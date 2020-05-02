أزمة كورونا

"أقنعة شفّافة لا تكفي".. هل تختلف معاناة الصم والبكم من جائحة كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
قناع وجه شفاف موجه لفئة الصم والبكم ممن يقرؤون تعابير الشفاه
قناع وجه شفاف موجه لفئة الصم والبكم ممن يقرؤون تعابير الشفاه

يعيش ثلاثة أرباع سكان العالم في منازلهم التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، التي تفرض عليهم التقيد بأسلوب حياة استثنائي، كما يردد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الكثير منا لم يلتفت لفئة الصم والبكم الذين يعانون الأمرّين وفق الإذاعة العامة الأميركية "أن بي آر".

تقرير الإذاعة يسلط الضوء على الواقع المرير الذي يعيشه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع أو البصر.

الإذاعة نقلت عن مواطنة أميركية صماء من ولاية واشنطن وتدعى برايان برغر قولها إن حياتها أصبحت تتلخص في استخدام مجموعة من الأجهزة والشاشات والتطبيقات.

"أبدأ يومي بفتح تطبيق تحويل الكلام إلى نص على هاتفي الذكي، ثم أحمل الجهاز بالقرب من جهاز الكمبيوتر الخاص بي في المنزل حتى أتمكن من متابعة دروس روضة ابنتي عبر الإنترنت"، تضيف برغر "إنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها، وأنا صماء، مراقبة تقدم ابنتي في المدرسة".

موقع "أن بي آر" قال إنها كتبت في تبادل بريد إلكتروني "إنه واقع مجنون ليس الجميع محظوظين ولديهم أكثر من جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي أو جهاز لوحي".

جعلت المعايير الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا مثل ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على المسافة الاجتماعية وإجراء المحادثات من خلال برامج المؤتمرات عن بعد، الحياة أكثر تعقيدًا بالنسبة للكثير، ولكن بالنسبة للصم وضعاف السمع فقد "تحولت المهام اليومية إلى متاهات تكنولوجية" على حد تعبير أحدهم.

يقول آخر "الحياة الجديدة، كشفت أوجها لعدم المساواة في أنظمة الصحة".

منشئ المحتوى والمستثمر فرانشيسكو تورتوريلي يرتدي قناعا شفافا من القماش والبلاستيك مصمم للصم والبكم

وأحد أكثر تحديات الوباء بالنسبة لفئة الصم والبكم هو التواصل من خلال أقنعة تحجب الوجه، إذ يستحيل على الأشخاص الذين يقرؤون الشفاه رؤية أفواه الناس أو اتباع تعابير الوجه.

وتعبيرات الوجه مثل تجعيد الأنف وحركات الفم أيضًا مكونات من لغة الإشارة الأميركية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، دأبت شركات التصنيع ووسائل الإعلام على الترويج لأقنعة الوجه الشفافة كحل سريع ومباشر للمشكلة، ومع ذلك، هذا ليس حلاً مثاليًا لعدد من الأسباب، يقول أحدهم "فليس كل الصم يقرؤون الشفاه".

يشتكي الصم البكم كذلك من صعوبة الوصول إلى المستشفيات جراء القوانين المتشددة التي اعتمدتها المؤسسات الصحية تفاديا لانتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد.

كما يشعر الأشخاص الصم وضعاف السمع بالقلق من أن قيود المستشفيات المشددة على الزوار ستعني أنه سيكون من الصعب العثور على مترجمين يمكنهم مرافقتهم لمواعيدهم الطبية.

ريما بوجين، المقيمة في ولاية فرجينيا، والتي فقدت سمعها قبل سنوات، كتبت مؤخرًا مقالة افتتاحية في مجلة أرلينغتون حول مخاوفها من الإصابة بـ كوفيد- 19 والذهاب إلى المستشفى بدون زوجها، أليكس.

وجاء في المقال "بدون أليكس كيف أفهم ما يقوله الأطباء والممرضات، خاصة في خضم الفوضى؟ هل سيكون لديهم الوقت أو الصبر لكتابة ما يقولونه على ورقة؟ هل يُسمح لي بإحضار هاتف أو جهاز لوحي مع تطبيق تسمية توضيحية، بافتراض وجود حتى شبكة واي فاي في وحدة العناية المركزة؟

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

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قناع وجه شفاف موجه لفئة الصم والبكم ممن يقرؤون تعابير الشفاه
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"أقنعة شفّافة لا تكفي".. هل تختلف معاناة الصم والبكم من جائحة كورونا؟

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ناشطة إيرانية: العنف ضد النساء والأطفال تضاعف بسبب ضغوطات الاقتصادي وكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
شهلا اتيساري
شهلا اتيساري

قالت ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق المرأة إن الإغلاق الشامل الذي أقرته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأجيج حالات العنف المنزلي.

وفي مقابلة هاتفية مع "فويس أوف أميركا" من شمال إيران، قالت شهلا انتيساري إن الوباء كان له آثار سلبية كبيرة على الأسر الضعيفة والأسر الفقيرة في إيران.

وتابعت "الناس لا يشعرون هنا بالراحة، ربما نتيجة الضغط المتزايد، وهو ما يترجم عادة بممارسات عدائية ضد النساء والأطفال".

أغلق النظام الإيراني معظم الاقتصاد شهر مارس، وحث الناس على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وأدى الإغلاق إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني الذي يعيش أصلا حالة ركود منذ عام 2018، تاريخ قرار الولايات المتحدة تشديد العقوبات بهدف الضغط على إيران التي تدعم ميليشيات مسلحة في كثير من البلدان، ولا سيما في العراق وسوريا.

وكشف مقال نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في 10 أبريل أن هناك "زيادة كبيرة" في المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعنف المنزلي إلى الخطوط الساخنة للرعاية الاجتماعية العامة. 

وقالت الوكالة إن ارتفاع نسبة العنف دفعت منظمة الرعاية الحكومية إلى إرسال رسالة نصية في ذلك اليوم إلى مستخدمي الهواتف المحمولة لتوسيع الوعي العام بالخطوط الساخنة وضرورة الإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والأطفال.

وأخبر مسؤول إيراني وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن عدد المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي إلى الخطوط الساخنة ارتفع مرة أخرى، حيث ربط المتصلون العنف بمشاكل المعيشة.

وقال محمود عليغو، رئيس قسم الأضرار الاجتماعية في منظمة الرعاية الحكومية إن "المكالمات تضاعفت منذ أن أرسلت السلطات تلك الرسالة" النصية.

واعتقلت السلطات الإيرانية انتيساري، الناشطة الحقوقية، عدة مرات بسبب تعبيرها السلمي عن معارضتها لقوانين الجمهورية الإسلامية التي تميز ضد المرأة. 

وكانت آخر مرة اعتقلت فيها شهر أغسطس 2019، وحوكمت لاحقًا لكونها واحدة من 14 امرأة إيرانية وقّعن خطابا يدعو الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي إلى الاستقالة.

وأطلق سراح شهلة انتيساري بكفالة شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت إيران السبت 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، مشيرة إلى انخفاض الإصابات بالتوازي مع دعوة السكان إلى البقاء يقظين.

وترفع الوفيات الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى ستة آلاف و91 في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وكالة فرانس برس نقلت عن  المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال الإحاطة الصحفية اليومية قوله  إنّ ألفا وست إصابات جديدة جرى التثبت منها في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إلى 95 ألفا و646 العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالعدوى خلال الفترة الممتدة منذ إعلان أولى الإصابات منتصف فبراير الماضي.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن