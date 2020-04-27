أزمة كورونا

"مركز تفشي الوباء".. الصين تعلن خلو مستشفيات ووهان من أي إصابة بكورونا

27 أبريل 2020
بكين تعلن خلو مستشفيات ووهان من إصابة بفيروس كورونا
بكين تعلن خلو مستشفيات ووهان من إصابة بفيروس كورونا

بعد أكثر من 4 أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، أعلنت الحكومة الصينية أن مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس  في العالم، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس، ولا يوجد اي مريض بالفيروس في المستشفيات.

وأفاد مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية أن عدد مرضى فيروس كورونا في ووهان أصبح عند مستوى الصفر، بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها ووهان والطاقم الطبي من جميع أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت في 25 يناير الماضي فرض إجراءات صارمة على مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، وألغت حركة القطارات والطائرات، ومنعت الناس من الحركة بحرية لأكثر من شهرين.

وكانت الصين أعلنت تسجيل عن أكثر من 46 ألف حالة إصابة في مدينة ووهان أي ما يعادل 56% من إجمالي الإصابات في الصين، ونحو 3869 حالة وفاة أي ما يعادل 84% من إجمالي عدد الوفيات التي تم تسجيلها في الصين.

ووفقاً لبيانات جامعة جوبز هوبكنز، فقد سجلت الصين نحو 84 ألف حالة إصابة، و4637 حالة وفاة، إلا أن الكثير من التقارير الصحفية كذبت هذه الأرقام وأكدت أنها أكبر بكثير، وأن طوابير استلام رماد جثث الوفيات أظهرت مدى كذب الأرقام الصينية بالنسبة لعدد الوفيات أو الإصابات.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، أعلنت بكين إغلاق مدينة هاربين عاصمة مقاطعة "هيلونغجيانغ" الحدودية مع روسيا، وفرض على المدينة إجراءات صارمة، لوقف تفشي فيروس كورونا.

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"مركز تفشي الوباء".. الصين تعلن خلو مستشفيات ووهان من أي إصابة بكورونا

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برميل الخام الأميركي ينخفض مجددا في الأسواق الآسيوية

27 أبريل 2020
انهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب
انهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب

انخفض سعر برميل النفط الأميركي بنسبة 9% الاثنين في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلباً على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسبة 9,3%، إلى 15,36 دولاراً للبرميل في التداولات الإلكترونية. 

وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 3,2% إلى 20,75 دولاراً. 

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد.

وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول، مثل الكويت والجزائر.

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم ضمن منظمة "أوبك" وشركاؤها في ابريل على خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم اعتباراً من شهر مايو.