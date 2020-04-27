أزمة كورونا

الولايات المتحدة تقترب من تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا

27 أبريل 2020
نيويورك تستعد لفتح اقتصادها من جديد رغم أن عدد الذين يدخلون المستشفيات لا يزال يتعدى ألف شخص يوميا
نيويورك تستعد لفتح اقتصادها من جديد رغم أن عدد الذين يدخلون المستشفيات لا يزال يتعدى ألف شخص يوميا

يقترب العالم من تسجيل إصابة ثلاثة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد، نحو ثلثهم في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات حول العالم.

فالولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات التي تقترب من المليون. 

وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، أكثر من 986 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها حوالي 118 ألف شخص و توفي 55 ألفا و396 آخرين. 

هل تتعافى نيويورك؟ 

بدأ المنحنى في الانخفاض مؤخرا في نيوريوك، حيث تم تسجيل 367 وفاة الأحد و5678 إصابة، مقارنة بنفس الرقم من الوفيات السبت، و437 الجمعة، ما دعا حاكم الولاية أندرو كومو، إلى الإفصاح عن خطة لإعادة فتح الاقتصاد في نيويورك. 

ومن بين الخمسة وخمسين ألف وفاة في عموم البلاد، هناك أكثر من 22 ألف وفاة في نيويورك وحدها، لكن نظامها الصحي لا يزال صامدا. 

والمرحلة الأولى من فتح الاقتصاد في نيويورك، بحسب كومو، ستشمل أنشطة البناء والتصنيع في الشركات التي لديها مخاطر منخفضة. ثم تشمل المرحلة الثانية مجالات أوسع، مع وضع فترة أسبوعين بين كل مرحلتين من المراحل. 

وتطرق كومو الأحد، إلى إمكانية السماح لاستئناف الأحداث الرياضية من جديد، لكن خلف أبواب موصدة، من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن الأرقام في انخفاض إلى حد ما، فإن منسقة عمل فريق إدارة الأزمة في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، تتوقع أن نرى الانخفاض الدرامتياكي في عدد الوفيات ومن يحتاجون إلى الرعاية المركزة، بحلول نهاية شهر مايو المقبل، لكن عدد الإصابات قد يزداد مع توفر الاختبارات بشكل أكبر، وفتح الولايات اقتصادها من جديد. 

وتسعى نحو 20 ولاية أميركية إلى فتح اقتصادها والسماح لبعض الشركات والقطاعات بمزاولة أعمالها، رغم أن بعض هذه الولايات لم تصل بعد إلى الإجراءات الآمنة لفعل ذلك، وفي غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض، والتي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.

وتجري الولايات المتحدة نحو 150 ألف اختبار في اليوم الواحد، لكن عضو فريق خلية الأزمة وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قال إن البلاد تحتاج إلى ضعف ذلك العدد. 

وفتحت بالفعل ثلاث ولايات اقتصادها بشكل جزئي، وهي جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا، بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة، في حين ستنضم  ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إليها لفتح اقتصاداتها مع تنامي البطالة إلى مستويات قياسية. 

ففي ولاية جورجيا على سبيل المثال تم السماح لقطاعات كثيرة، ومنها صالونات الحلاقة والألعاب الرياضية، بالعودة إلى العمل بدءا من الجمعة، فيما سيتم فتح قطاعات أخرى الاثنين. 

وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأميركيين، بلغ 26.5 مليون شخص، إعانات بطالة منذ منتصف مارس.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت للصحفيين إن من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أكثر في أبريل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 26644 وفاة من أصل 197675 إصابة، ثم إسبانيا مع 23190 وفاة من أصل 207634 إصابة، وفرنسا مع 22856 وفاة من أصل 162100 إصابة، والمملكة المتحدة مع 20732 وفاة من أصل 152840 إصابة.

أما الصين التي ظهر الفيروس للمرة الأولى من على أراضيها أواخر ديسمبر الماضي، فسجلت 82 ألفا و827 إصابة توفي منها 4632 شخصا، فيما تعافى 77394 آخرين. 

