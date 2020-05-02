أزمة كورونا

علماء يحذرون.. مادة في أدوية السعال "تعزز" نشاط فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
دعى الباحثون لإجراء دراسات أكثر تعمقا بشأن تأثير "ديكستروميثورفان".
دعا الباحثون إلى إجراء دراسات أكثر تعمقا بشأن تأثير "ديكستروميثورفان".

حذر باحثون من أضرار تسببها مادة مستخدمة في أدوية السعال، قد تكون كفيلة بتفاقم حالة مصابي عدوى فيروس كورونا المستجد فيما لو تناولوها، بحسب دراسة نشرها موقع "نيتشر" العلمي مؤخرا.

وكشفت الأبحاث أن ما لا يقل عن 120 من أدوية السعال والبرد، المتاحة للبيع دون وصفة طبية، تحوي مادة "ديكستروميثورفان"، وهي مادة وجدت التجارب المخبرية أنها تعزز النشاط الفيروسي.

ويقول القائمون على الدراسة إن استخدام المادة يجب أن يتم "بحذر"، في سياق تشديدهم على ضرورة إجراء دراسات أكثر تعمقا بهذا الشأن.

وبات من المعروف أن السعال هو أحد أعراض الإصابة بعدوى كورونا. ما يزيد الأمر تعقيدا من ناحية الأدوية التي يجب على المريض تناولها قبل تأكده من إصابته.

وفي حديث لموقع "توداي"، قال البروفيسور في الكيمياء الصيدلية في جامعة كاليفورنيا الأميركية، براين شويشت، إن نتائج الدراسة التي شارك بها لا تعني بالضرورة أن يتوقف الناس عن استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة ديكستروميثورفان في تركيبتها.

"شخصيا لا أوصي بالاستناد على بياناتنا وحدها. فهي قد توقف الناس عن استخدام معظم أدوية السعال الموجودة في الولايات المتحدة على الأغلب، وكثير ممن سيتوقفون عن استخدامها لن يكونوا مصابين بكوفيد-19"، وفقا لما قاله شويشت للموقع.

وقال المشرف على الدراسة، نيفان كروغان، إن "هذه معلومات أردنا الإبلاغ عنها بمسؤولية .. (لكن) هناك حاجة لمزيد من الاختبارات، خصوصا على البشر، قبل الوصول لأي استنتاجات محددة".

ولوحظت قدرة مركب ديكستروميثورفان المحتملة على تعزيز انتشار فيروس كورونا خلال تجارب أجريت على خلايا القرود في أنابيب المختبرات.

وبحسب شويشت، فإنه لو أثبتت التجارب السريرية ذات التأثير للمركب، ستكون تلك إضافة جديدة لم يعرف عنها سابقا.

وشارك بالدراسة أكثر من 120 عالما من الولايات المتحدة وأوروبا، ضمن جهود تسعى للوصول إلى علاج قادر على التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس
تكنولوجيا

روبوت للتواصل مع مرضى كورونا في تونس

كان ترامب قد رفض التعليق على أنباء ظهور كيم
أميركا

ترامب يعلق على عودة زعيم كوريا الشمالية

هل ساعد الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض سيف مسؤول سابق في النظام السوري؟
سوريا

لماذا ساعد معارض سوري بارز رجلا من قلب نظام الأسد؟

كان القضاء السويسري قد أسقط التحقيقات بحق بلاتر.
رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب بإعادة فتح ملف بلاتر

يحظر القرار خروج العاملين من المدينة حتى إشعار آخر.
السعودية

السعودية تعلن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

عالمة الفيروسات الصينية شي زنغلي تقول إن الحقيقة سوف تظهر
عربي ودولي

"المرأة الخفاش" الصينية تنفي انشقاقها وتتوقع ظهور حقيقة كورونا

حاول المحامي الاحتجاج على عودة الناس إلى الشواطئ بطريقته الخاصة.
منوعات

للتحذير من كورونا.. "ملك الموت" يجوب شواطئ فلوريدا

تكنولوجيا

روبوت للتواصل مع مرضى كورونا في تونس

03 مايو 2020
روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس
روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. 

يسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم.  

وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان الى المرضى بدون الاقتراب منهم.  

وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبد الرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبيّ". 
تسمح شاشة مثبّتة أعلى الروبوت بالتواصل عبر الفيديو مع المرضى الذين باستطاعتهم تمييز ملامح من يتحدث معهم، وهو أمر غير ممكن عند التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.  

وتم إنشاء موقع إلكتروني تستعمله العائلات لحجز موعد لإجراء زيارة افتراضية عبر الفيديو مع قريبهم المصاب. وهذا التفاعل مهم وخصوصا أن الزيارات المباشرة ممنوعة لمرضى كوفيد-19.  

وصنع الروبوت في تونس من طرف "إينوفا"، وهي شركة ناشئة مقرها في ولاية سوسة الساحلية وسط البلاد. 