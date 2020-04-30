منظمة الصحة العالمية تفتح تحقيقا عاجلا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض "كاواساكي" الغامض

تحقق منظمة الصحة العالمية "بشكل عاجل" في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا المستجد ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض غير معروف يصيب بصفة خاصة الأطفال دون سن الخامسة، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وقال الدكتور آدم فين رئيس المجموعة الاستشارية الفنية الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي الخميس"نعلم أن هذه المتلازمة رصدت حديثا في عدد من الدول في أوروبا وربما عددا صغيرا من الحالات في أميركا الشمالية."

وأضاف: "نجري على وجه السرعة دراسة مراقبة في المملكة المتحدة لتحديد ما يجري".

وتشمل العلامات السريرية "الحمى والطفح الجلدي وتورم اليدين والقدمين وتهيج واحمرار بياض العينين وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة وتهيج والتهاب الفم والشفاه والحنجرة".

وقال "إن حوالي نصف هؤلاء الأطفال فقط مصابين بكورونا، ومن ثم فإننا في هذه المرحلة غير متأكدين تماما فيما يتعلق بالعلاقة السببية".

وأبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن المزيد من حالات متلازمة التهابية نادرة، منها حالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.