وبلغت الوفيات في أوروبا الأحد الساعة 19,00 ت غ 124091 حالة من أصل مليون و368407 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 56811 وفاة (مليون و2932 إصابة)، وفي آسيا 7993 وفاة (201605 إصابات)، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 7985 وفاة (162066 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 6296 وفاة (155102 إصابة)، وفي إفريقيا 1412 وفاة (31514 إصابة)، وفي أوقيانيا 108 وفيات (8013 إصابة).
 

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إسبانيا.. بين عدة دول خففت إجراءات الإغلاق
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مع تراجع أعداد الوفيات بكورونا.. دول تخفف إجراءات الإغلاق

نيويورك تستعد لفتح اقتصادها من جديد رغم أن عدد الذين يدخلون المستشفيات لا يزال يتعدى ألف شخص يوميا
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مع تراجع أعداد الوفيات بكورونا.. دول تخفف إجراءات الإغلاق

27 أبريل 2020
إسبانيا.. بين عدة دول خففت إجراءات الإغلاق
إسبانيا.. بين عدة دول خففت إجراءات الإغلاق

للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، خرج الأطفال في إسبانيا من منازلهم، الأحد، تزامنًا مع تخفيف عدد من الدول إجراءات الإغلاق، في وقت رجحت ولاية نيويورك استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد 15 مايو في ضوء تراجع الوفيات اليومية بكوفيد-19.

وعلى الرغم من أن حصيلة المصابين بكوفيد-19 باتت تناهز ثلاثة ملايين شخص حول العالم، تستعد حكومات دول عدة، بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، لتخفيف جزئي للقيود المشددة، التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع.

وفي مؤشّر لافت، عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن، بعد شهر من إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى ولاحقا العناية المركزة.

واستفادت العائلات الإسبانية من قواعد جديدة تُتيح للأطفال الخروج للمرة الأولى منذ 14 مارس، وشوهد أطفال يلهون على دراجات هوائية في شوارع مدريد وارتدى بعضهم أقنعة وقفازات.

وقالت إنماكولادا باريديس، بينما كانت تستعد لاصطحاب طفليها البالغين أربع وسبع سنوات، "إنهما متحمسان للغاية ولا يمكنهما الصبر. استيقظا منذ الساعة 06,30 صباحا مرددين (سنخرج سنخرج)!".

وقال ريكاردو (ست سنوات) إن الخروج من المنزل "أمر جيد جدا"، متحدثا عن مغامرته مع شقيقته الأصغر في المدينة.

بموجب القواعد الجديدة، يسمح للأطفال بالخروج مرة في اليوم، بين الساعة 09,00 و21,00، لكن لا يمكنهم الابتعاد أكثر من كيلومتر واحد عن منازلهم.

وبدأ تطبيق القواعد الجديدة بينما تراجع عدد الوفيات في البلد الذي كان بين الأكثر تأثرا بالفيروس، إلى 288 الأحد، وهي الحصيلة الأقل منذ 30 مارس.

وسجلت إسبانيا أكثر من 23 ألف وفاة بالفيروس، لتحل في المرتبة الثالثة عالميا بعد إيطاليا (26 ألفا و600) والولايات المتحدة (53 ألفا). ويُذكر أن الترتيب مبني على الأعداد المطلقة للوفيات، من دون احتساب نسبتهم مقارنة بعدد السكان.

في نيويورك، أعلن حاكم الولاية أندرو كومو، الأحد، احتمال استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 مايو.  

وأشار إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية وليس في مدينة نيويورك.  

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أكثر من مليونين و900 ألف الأحد، بينما تخطى عدد الوفيات 204 آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا، وفق تعداد فرانس برس.

ويبدو أن الحصيلة اليومية للوفيات في الدول الغربية بدأت تستقر بل وتتراجع في الدول الأكثر تأثّرا بالوباء، إذ بدأت الأعداد الصادرة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تستقر في الأيام الأخيرة.

