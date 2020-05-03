أزمة كورونا

تزيد من شكوك تسرب الفيروس.. صور تكشف خلل معايير السلامة عند الباحثين بمختبر ووهان

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
صور تكشف وجود خلل في معايرر السلامة في معهد ووهان للفيروسات
صور تكشف وجود خلل في معايرر السلامة في معهد ووهان للفيروسات

أظهرت صور نشرها معهد ووهان لعلم الفيروسات على موقعه الإلكتروني لباحثين في المعهد، صحيفة ديلي ميل الإنكليزية نشرت هذه الصور ولفتت إلى الحد الأدنى من ملابس الحماية والوقاية أثناء عمل الباحثين، مؤكدة وجود خلال في معايير السلامة في المختبر الصيني.

وكشفت الصور أن الباحثين الصينين يتعاملون مع الخفافيش مصدر فيروس كورونا، وهم لا يرتدون ملابس واقية لتحميهم وتقيهم من الفيروس الذي قد ينقل العدوى لهم.

الباحثون الصينيون في داخل مختبر ووهان لا يرتدون أي ملابس واقية
الباحثون الصينيون في داخل مختبر ووهان لا يرتدون أي ملابس واقية

كما توضح الصور الملابس والأدوات التي يستخدمها الباحثون أثناء ذهابهم للكهوف للعثور على الخفافيش مصدر الفيروسات.

الباحثون الصينيون يمسكون بالخفافيش في أحد الكهوف
الباحثون الصينيون يمسكون بالخفافيش في أحد الكهوف
الباحثون الصينيون يمسكون بالخفافيش مصدر الفيروسات دون ارتداء أي ملابس حماية
الباحثون الصينيون يمسكون بالخفافيش مصدر الفيروسات دون ارتداء أي ملابس حماية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصور تتفق مع الصور التي تم نشرها من داخل المعهد والتي أظهرت أن قفل ثلاجة تضم أكثر من 1500 فيروس غير محكمة الإغلاق، مما يؤكد أن أهم معهد لدراسة الفيروسات في الصين لا تتوافر فيه معايير السلامة.

كما تتفق مع البرقيات الدبلوماسية التي أرسلها مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية في الصين عام 2018، وحذروا فيها من أن مختبر أبحاث ووهان الذي يدرس الفيروسات التاجية في الخفافيش، لا تتوافر فيه معايير السلامة.

وجاءت هذه التحذيرات بعد زيارة وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

وتزيد هذه الصور الشكوك من أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان، فقد أكدت قناة "فوكس نيوز" الأميركية في تحقيق لها أن الفيروس التاجي انتقل أولا من الخفافيش إلى الإنسان، وأن "المريض صفر" كان يعمل في مختبر فيروسات في ووهان، ثم نقل العدوى إلى السكان هناك.

وأكدت الصحيفة  الإنكليزية أن المعهد أزال هذه الصور، بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من التقارير المخابراتية المعهدبانه قد يكون سبب تسرب الفيروس.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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زيادة قياسية لإصابات كورونا في روسيا.. أكثر من 10 آلاف حالة خلال 24 ساعة

فرانس برس
03 مايو 2020
رئيس بلدية موسكو أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء
رئيس بلدية موسكو أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء

في زيادة قياسية ليوم واحد، أعلنت روسيا الأحد تسجيل أكثر من 10 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 134 ألفا و687 إصابة.

ورغم أن معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة، إلا أن روسيا أصبحت أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة.
 
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في روسيا إلى 1280 بعد تسجيل 58 حالة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو حيث بؤرة تفشي العدوى في البلاد أشار إلى أنّ العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء، وذلك بعد ان سجلت وحدها 5948 إصابة جديدة، بإجمالي 68606 إصابات.
 
وبرغم الارتفاع المطرد لعداد الإصابات، فإنّ الحكومة قالت إنّها قد تخفف قيود العزل تدريجاً بدءاً من 12 مايو. وأوضحت أنّ هذا الإجراء لن يكون شاملاً، وإنّما سيأخذ في الاعتبار كل منطقة على حدة.

والسبت، صرح سيرغي سوبيانين أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد. 

فرانس برس