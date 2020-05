كورونا يحصد أرواح 238 ألف شخص بالعالم.. ومنظمة الصحة تهنئ ووهان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك اختبارات لفيروس كورونا المستجد تكفي أعضاء المجلس الشيوخ الذين سوف يستأنفون عملهم يوم الاثنين وكذلك لمجلس النواب الذي قرر عدم استنئاف نشاطه.

There is tremendous CoronaVirus testing capacity in Washington for the Senators returning to Capital Hill on Monday. Likewise the House, which should return but isn’t because of Crazy Nancy P. The 5 minute Abbott Test will be used. Please inform Dr. Brian P. Monahan. @MarkMeadows