أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تفتح تحقيقا عاجلا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض "كاواساكي" الغامض

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 أبريل 2020
أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن المزيد من حالات متلازمة التهابية نادرة
أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن المزيد من حالات متلازمة التهابية نادرة

 تحقق منظمة الصحة العالمية "بشكل عاجل" في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا المستجد ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض غير معروف يصيب بصفة خاصة الأطفال دون سن الخامسة، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز".

وقال الدكتور آدم فين رئيس المجموعة الاستشارية الفنية الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي الخميس"نعلم أن هذه المتلازمة رصدت حديثا في عدد من الدول في أوروبا وربما عددا صغيرا من الحالات في أميركا الشمالية."

وأضاف: "نجري على وجه السرعة دراسة مراقبة في المملكة المتحدة لتحديد ما يجري".

وتشمل العلامات السريرية "الحمى والطفح الجلدي وتورم اليدين والقدمين وتهيج واحمرار  بياض العينين وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة وتهيج والتهاب الفم والشفاه والحنجرة".

وقال "إن حوالي نصف هؤلاء الأطفال فقط مصابين بكورونا، ومن ثم فإننا في هذه المرحلة غير متأكدين تماما فيما يتعلق بالعلاقة السببية".

وأبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن المزيد من حالات متلازمة التهابية نادرة، منها حالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

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الحرة / ترجمات - واشنطن

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كيف تسلل الفيروس؟ الصين حاربت العصافير فقتلت ملايين البشر

30 أبريل 2020
مجاعة ماو لا تزال تغذي الأوبئة

حرب على العصافير أعلنها الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قبل عقود، فتسلح آلاف المزارعين بالبنادق والعصي في مواجهة "المناقير" التي تسرق البذور.

تساقطت الطيور كالمطر إما بطلقات البنادق أو من فرط إجهاد الطيران بلا توقف، وذلك إبان الحرب التي أعلنتها الصين عام 1958 على هذه الكائنات الطائرة.

بعد شهور قليلة تضاعفت أعداد الديدان التي كانت غذاء للعصافير، وأكلت هذه الديدان الأخضر واليابس، ولم يجد القرويون ما يأكلونه سوى الطمي والعشب وأوراق الشجر.

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كورونا.. وحرب الصين على العصافير!

كان الناس يموتون بالمئات ولم يكن أحد يقوى على دفن أحد، وفي أثناء هذه المجاعة كان ماو يواصل تنفيذ استراتيجيته المعروفة باسم القفزة إلى الأمام التي دفع الصينيون ثمنها موتا كثيرا.

ووصلت التقديرات المستقلة لعدد القتلى إلى 45 مليون ضحية، رغم التعتيم الإعلامي والتباين الشديد في التقديرات الرسمية والمستقلة.

في هذا البودكاست رحلة إلى صين النصف الثاني من القرن العشرين.. دولة زراعية يريد قائدها تحويلها إلى دولة صناعية بأي ثمن.

نحاول في هذه الرحلة أن نقتفي أثر وباء كورنا المستجد "كوفيد 19"، الذي تراه بعض الدراسات واحدا من النتائج المتأخرة لتلك الفترة.

سنبحث معك عن فيروس كورونا بداية من أسواق مدينة ووهان الرطبة وصولا الى مجاعة الصين العظمى.. 

ستكتشف أن الدكتاتوريات لا تقتل الحرية فقط بل تصنع الجوع أيضا… وتصنع الأوبئة.