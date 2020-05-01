أزمة كورونا

دراسة تكشف خمسة عقاقير "فعالة" ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 مايو 2020
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.
حذرت الدراسة من تناول الأدوية كون التجارب لم تجرى على الإنسان.

منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، توصل العلماء حول العالم إلى عدة أدوية قادرة على التعامل بشكل ما مع مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس. 

وتوصل باحثون في الولايات المتحدة إلى خمسة أدوية موجودة ما قبل الأزمة ومصادق عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وتتمتع بفعالية في علاج الإصابات بالفيروس، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ويك".

وتعمل تلك الأدوية على منع الفيروس من إصابة الخلايا السليمة في جسم الإنسان.

وبحسب الدراسة المنشورة على موقع "نيتشر" العلمي، فإن التجارب المخبرية حول الأدوية لم تضع بالحسبان آثار العلاجات على أعضاء أخرى من الجسم، لكنها "قد تؤدي إلى نظام علاجي لكوفيد-19".

وللبحث في كيفية تأثير الأدوية على الفيروس، قام العلماء بكسر البروتينات البشرية التي يؤثر بها الفيروس، ثم بحثوا عن أدوية معروفة ومركبات تجريبية تؤثر على تلك البروتينات واختبروا 47 منها.

وخلال الدراسة تبين أن 5 من الأدوية الحاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج أمراض أخرى كانت فعالة في منع انتشار فيروس كورونا بالجسم.

وشملت العلاجات التي قالت الدراسة إنها "فعالة" مضادات الملاريا، ومضادات للحساسية، ومضادات للذهان، بالإضافة إلى المركبات التجريبية PB28 وPD144418 المستخدمة في مجال علاج السرطان.

وكان دواء "هيدروكسي-كلوروكين" الذي شهد جدلا حوله مؤخرا بين الأدوية الخمس التي أظهرت فعالية حيال الفيروس.

وأكدت الدراسة التي قادتها جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع علماء حول العالم، والتي لا تزال في طورها الأولي، أن الاختبارات جميعها تمت خارج جسم الإنسان، ما يقتضي عدم تجريبها من قبل المرضى ما لم يتم إثباتها من خلال دراسات أكثر تعمقا بالشأن.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

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اليمن.. رصد أول إصابة بكورونا في تعز

رويترز
02 مايو 2020
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.
سجل اليمن أول حالة إصابة في العاشر من أبريل.

رصد اليمن يوم الجمعة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى سبع حالات، إضافة إلى وفاتين في البلد الذي تمزقه الحرب ويفتقر إلى الرعاية الصحية، وفقا لرويترز.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أن مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، قد ينتشر دون رصده وسط سكان يعانون سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى وسائل الفحص المناسبة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا على تويتر "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في الأربعينيات من عمره".

وأضافت "الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. 

وأعلن يوم الأربعاء خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

كتب
رويترز