أزمة كورونا

كورونا يصيب حيوانات المنك.. تفشى بمزرعتين في هولندا

27 أبريل 2020
حيوان المنك
حيوان المنك

كشفت فحوص طبية عن إصابة بعض حيوانات المنك بفيروس كورونا، في مزرعتين خاصتين بتربيتها في هولندا.

وأعلنت وزيرة الزراعة الهولندية، كاولا شووتن، التعرف على الحيوانات المصابة في مزرعتين إحداهما في بلدة "غمريت باكل" والأخرى في "لاربك"، حيث ظهرت عليها أعراض عدة للفيروس، من بينها مشاكل في جهاز التنفس.

وتقع البلدتان في منطقة "نورد برابانت" التي تعتبر الأسوأ من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في هولندا، وقد ظهرت علامات المرض على أصحاب مزارع المنك، بحسب تقرير شبكة "فوكس" نيوز الأميركية.

وقد أعلنت الوزيرة عن معايير احترازية يستوجب على الفلاحين، والأطباء البيطريين، والمؤسسات البحثية، اتباعها، حيث يمنع التجول وركوب الدراجات حول مزارع المنك المصابة.

وتعتبر إصابات المنك، أولى الإصابات الحيوانية بفيروس كورونا في هولندا، فيما تم رصد إصابات حيوانية سابقا في الدول المجاورة.

وكانت أولى الإصابات الحيوانية حول العالم، في هونغ كونغ، عندما ثبتت إصابة كلبين بفيروس كورونا في فبراير، وقد توفي الكلبان بعد مغادرتهما الحجر الصحي.

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حيوان المنك
أزمة كورونا

كورونا يصيب حيوانات المنك.. تفشى بمزرعتين في هولندا

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رياضة

وزير الصحة الإسباني: الدوري قد لا يعود قبل الصيف

27 أبريل 2020
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إييا، الأحد، إن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

ويرغب خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، في إكمال الموسم لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم ثلاثة مواعيد محتملة للعودة وهي 29 مايو والسابع و28 يونيو.

وأصدر الدوري إرشادات صارمة للأندية لانتهاجها عند عودة التدريبات، فيما حددت وزارة الرياضة الإسبانية خطة لاستئناف المسابقة من دون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

لكن في الإفادة اليومية بشأن فيروس كورونا، الأحد، كان إييا حذرا بعدم تحديد أي موعد للعودة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا يمكنني تحديد إمكانية عودة كرة القدم الاحترافية قبل الصيف فهذا سيكون تصرفا طائشا مني".

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني بسبب استغلال الموارد دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وأضاف "هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية".

وتوفي أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا بفيروس كورونا، لكن البلاد سجلت يوم الأحد، أقل عدد وفيات في أكثر من شهر، مع السماح للأطفال بالخروج من منازلهم، في واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

لكن إييا طالب المواطنين بالحذر والتعامل بواقعية في المستقبل القريب.

وتابع "سنرى كيف ستتطور الأمور قبل أن نقرر مدى استئناف الأنشطة. الأوضاع لن تكون مثل الماضي. إلى أن نعثر على لقاح يجب علينا التعايش مع هذا الفيروس الذي أؤكد خطورته وأنه يجب ألا نقلل من احترامه".