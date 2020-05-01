أزمة كورونا

"أول عقار يساعد مرضى كورونا".. "ريمديسيفير" يحظى بموافقة فيدرالية طارئة

الحرة / وكالات - واشنطن
01 مايو 2020
الشركة أعلنت أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19
الشركة أعلنت أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) منحت موافقة طارئة على استخدام عقار "ريمديسيفير"، في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

و"ريمديسيفير" هو أول عقار يظهر نتائج إيجابية من شأنها مساعدة المرضى بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته "FDA". 

وقال ترامب إن الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة له "غيلياد ساينسز" وصف القرار بأنه "خطوة هامة" وتعهد بالتبرع بنحو مليون جرعة.

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالمشاركة مع معاهد صحة أميركية.

وأوضحت أن العقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض لمرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا، ووضع مقياس من سبع نقاط يظهر ما إذا كان هناك تحسن أم لا.

والتجارب التي أجريت حتى الآن أظهرت أن المرضى تعافوا من الالتهاب الرئوي ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الأوكسجين، وخرج بعضهم من المستشفى في غضون اليوم الرابع عشر.

أما الآثار الجانبية لرمديسيفير، فتشمل الإسهال والطفح الجلدي واختلالا في وظائف الكلى وانخفاض ضغط الدم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أوداي إنها ستعمل على ضمان أن يكون متاحا حول العالم، مشيرا إلى إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.

وكان خبير الأمراض المعدي، أنتوني فاوتشي الذي يترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أعرب عن تفاؤله من أن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى.

وقال إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذا الأمر يثبت "أن دواء يمكن أن يتصدى للفيروس".

وأجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الاميركية ومختبر غيلياد الأميركي. فيما قالت دراسة أجريت في الصين أن العقار لم يعط فوائد مهمة في علاج مرضى كوفيد-19.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن

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اليمن.. رصد أول إصابة بكورونا في تعز

رويترز
02 مايو 2020
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.

رصد اليمن يوم الجمعة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى سبع حالات، إضافة إلى وفاتين في البلد الذي تمزقه الحرب ويفتقر إلى الرعاية الصحية، وفقا لرويترز.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أن مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، قد ينتشر دون رصده وسط سكان يعانون سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى وسائل الفحص المناسبة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا على تويتر "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في الأربعينيات من عمره".

وأضافت "الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. 

وأعلن يوم الأربعاء خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

كتب
رويترز