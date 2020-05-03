أزمة كورونا

الخطتان "أ" و "ب".. ماذا يحدث إن فشل العالم في تطوير لقاح لكورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
سباق عالمي لإنتاج لقاح ضد كورونا.. لكن ماذا إذا فشلت المحاولات كما حدث مع أمراض أخرى؟
سباق عالمي لإنتاج لقاح ضد كورونا.. لكن ماذا إذا فشلت المحاولات كما حدث مع أمراض أخرى؟

رغم من أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هناك نحو 76 لقاحا محتملا لفيروس كورونا يجري العمل على تطويرها، إلا أن العلماء يدرسون خططا بديلة في حال فشلهم في إيجاد لقاح آمن وفعال، كما حدث مع أمراض أخرى سابقة. 

ويشير الدكتور ديفيد نابارو أستاذ الصحة العالمية في لندن إلى احتمالية عدم إنتاج لقاح لفيروس كورونا "ليس لدينا افتراض مطلق بأن اللقاح سينتج، أو حتى إذا أنتج فهل سيكون فعالا وآمنا؟" 

ويقول نابارو الذي يعمل أيضا كمبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة فيروس كورونا "هناك بعض الفيروسات التي ليس لدينا لقاح لها حتى الآن". 

وأضاف نابارو في تصريحات لشبكة سي إن إن إنه أمر ضروري للغاية أن يتم تجهيز المجتمعات لتكون مستعدة وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد فيروس كورونا إذا أصبح بمثابة تهديد ثابت، وتعلم كيفية ممارسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظل انتشار الوباء بيننا". 

وكانت جامعة أوكسفورد التي تعمل على تطوير لقاح أعلنت أنه قد يتم إنتاج لقاح على نطاق واسع بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لكن الدكتور بيتر هوتيز عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن قال لسي إن إن "إنه لم يتم أبدا تسريع لقاح ليتم إنتاجه في عام إلى 18 شهرا، لا أقصد أنه مستحيل ولكن إذا حدث ذلك فسيكون عملا بطوليا". 

وأضاف هوتيز "نحن نحتاج إلى الخطة أ والخطة ب".  

سباق علمي لإنتاج لقاح ضد كورونا
سباق علمي لإنتاج لقاح ضد كورونا

 

الخطة أ.. عندما لا يعمل اللقاح

رغم أن العلماء وعدوا مرارا وتكرارا بتطوير لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" على سبيل المثال، فإن العالم حتى الآن لا يزال يبحث عن لقاح منذ أربعة عقود توفي فيها بسببه 32 مليون شخص على وجه الأرض. 

وتسببت أمراض أخرى في إرباك العلماء على مدى عقود إلى أن نجحوا في تطوير لقاح ضدها مثل حمى الضنك التي تصيب حوالي 400 ألف إنسان سنويا طبقا لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن تم اكتشاف لقاح بعد جهود واسعة في 2017. 

لكن تبين لاحقا أن اللقاح ضد حمى الضنك يزيد من أعراض المرض بشكل سيء. 

ويعلق الدكتور نابارو بأن الأمر بمثالة "تعليق آمال كبيرة على لقاح ثم تتبدد هذه الآمال"، مضيفا "نحن نتعامل مع أنظمة بيولوجية وليست ميكانيكية، لذا فهي تعتمد بشكل كبير على كيفية تفاعل الإنسان مع هذه اللقاحات".  

كيفية عمل اللقاحات
كيفية عمل اللقاحات

ويقول هوتيرز "ليست المشكلة في تطوير لقاح، لكن التجارب السريرية تأخذ وقتا للتأكد من فعاليته وأنه آمن". 

وكان باحثون في جامعة أوكسفورد قد قالوا إنه قد يتم البدء في إنتاج لقاح بدون التأكد من فعاليته الكاملة، لتسريع العملية. 

