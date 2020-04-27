"مركز تفشي الوباء".. الصين تعلن خلو مستشفيات ووهان من أي إصابة بكورونا

بعد أكثر من 4 أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، أعلنت الحكومة الصينية أن مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس في العالم، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس، ولا يوجد اي مريض بالفيروس في المستشفيات.

وأفاد مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية أن عدد مرضى فيروس كورونا في ووهان أصبح عند مستوى الصفر، بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها ووهان والطاقم الطبي من جميع أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت في 25 يناير الماضي فرض إجراءات صارمة على مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، وألغت حركة القطارات والطائرات، ومنعت الناس من الحركة بحرية لأكثر من شهرين.

وكانت الصين أعلنت تسجيل عن أكثر من 46 ألف حالة إصابة في مدينة ووهان أي ما يعادل 56% من إجمالي الإصابات في الصين، ونحو 3869 حالة وفاة أي ما يعادل 84% من إجمالي عدد الوفيات التي تم تسجيلها في الصين.

ووفقاً لبيانات جامعة جوبز هوبكنز، فقد سجلت الصين نحو 84 ألف حالة إصابة، و4637 حالة وفاة، إلا أن الكثير من التقارير الصحفية كذبت هذه الأرقام وأكدت أنها أكبر بكثير، وأن طوابير استلام رماد جثث الوفيات أظهرت مدى كذب الأرقام الصينية بالنسبة لعدد الوفيات أو الإصابات.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، أعلنت بكين إغلاق مدينة هاربين عاصمة مقاطعة "هيلونغجيانغ" الحدودية مع روسيا، وفرض على المدينة إجراءات صارمة، لوقف تفشي فيروس كورونا.