كورونا يصيب حيوانات المنك.. تفشى بمزرعتين في هولندا

كشفت فحوص طبية عن إصابة بعض حيوانات المنك بفيروس كورونا، في مزرعتين خاصتين بتربيتها في هولندا.

وأعلنت وزيرة الزراعة الهولندية، كاولا شووتن، التعرف على الحيوانات المصابة في مزرعتين إحداهما في بلدة "غمريت باكل" والأخرى في "لاربك"، حيث ظهرت عليها أعراض عدة للفيروس، من بينها مشاكل في جهاز التنفس.

وتقع البلدتان في منطقة "نورد برابانت" التي تعتبر الأسوأ من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في هولندا، وقد ظهرت علامات المرض على أصحاب مزارع المنك، بحسب تقرير شبكة "فوكس" نيوز الأميركية.

وقد أعلنت الوزيرة عن معايير احترازية يستوجب على الفلاحين، والأطباء البيطريين، والمؤسسات البحثية، اتباعها، حيث يمنع التجول وركوب الدراجات حول مزارع المنك المصابة.

وتعتبر إصابات المنك، أولى الإصابات الحيوانية بفيروس كورونا في هولندا، فيما تم رصد إصابات حيوانية سابقا في الدول المجاورة.

وكانت أولى الإصابات الحيوانية حول العالم، في هونغ كونغ، عندما ثبتت إصابة كلبين بفيروس كورونا في فبراير، وقد توفي الكلبان بعد مغادرتهما الحجر الصحي.