ومن بين اللقاحات التي يتم مراقبتها بشدة ويتم وصفها بأنها واعدة، ما يتم تطويره من قبل المعاهد القومية الأميركية للصحة وعلماء ومتعاونين في شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية التي مقرها كامبردج في ولاية ماساشوستس.

وبدأت أول تجربة بشرية للقاح في مدينة سياتل في منتصف مارس الماضي، قدمت الشركة بالفعل طلبا للانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ومن المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من هذا العام 2020، كما وعدت بأن مراحل تطوير اللقاح ستكون الأسرع على مستوى العالم، لكن نظرا لعدم ظهور نتائج المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن، فإن الجدول الزمني لإنتاج اللقاح غير مضمون في الوقت الحالي. 

أما لقاح مختبر أنوفيو للأدوية، ومقره في مدينة سان دييغو الأميركية، ففي حالة سارت النتائج على ما يرام تخطط الشركة لإنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.
 

الخطة ب.. تطوير علاج للمرض

يبحث العلماء حاليا عن خطة ب، بالتزامن مع التجارب الجارية لتطوير لقاح. 

ورغم أن الحديث قد يكون مطمئنا في بعض الأحوال عن إنجاز في بعضها، فإن كل هذه التجارب لا تزال في مرحلة مبكرة جدا، لذا يتم البحث عن عقار لعلاج مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد. 

ومن ضمن ما تم الحديث عنه علاج "رمديسفير" وهو الدواء المخصص في الأصل لمصابين بفيروس إيبولا، كما يتم الحديث عن العلاج ببلازما دم الذين تعافوا من مرض كوفيد-19، فضلا عن علاج هيدروكسي كلوروكوين. 

لكن الدراسات على هذه العلاجات لا تزال مستمرة، وترفض بعضها بسبب قلة التجارب السريرية أو أن تكون التجارب العشوائية غير مضبوطة. 

وعبر مدير هيئة الأغذية والأدوية الأميركية عن تفاؤله بنتائج دراسات "رمديسفير" التي أشارت إلى أنه يختصر مدة التعافي من مرض كوفيد-19. 

كيف ستكون الحياة بدون لقاح؟ 

لن تعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة مثلما كانت قبل ظهور الوباء الجديد، أو على الأقل لن تعود بسرعة. 

ويقول نابارو "علينا أن نكون مستعدين للدعوة إلى تطوير "العقد الاجتماعي" بين أفراد الأمة يكونون فيه مسؤولون عن سلامتهم وسلامة غيرهم، عندما يمارسون حياتهم الطبيعية". 

ويضيف أن "المسؤولية الاجتماعية هنا أن يكون كل شخص مصاب مسؤولا عن عزل نفسه إذا ظهر عليه المرض، وأن يتم التعامل مع المعزولين على أنهم أبطال وليسوا منبوذين". 

يوضح نابارو "هذا يعني أن ثقافة تجاهل السعال أو أعراض البرد الخفيف يجب أن تنتهي". 

ويشير الخبراء إلى أن التغير الذي حدث في العمل ليكون عن بعد قد يكون دائما أو لفترة طويلة مع استمرار الوباء، أو على الأقل سيكون هناك تحفيف للزحام في أماكن العمل، بحيث يتم الذهاب إلى العمل بعض الأيام. 

ويضيف نابارو أنه "يجب تطوير الأنظمة الصحية العامة بحيث تشمل تتبع الاتصال والتشخيص في أماكن العمل للتوصل المبكر في حالة ما إذا كان هناك اجتياج إلى تنفيذ التباعد الاجتماعي من جديد". 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة / ترجمات - واشنطن
03 مايو 2020
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علماء يتخوفون من تخفيف إجراءات العزل والحجر في العديد من المدن

قال مجموعة من الباحثين المتخصصين بالأمراض المعدية والأوبئة في دراسة حديثة إن جائحة كورونا لن تنتهي قبل 2022، وذلك بعد أن يتحصن 60 إلى 70 في المئة من الناس ضد الفيروس.

