يجري في زمن جائحة كورونا التي شلت العالم وكشف عن أجه ضعف البلدان
الإرهابيون يراقيون ما يجري في زمن جائحة كورونا التي شلت العالم وكشف عن أجه ضعف البلدان

فيما ينظر العالم برهبة إلى نقاط الضعف الحكومية والاقتصادية والمجتمعية التي كشفها وباء كورونا العالمي، تراقب الجماعات الإرهابية باهتمام ما يجري في العالم. ولأن الفيروس الجديد تمكن من شل العالم، فإن الفاعلين السيئين باتوا يناقشون فكرة استخدام كورونا كسلاح بشكل أكثر جدية مما كانوا عليه لسنوات. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، دعت مجموعات إعلامية مرتبطة بداعش إلى ما سمته "الإرهاب البيولوجي" كانتقام على أحداث مثل مجزرة المسجدين في نيوزيلندا في 2019، وأطلقت حملات إعلامية تروج للأسلحة البيولوجية.

داعش نشر فيديو مفصلا في يوليو 2018 عن "الإرهاب البيولوجي"، يقترح فيروسات هنتا التي تصيب الرئتين وينقلها الفئران، والكوليرا والتيفوئيد كأسلحة للإرهابيين المنفردين الذين يسمون الذئاب المنفردة.

ويذهب الفيديو الذي أنتجته مجموعة إعلامية معروفة مرتبطة بالتنظيم، حتى إلى توضيح كيفية نشر تلك "الأسلحة المدمرة الصامتة" في "الدول المعادية".

في السابق، رغم وجود مخاوف إزاء نوايا الإرهابيين، إلا أن مجموعة سايت الاستخباراتية وآخرين أعلنوا أن الإرهابيين لن يتمكنوا على الأرجح من شن أي هجوم بيولوجي كبير.

وفي مقال رأي على موقع ديلي بيست، قالت ريتا كاتز، مديرة مجموعة سايت الاستخباراتية، "كما كتبت منظمتي في تقرير من 258 صفحة إلى البنتاغون في 2006، كثير من أفكار الإرهاب البيولوجي التي طرحها الإرهابيون أظهرت فهما ضعيفا للعوامل الكيماوية والبيولوجية".

لكن الفيروس الجديد "يجدد الاهتمام بما بدا ذات يوم أنه مجرد تهديد نظري، وربما يقترح طرقا أكثر قابلية للتطبيق من أجل تنفيذ الإرهاب البيولوجي". 

وتابعت أن من يسمي نفسه "الدولة الإسلامية"، يراقب باهتمام كبير وباء كورونا. وقد أبلغ متابعيه في إصدار حديث من صحيفته الأسبوعية، النبأ،  أن الوباء يدحض أسطورة "أن لا شيء يغيب عن عيون وآذان الاستخبارات.. وأن لا شيء يحدث من دون إرادة حكمهم"، أي أنه بالنسبة للتنظيم، الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لا تعلم كل شيء ولا تقدر على شيء فحسب، بل إنها عمياء، وفق الكاتبة.

وعندما يتعلق الأمر باستخدام عوامل بيولوجية كسلاح، فإن الوباء العالمي الحالي بمثابة عرض إيضاحي حول التأثير المحتمل لمرض جديد أو لم يتم رصده. وكما يشير فيديو "الإرهاب البيولوجي" لداعش، فإن أوبئة مثل التي اقترحها، "لا يمكن رصدها أو تتبعها.. الهروب منها أو تجنبها".

النازيون الجدد والإرهابيون الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، صدرت عنهم موافق وتحريض يتعلق بالإرهاب البيولوجي أيضا، كما كشف عنه تقرير لمجموعة سايت.

وتقول الكاتبة إن الإرهابيين من اليمين المتطرف بشكل خاص، احتضنوا كورونا كسلاح بقوة أشد، ووجهوا أتباعهم إلى "زيارة معابد يهودية محلية واحتضان أكبر عدد ممكن من اليهود والسعال على مقابض الأبواب".

وبينما تبدو هذه الرسائل غير صادقة أو حتى ساذجة، أظهرت أحداث أخيرة أن الإرهابيين من اليمين المتطرف على استعداد للهجوم في ظل الوباء الحالي باستخدام أي وسيلة في متناولهم، بحسب الكاتبة. 

