دولة تعلن الانتصار على فيروس كورونا وتشرع بتخفيف القيود

لا يزال فيروس كورونا يحصد الأرواح في مختلف دول العالم، وبلغ عدد الإصابات أكثر من مليوني حالة. وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة من حيث عدد الوفيات التي تجاوزت 53 ألفا، والإصابات التي بلغت نحو المليون حالة. فيما ينتظر الناس إعلان الانتصار على الفيروس القاتل.

في نيوزيلاندا قال كبير مسؤولي الصحة آشلي بلومفيد في مؤتمر صحفي الاثنين إنه تم القضاء على فيروس كورونا بعد أيام من الإبلاغ من الحالات الأولى في البلاد.

من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن بلادها استطاعت الانتصار ووقف انتشار فيروس كورونا في المجتمع وستخفف إجراءات الإغلاق مساء الاثنين.

وأضافت لا يوجد انتشار للفيروس في البلاد، ولكن يجب أن نبقى متيقظين إذا أردنا الحفاظ على هذا الانتصار.

وتخفض البلاد مستوى الإغلاق من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث الذي يتيح للمواطنين التنقل بحرية داخل البلاد، بعدما كانت قد أغلقت جميع الشركات والمدارس وطلب من السكان البقاء في المنازل إلا لغايات التسوق الضروري.

كما سيسمح بإعادة فتح محلات التجزئة والمطاعم وحتى المدارس، كما سيسمح لنحو مليون عامل نيوزلندي بالعودة للعمل ولكن وفق تدابير صحة وسلامة مناسبة.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في نيوزلندا 1122 حالة، وتوفي 19 شخصا.