ووضع باحثون من مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية (CIDRP) مجموعة من السيناريوهات اعتمادا على هذا الأمر، مشيرين إلى أن السيناريو الأرجح حدوث موجة ثانية من الإصابات في خريف 2020، وفق تقرير نشره موقع شبكة "سي إن إن".

ودعوا إلى ضرورة استعداد الدول للموجة الثانية من الفيروس قبل نهاية العام الحالي، والتي يعتقد أن حدتها ستكون أكبر من الموجة الأولى التي نشهدها حاليا، إذ ستستمر أعداد الوفيات في الارتفاع بسبب الفيروس.

وأعد الدراسة مايكل أوسترهولم، عالم متخصص بالأوبئة منذ عقدين ومدير مركز (CIDRP)، بالتعاون مع مارك ليبشيتش، عالم متخصص بالأوبئة في هارفرد، وكريستين مور، عالمة بمكافحة الأمراض الوبائية، والمؤرخ العالم جون باري، مؤلف كتاب "الإنفلونزا الكبرى" التي تتحدث عما حصل في 1918.

أوسترهولم، قال إن الفرضية التي تتوقع أن تنتهي الأزمة قريبا بعيدة جدا عن العلم، ولن تبدأ بالتباطؤ الحقيقي إلا بعد أن يتطور ما يعرف بـ "مناعة القطيع" تدريجيا بين البشر، معتمدين بذلك على نماذج ما حصل في أوبئة معدية سابقة على مر التاريخ.

وأضاف أن تاريخ الأوبئة يكشف أن العدوى والانتشار من هذا النوع لا يتلاشى مع الصيف مثلما يحصل مع الإنفلونزا الموسمية، وما يخيف فيها طول فترة الحضانة التي تتجاوز 14 يوما أحيانا، وتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا ناهيك عن انتشارها بطريقة سريعة بين البشر.

وأكدت الدراسة أن الوصول لحصانة لدى غالبية البشر وفق أرقام الانتشار الحالية يعني استمرار تفشي الوباء ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا على الأقل.

وقال الباحثون إنهم تفاجئوا من قرارات العديد من الدول برفع قيود الحد من انتشار الفيروس، مشيرين إلى أنها تجربة للحكومات ستكلفهم العديد من الأرواح خاصة في الأماكن التي ستفتح فيها الأماكن العامة من دون ضوابط، مشيرين إلى أن أنه حتى مع وجود لقاح فإن هذا لا يعني تأثر مسار الجائحة بشكل دراماتيكي.


الاستعداد للأسوأ

ودعت الدراسة إلى ضرورة توقف المسؤولين الحكوميين عن القول إن الجائحة ستنتهي قريبا، لأن انتشار الفيروس قد يستمر لفترة أطول، وفق ثلاثة سيناريوهات مختلفة.

السيناريو الأول

الموجة الأولى التي بدأت في مطلع 2020 ستتباطأ في الصيف، لكن سيتبعها موجات انتشار لفيروس كورونا المستجد متلاحقة تستمر حتى 2021.

السيناريو الثاني

ستحصل موجة انتشار كبرى في الخريف حدتها ستكون أكبر مما حصل في الربع الأول من 2020، وسيتبعها موجات انتشار أصغر في 2021.

وهذا الأمر سيتطلب إعادة تدابير الاختلاط والتباعد الاجتماعي في الخريف لخفض انتشار العدوى، وهو نمط مشابه لما حصل في وباء الإنفلونزا الإسبانية خلال موجتها في 1918 والتي تلتها موجة أكبر في 1919.

السيناريو الثالث

وهو استمرار موجة العدوى وانتشار فيروس كوفيد 19، وسيشهد العالم ارتفاعا في عداد الإصابات والوفيات، وفي هذه الحالة على الدول الاستعداد للأسوأ، ووضع خطط للتعامل مع ذروة الإصابات عند حدوثها وما سيرافقها من المآسي المؤلمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن