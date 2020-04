مع تراجع أعداد الوفيات بكورونا.. دول تخفف إجراءات الإغلاق

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تقارير قالت إنه يعتزم إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، قائلا إنه يؤدي "عملا ممتازا".

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال وبوليتيكو قد ذكرتا يوم السبت إن إدارة ترامب تفكر في تغيير أزار بسبب أخطاء في طريقة معالجة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر إن "التقارير التي قالت إنني سأقيل وزير الصحة أليكس أزار أنباء كاذبة". وأضاف أن "أليكس يؤدي عملا ممتازا".