وتخطط الحكومات لتخفيف تدريجي لتدابير الإغلاق من أجل منع العودة المفاجئة لمظاهر الحياة الطبيعية وبالتالي تفشي الفيروس مجددا، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بأن أجسام المتعافين قد لا تكون طورت مناعة تمنع إصابتهم مجددا.

وبدأت دول أخرى في أوروبا، تضررت بشدة من الفيروس، النظر في إمكان عودة حذرة لمظاهر الحياة الطبيعية.

وذكرت السلطات الإيطالية، حيث تم تسجيل 260 وفاة جديدة الأحد، في أدنى حصيلة منذ 14 مارس، أن المدارس ستعاود فتح أبوابها في سبتمبر المقبل، بينما بإمكان العديد من الأعمال التجارية استئناف نشاطاتها الأسبوع المقبل. وينتظر أن تكشف السلطات الفرنسية الثلاثاء، خططا في هذا الشأن.

في بريطانيا، حيث توفي أكثر من عشرين ألف شخص بالوباء، تقاوم الحكومة الدعوات لتخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد رغم تسجيلها الأحد، أقل حصيلة يومية للوفيات منذ 31 مارس بـ413 وفاة جديدة.

رمضان في البيت

توازيا، أعلنت السعودية الأحد، أنها سترفع حظر التجول لمدة 24 ساعة جزئيا وستسمح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها لساعات محددة.

لكن سلطات المملكة أعلنت استمرار إغلاق مدينة مكة المكرمة على مدار الساعة.

وانضم المسلمون في السعودية بذلك إلى مئات الملايين من أقرانهم حول العالم، الذين أحيوا اليوم الثاني من شهر رمضان في بيوتهم، متجنبين التجمعات العائلية التقليدية على مائدة الإفطار، تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة.

رفض نصائح الخبراء

سمحت سلطات ولاية جورجيا الأميركية لآلاف الأعمال التجارية باستئناف نشاطاتها، بدءا بمصففي الشعر وليس انتهاء بصالات لعب البولينغ، رافضة بذلك نصائح كبار خبراء الأوبئة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا رغبته في استئناف النشاطات التجارية في أكبر اقتصاد في العالم، حتّى مع تحذير المستشارين الصحيين من خطورة تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل مبكر أو متسرع أكثر مما ينبغي.

كما انتقد ترامب وسائل الإعلام واتهم صحفيين بطرح أسئلة معادية، ملمحًا إلى أن إحاطاته اليومية بشأن الوباء لا تستحق وقته.

تحذير المناعة

في حين يبدو أن حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها استقرت عند نحو 80 ألفا في اليوم، لا يزال العالم في حالة ترقب، بينما تتسابق الشركات والحكومات لتطوير العلاجات ولاحقا لقاحا ضد الفيروس.

وتدرس بعض الحكومات تدابير مثل "جوازات المناعة" كطريقة لإعادة السكان إلى العمل بعد أسابيع من الإغلاق الذي ضرب الاقتصاد العالمي.

وقال لوثار كوب، أحد سكان برلين "إذا كنت أصبت بالفعل بكورونا، فأنا لست معديا"، مبديًا أمله في أن تكون نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية، لأنها قد تسمح له بزيارة والدته المسنة.

لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن المتعافين من الفيروس لا يمكن لهم أن يكونوا متأكدين من أنهم لن يصابوا به مجددا.

وذكرت المنظمة في بيان أنه "لا يوجد حاليا أي دليل على أن من تعافوا من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة محميون من إصابة ثانية".

وتخطط دول عدة بينها فرنسا وألمانيا لاستخدام تطبيقات تعقّب مرتبطة بالفيروس تبلّغ المستخدمين في حال كانوا قرب شخص تأكدت إصابته بكورونا المستجد.

وبدأ استخدام التكنولوجيا في أستراليا، حيث أثارت القلق بشأن الخصوصية في أوساط البعض، كما استخدمتها سنغافورة على نطاق واسع.

في غضون ذلك، أقرت في بكين مجموعة جديدة من التدابير لمكافحة الوباء تحظر السلوك "غير المتحضر"، مثل عدم تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
 