دولة تعلن الانتصار على فيروس كورونا وتشرع بتخفيف القيود

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لا يزال فيروس كورونا يحصد الأرواح في مختلف دول العالم، وبلغ عدد الإصابات أكثر من مليوني حالة. وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة من حيث عدد الوفيات التي تجاوزت 53 ألفا، والإصابات التي بلغت نحو المليون حالة. فيما ينتظر الناس إعلان الانتصار على الفيروس القاتل.

في نيوزيلاندا قال كبير مسؤولي الصحة آشلي بلومفيد في مؤتمر صحفي الاثنين إنه تم القضاء على فيروس كورونا بعد أيام من الإبلاغ من الحالات الأولى في البلاد.

من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن بلادها استطاعت الانتصار ووقف انتشار فيروس كورونا في المجتمع وستخفف إجراءات الإغلاق مساء الاثنين.

وأضافت لا يوجد انتشار للفيروس في البلاد، ولكن يجب أن نبقى متيقظين إذا أردنا الحفاظ على هذا الانتصار.

وتخفض البلاد مستوى الإغلاق من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث الذي يتيح للمواطنين التنقل بحرية داخل البلاد، بعدما كانت قد أغلقت جميع الشركات والمدارس وطلب من السكان البقاء في المنازل إلا لغايات التسوق الضروري.

كما سيسمح بإعادة فتح محلات التجزئة والمطاعم وحتى المدارس، كما سيسمح لنحو مليون عامل نيوزلندي بالعودة للعمل ولكن وفق تدابير صحة وسلامة مناسبة.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في نيوزلندا 1122 حالة، وتوفي 19 شخصا.

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الكذب بشأن كورونا.. أميركيون يقاضون الصين

27 أبريل 2020
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نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد

دعوى قضائية جماعية في أميركا ضد الصين لمحاسبة البلاد على إخفاء أصل فيروس كورونا وانتشاره الأولي، مما عرض حياة البشر للخطر، وأثار فوضى اقتصادية.

الزوجان ليسيت وفيليكس كوندي من ولاية نيويورك تحدثا في لقاء مع شبكة فوكس نيوز عن انضمامها للدعوى الجماعية خاصة بعدما قلبت تبعات الجائحة حياتهما رأس على عقب.

ليسيت وهي تعمل موظفة في منشأة طبية في برونكس كانت قد أصيبت بالعدوى بفيروس كورونا بعد إلتهابات في فبراير الماضي، إذ لم يكن عملهم في حينها يتطلب ارتداء كمامات، فيما كانت تتعامل مع 300 إلى 400 مريض يوميا في عملها.

ومن ثم أصيب فيليكس بالعدوى من زوجته في وقت لاحق ما جعله غير قادر على العمل ويعاني من أوضاع مالية صعبة جدا، حيث كان يعمل مديرا لمدرسة متخصصة بفنون الدفاع عن النفس وأخرى لتدريب الكلاب.

والخسائر المالية لم تكن السبب الوحيدة لمعاناتهم، حيث أجبرا على الابتعاد عن ابنتهم التي تبلغ من العمر 14 عاما، وعزلت عنهم في المنزل، ما ترك أثرا نفسيا عليهم جميعا.

المحامي ماثيو مور قال إن أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن تقدموا للمشاركة في الدعوى وهم مستعدون للوقوف في وجه قوى عظمى في العالم.

وأضاف أن كذب الصين حول موت الناس بسبب الفيروس لم يكن أمرا جيدا، ناهيك عن فشلها في تحذير الناس من الخطر المميت لهذا المرض، موضحا أنه تم تقديم الدعوى في منتصف مارس الماضي.

وذكر مور أن الدعوى استفادت من استثناءات في قانون الولايات المتحدة والتي تتيح مقاضاة حكومات أخرى، وباعتبار الحزب الشيوعي الصيني منظمة مستقبلة فيمكن مقاضاته بشكل مباشر.

وتعد هذه الدعوى ليست الأولى ضد الصين، حيث قررت ولايات ميزوري وميسيسبي وفلوريدا رفع دعاوى على الصين في هذا الشأن.