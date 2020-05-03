ثمانيني غادر المستشفى كي يموت في المنزل.. لكن معجزة وقعت

عندما عاد سوريَكانت ناتواني من المستشفى، أمسك الرجل الثمانيني بيد ابنه وطلب منه أن يمسح له بالموت في المنزل وعدم نقله إلى المركز الطبي من جديد.

وقال له وفق ما نقلت شبكة CNN عن الابن راج ناتواني "رجاء عدني بشيء واحد: إذا كنت سأرحل، سأرحل هنا. لا تأخذني من جديد إلى هناك".

ورغم أن الابن لم يكن مستعدا ليودع والده للأبد، إلا أنه كان يدرك أن فرص الأخير في النجاة من فيروس كورونا المستجد ضئيلة.

وعندما ساعد الابن والده على الاستلقاء في فراشه بعد عودته من مستشفى واتفورد العام في ضواحي لندن، أكد له أنه لن يموت وأنه والأسرة سيحرصون على رعايته.

لكن رغم موقفه الإيجابي أمام والده البالغ 81 عاما، إلا أنه لم يكن واثقا أن الأخير الذي يعاني أصلا من مرض الانسداد الرئوي المزمن، لن ينضم في نهاية المطاف إلى حصيلة ضحايا الفيروس الذين تجاوزوا 244 ألفا حول العالم.

ومع أن أسرة ناتواني دخلت في حجر صحي طوعي قبل توصية السلطات البريطانية بذلك، إلا أن الأب أصيب بكورونا.

وبعد نقله إلى المستشفى، تلقى الابن اتصالا أبلغ فيه بأن الأطباء متأكدون بنسبة 95 في المئة أن سوريَكانت مصاب بكورونا لكنهم يريدون إرساله إلى المنزل.

وتابع أن مستشارا طبيا رفيعا في المستشفى قال له إن وضع أبيه إذا تدهور، فإن ربطه بجهاز للتنفس الاصطناعي لن يكون خيارا لأن رئتيه لن تتحملا ذلك نظرا للمرض المزمن الذي يعاني منه، وفق ما نقتله CNN.

وأعرب أطباء في مستشفيات أميركية في وقت سابق عن قلقهم إزاء تزايد أعداد الوفيات جراء الفيروس الجديد أكثر من المعتاد، رغم وصلهم بأجهزة تنفس منذ دخولهم المستشفى، الأمر الذي جعل الأطباء يخشون من أن تلك الأجهزة "قد تضر المرضى أكثر مما تنفعهم".

وبالفعل، قرر الابن إعادة والده إلى المنزل، وحول الغرفة الخاصة بوالديه إلى ما يشبه جناحا في المستشفى، ونقل والدته البالغة 80 عاما إلى الطابق السفلي حيث جرى عزلها عن زوجها.

وتأكد في وقت لاحق أن الأب مصاب فعلا بكورونا.

ومنذ العودة إلى المنزل، قام راج وعلى الرغم من عدم اختصاصه في المجال الطبي، بتدوين وتحليل جميع البيانات الخاصة بوالده مثل الحرارة وضغط الدم ونسبة الأوكسجين ودقات القلب وكل ما يمكنه قياسه.

واستعان بصديق الأسرة الدكتور بهارات ثاكر الذي يمتهن الطب العام، لمراجعة كل البيانات الطبية التي كان يسجلها. وقال الابن إن ما ساعده في رعاية أبيه قد يكون أن المنزل كان مجهزا أصلا بآلات طبية تساعد على التنفس مثل آلة CPAP التي تساعد في إمداد الأنف بالهواء في حال التوقف عن التنفس أثناء النوم.

وعندما ظن الابن أن موعد رحيل والده بات وشيكا، وذلك بعد ثلاثة أيام على مغادرته المستشفى، بسبب إصابته بالهذيان وعدم قدرته على الأكل، نصح صديق العائلة بأن يعطى سوريَكانت مضادا حيويا لعدوى ثانوية طورها إلى جانب تغيير وضعيته بحيث يكون مستلقيا على بطنه. وهذه الوضعية يلجأ إليها الأطباء في أشد الحالات مرضا بسبب كورونا، لمساعدة الأوكسجين على الوصول إلى الرئتين.

ونظرا لحالة الأب المسن، كتب الطبيب ملاحظة لأي طواقم طبية قد يتم استدعاؤها إلى المنزل في أي وقت، بألا تلجأ إلى الانعاش القلبي الرئوي لإنقاذه لأن ذلك لن يكون مجديا على الأرجح.

لكن على غير المتوقع، بدأ الأب يتحسن. وأدرك راج ذلك عندما استعاد والده ما يكفي من القوة ليبدأ "يزعجه ويتذمر" من جديد عندما أبلغه بأن طعم الشاي الذي قدمه إليه سيئ.

وفي نهاية المطاف، تعافى الأب بشكل كلي وأصبح يقوى على المشي في حديقة المنزل.

ثاكر الذي شاهد وفاة الكثير من المرضى بسبب كورونا، صرح لـCNN بأنه لا يعلم بالتحديد ما كان سببا في نجاة سوريَكانت.

وقال "سواء كانت رعاية عائلته له أو البيانات المتوفرة لحالته هي ما أحدث الفرق، لا نعلم"، وأردف "ربما كان الأمر مجرد حظ ولم يحن بعد موعد رحيله".