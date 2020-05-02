ردود غاضبة بعد فيديو صيني رسمي يسخر من الولايات المتحدة وسط أزمة كورونا

أثار مقطع كرتوني نشرته الصين على وسائل التواصل الاجتماعي غضب مغردين على تويتر، وذلك لتهكم الفيديو على الإجراءات الأميركية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم جميع الاتهامات الموجهة إلى الصين حول تقديمها معلومات مضللة في بداية الأزمة التي انطلقت من أراضيها.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة ومقابله تمثال الحرية.

وقال مذيع "سي إن إن" جيك تابر عبر حسابه على تويتر إن الفيديو ليس سوى "بروباغاندا كاذبة من السفير الصيني لدى فرنسا".

False propaganda from the Chinese ambassador to France, whitewashing over its government's deceptions and mocking U.S. objections to its human rights abuses. RTing so folks can see the Chinese government lying in real time -- https://t.co/yg3MX5S5ud — Jake Tapper (@jaketapper) April 30, 2020

وأردف تابر أن الحكومة الفيديو هو محاولة للتغطية "على خداع الحكومة (الصينية)، ويسخر من اعتراض الولايات المتحدة على انتهاك حقوق الإنسان".

وقال إنه يعيد تغريد الفيديو "ليرى الناس الحكومة الصينية تكذب" بشكل مباشر.

وغرد آخر معلقا على الفيديو الصيني بصورة تقول "الصين كذبت والناس ماتت".

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وفي مقابلة مع رويترز قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع جائحة كورونا دليل على أن بكين "ستبذل كل ما بوسعها" كي يخسر الانتخابات التي تجرى في نوفمبر.

