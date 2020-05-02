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ردود غاضبة بعد فيديو صيني رسمي يسخر من الولايات المتحدة وسط أزمة كورونا

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
تواجه الصين اتهامات بالتضليل بشأن الفيروس منذ بداية الأزمة.
تواجه الصين اتهامات بالتضليل بشأن الفيروس منذ بداية الأزمة.

أثار مقطع كرتوني نشرته الصين على وسائل التواصل الاجتماعي غضب مغردين على تويتر، وذلك لتهكم الفيديو على الإجراءات الأميركية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم جميع الاتهامات الموجهة إلى الصين حول تقديمها معلومات مضللة في بداية الأزمة التي انطلقت من أراضيها.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة ومقابله تمثال الحرية.

وقال مذيع "سي إن إن" جيك تابر عبر حسابه على تويتر إن الفيديو ليس سوى "بروباغاندا كاذبة من السفير الصيني لدى فرنسا".

وأردف تابر أن الحكومة الفيديو هو محاولة للتغطية "على خداع الحكومة (الصينية)، ويسخر من اعتراض الولايات المتحدة على انتهاك حقوق الإنسان".

وقال إنه يعيد تغريد الفيديو "ليرى الناس الحكومة الصينية تكذب" بشكل مباشر.

وغرد آخر معلقا على الفيديو الصيني بصورة تقول "الصين كذبت والناس ماتت".

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وفي مقابلة مع رويترز قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع جائحة كورونا دليل على أن بكين "ستبذل كل ما بوسعها" كي يخسر الانتخابات التي تجرى في نوفمبر.
 

كتب
الحرة - واشنطن

أميركا

ترامب يهاجم "نانسي المجنونة": هناك كمية ضخمة من اختبارات كورونا

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك اختبارات لفيروس كورونا المستجد تكفي أعضاء المجلس الشيوخ الذين سوف يستأنفون عملهم يوم الاثنين وكذلك لمجلس النواب الذي قرر عدم استنئاف نشاطه.

وألقى ترامب باللوم على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي وصفها بـ"نانسي المجنونة" على عدم الإلتئام مجددا.

وكتب ترامب في تغريدة أن هناك " قدرات ضخمة" لإجراء اختبارات الفيروس، مشيرا إلى أحد الفحوصات الذي يستغرق فقط خمس دقائق، وقال "أبلغوا دكتور برايان موناهان (طبيب الكونغرس) بذلك".

وكان يفترض أن يستأنف مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون جلساته يوم الرابع من مايو، لكن تم إلغاء الخطط بهذا الشأن، بناء على نصيحة من الطبيب ونظرا لتزايد حالاك كورونا في العاصمة ومحيطها.

وقال موناهان إنه ليس لديه ما يكفي من اختبارات سريعة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 ، وأنه من المرجح أن يقتصر الاختبار على أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين الذين يعانون من أمراض أو تظهر عليهم أعراض، بحسب صحيفة واشنطن تايمز.

كتب
الحرة - واشنطن