كيف تسلل الفيروس؟ الصين حاربت العصافير فقتلت ملايين البشر

حرب على العصافير أعلنها الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قبل عقود، فتسلح آلاف المزارعين بالبنادق والعصي في مواجهة "المناقير" التي تسرق البذور.

تساقطت الطيور كالمطر إما بطلقات البنادق أو من فرط إجهاد الطيران بلا توقف، وذلك إبان الحرب التي أعلنتها الصين عام 1958 على هذه الكائنات الطائرة.

بعد شهور قليلة تضاعفت أعداد الديدان التي كانت غذاء للعصافير، وأكلت هذه الديدان الأخضر واليابس، ولم يجد القرويون ما يأكلونه سوى الطمي والعشب وأوراق الشجر.

استمع كورونا.. وحرب الصين على العصافير!

كان الناس يموتون بالمئات ولم يكن أحد يقوى على دفن أحد، وفي أثناء هذه المجاعة كان ماو يواصل تنفيذ استراتيجيته المعروفة باسم القفزة إلى الأمام التي دفع الصينيون ثمنها موتا كثيرا.

ووصلت التقديرات المستقلة لعدد القتلى إلى 45 مليون ضحية، رغم التعتيم الإعلامي والتباين الشديد في التقديرات الرسمية والمستقلة.

في هذا البودكاست رحلة إلى صين النصف الثاني من القرن العشرين.. دولة زراعية يريد قائدها تحويلها إلى دولة صناعية بأي ثمن.

نحاول في هذه الرحلة أن نقتفي أثر وباء كورنا المستجد "كوفيد 19"، الذي تراه بعض الدراسات واحدا من النتائج المتأخرة لتلك الفترة.

سنبحث معك عن فيروس كورونا بداية من أسواق مدينة ووهان الرطبة وصولا الى مجاعة الصين العظمى..

ستكتشف أن الدكتاتوريات لا تقتل الحرية فقط بل تصنع الجوع أيضا… وتصنع الأوبئة.