وبالنسبة لعضو في داعش أو من الناريين الجدد، فإن مشاهدة الفيروس الجديد يشل أقوى دول العالم يعد مصدر إلهام، وفق كاتز التي أشارت إلى التفجيرات الإرهابية وعمليات إطلاق النار العشوائي تبدو خجولة بالمقارنة. وبينما قتل حوالي ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، حصد كورونا في مدينة نيويورك وحدها عددا أكثر من الأرواح. وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس حول العالم حتى صباح الأربعاء، مليونين و989 ألفا فيما تعدت الوفيات 207 آلاف حالة.

ويعد كل من استمرار ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس وتضارب التوصيات الصادرة عن الجهات المسؤولة وشح المعدات الطبية وغيرها، أمور تظهر أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تفتقر إلى البنية الأساسية والاستعداد للتعامل مع تهديدات إرهابية بيولوجية محتملة.

 لذلك تشدد كاتز، "على ضرورة أن تواجه الحكومات حقيقة أن هذا يمكن أن يحدث واحتمال أنه سيحدث"، مضيفة أن "المطلوب هو إعادة التفكير في الإرهاب في سياقات عادة ما لم يتم تناولها في الماضي: البنية الأساسية للصحة العامة تشكل جزءا أساسيا من الأمن القومي، مرافق الرعاية الصحية ومنافذ توزيع الأغذية أصبحت الآن أهدافا منطقية للإرهابيين".

وختمت مقالها قائلة "ما زلنا في لحظة مبكرة حيث يمكننا الحد من هذه التهديدات إذا أعطيناها الأولوية، ووضعنا تدابير واستجابات وقائية والتحرك على وجه السرعة"، مضيفة "بينما يتخذ العالم إجراءات يائسة وشديدة على نحو متزايد لمكافحة كورونا، من الواضح تماما كيف ستبدو الأمور عندما تفشل الحكومات والمجتمات في الاستعداد لما هو أسوأ".     
 

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الكذب بشأن كورونا.. أميركيون يقاضون الصين

27 أبريل 2020
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد

دعوى قضائية جماعية في أميركا ضد الصين لمحاسبة البلاد على إخفاء أصل فيروس كورونا وانتشاره الأولي، مما عرض حياة البشر للخطر، وأثار فوضى اقتصادية.

الزوجان ليسيت وفيليكس كوندي من ولاية نيويورك تحدثا في لقاء مع شبكة فوكس نيوز عن انضمامها للدعوى الجماعية خاصة بعدما قلبت تبعات الجائحة حياتهما رأس على عقب.

ليسيت وهي تعمل موظفة في منشأة طبية في برونكس كانت قد أصيبت بالعدوى بفيروس كورونا بعد إلتهابات في فبراير الماضي، إذ لم يكن عملهم في حينها يتطلب ارتداء كمامات، فيما كانت تتعامل مع 300 إلى 400 مريض يوميا في عملها.

ومن ثم أصيب فيليكس بالعدوى من زوجته في وقت لاحق ما جعله غير قادر على العمل ويعاني من أوضاع مالية صعبة جدا، حيث كان يعمل مديرا لمدرسة متخصصة بفنون الدفاع عن النفس وأخرى لتدريب الكلاب.

والخسائر المالية لم تكن السبب الوحيدة لمعاناتهم، حيث أجبرا على الابتعاد عن ابنتهم التي تبلغ من العمر 14 عاما، وعزلت عنهم في المنزل، ما ترك أثرا نفسيا عليهم جميعا.

المحامي ماثيو مور قال إن أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن تقدموا للمشاركة في الدعوى وهم مستعدون للوقوف في وجه قوى عظمى في العالم.

وأضاف أن كذب الصين حول موت الناس بسبب الفيروس لم يكن أمرا جيدا، ناهيك عن فشلها في تحذير الناس من الخطر المميت لهذا المرض، موضحا أنه تم تقديم الدعوى في منتصف مارس الماضي.

وذكر مور أن الدعوى استفادت من استثناءات في قانون الولايات المتحدة والتي تتيح مقاضاة حكومات أخرى، وباعتبار الحزب الشيوعي الصيني منظمة مستقبلة فيمكن مقاضاته بشكل مباشر.

وتعد هذه الدعوى ليست الأولى ضد الصين، حيث قررت ولايات ميزوري وميسيسبي وفلوريدا رفع دعاوى على الصين في هذا الشأن.