روبوتات أكثر وملابس مختلفة.. 13 تغييرا على بيئة العمل بسبب كوورنا

تسبب فيروس كورونا في تغييرات جذرية بظروف العمل، وسوق العمالة، خلال الفترة الأخيرة. فبدأ كثيرون العمل من منازلهم، مستغنين عن المكاتب والمواصلات اليومية، لكن هذا ليس التغيير الوحيد، فهناك 13 تحولا سيطرأ على شكل العمل في المستقبل بفعل أزمة كورونا، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

1- المكاتب قد تصبح رمزية

نتيجة لعمل الموظفين من منازلهم، فإن برنت كابرون، مدير التصميم الداخلي في شركة "بركينز أند ويلز" في نيويورك، يتوقع أن تكون مقرات الشركة رمزية، حيث سيكون مقر العمل الحقيقي موزعا على عدة أماكن.

٢- استبدال الاجتماعات بالرسائل الإلكترونية

تتوقع المديرة بشركة "بوسطن" للاستشارات في لندن، نجية يوسف، أن تقل الاجتماعات وجها لوجه في المستقبل، كنتيجة لأزمة كورونا، حيث سيتم استبدالها بالرسائل الإلكترونية والفورية.

كما تتوقع يوسف أن يتقابل أعضاء الفرق من خلال المكالمات الصوتية والفيديو، وذلك بعدما توقفوا عن العمل معا في مكتب مركزي.

٣- نهاية سفريات الأعمال

توقفت جميع أنواع السفريات، وانتشر العمل إلكترونيا كمحاولة لتقليص النفقات وترشيد الميزانيات، ويتوقع خبراء أن تصبح سفريات الأعمال ذكرى من الماضي بفعل الأزمة الاقتصادية الحالية.

4- المكاتب ستصبح مراكز للتشاور

نتيجة لتحول مقر الشركة إلى مجرد رمز لها، فإن كابرون يتوقع أن تصبح مكاتب العمل مراكز لعقد المؤتمرات أو الاجتماعات، فيما سيتم العمل فعليا عن بعد.

وهذا يعني أن عدد المكاتب ذات الجدران الأربعة سيكون أقل، بالإضافة إلى خلق مساحات أكبر لاستضافة الاجتماعات، والمؤتمرات، وفعاليات الشركات.

5- كشف طبي إجباري

يتوقع خبراء في المجال الطبي إجراء اختبارات طبية خلال العمل، لقياس الحرارة والأجسام المضادة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين سيعودون إلى أعمالهم خلال الشهور القادمة.

ويحدث هذا بالفعل حاليا في شركات مثل، أمازون، ووالمارت، وهوم ديبو، وستارباكس.

6- زملاء عمل مقربون

يقول مستشار بيئة العمل بشركة "وي وورك"، باكشمي رينغارجان، إن الوباء سيؤثر على مستقبل العمل، بحيث سيقوي العلاقات الشخصية بين الزملاء، وذلك بعدما يدركون قيمة رؤيتهم يوميا، كما في السابق.

ويتوقع الطبيب النفسي بجامعة بنسيلفانيا، آدم غرانت، أن يتقابل زملاء العمل ويتزاوروا خارج نطاق المكاتب، وذلك وسط اتباع سياسات التباعد الاجتماعي كتجنب السلام باليد.

ويتوقع رينغارجان، أن يصبح تبادل التحية عن بعد، أمرا عاديا في المجتمع.

7- أزياء العمل ستتغير

يتوقع خبراء أن تتغير أزياء العمل، فبالنسبة لمن يعملون في المنزل، سيبحثون عن ملابس صديقة للكاميرات، مثل الألوان الجريئة، والخطوط الواضحة، وطبعات وزخرفة أقل في القمصان.

كما سيصبح ارتداء الأقنعة الطبية أمرا عاديا في المكاتب، خاصة في الشركات الكبيرة، حيث يتشارك العاملون مساحات ضيقة، وقد يخلق هذا فرصة لشركات الملابس لابتكار أقنعة أكثر حماية وراحة.

8- ساعات العمل من 9 إلى 5 ستصبح من الماضي

بينما يضطر العاملون في تلبية احتياجات العمل والمنزل في الوقت نفسه، كون موقع العمل هو المنزل، قام الكثير من أصحاب الأعمال بتخفيف قواعد بداية ونهاية العمل، بما في ذلك التوقيت.

وتتوقع مدربة الأعمال، جوليا كراتز، أن يبدأ أصحاب الأعمال في وضع توقعات أمام الموظفين من أجل إنجازها، لخلق توازن بين وقت العمل ووقت الموظف الشخصي.

9- إعانة مالية للعاملين من المنزل

مع بداية الأزمة وفرض شركات سياسة العمل من المنزل، منحت شركات كتويتر، وشوبيفاي، منحا مالية للموظفين من أجل شراء لوازم العمل الضرورية لتنفيذه من المنزل.

يذكر أن شركة "غلوبال وورك بلاس"، قد توصلت في تحليل سابق لها، بأن الموظفين العاملين عن بعد بدوام جزئي، يستطيعون توفير نحو 11 ألف دولار سنويا من راتبهم.

10- أماكن العمل ستكون أكثر إنصافا للنساء

سيكون لتغير بيئة العمل تأثير كبير على النساء مقارنة بالرجال، حيث ستستطيع النساء تحقيق توازن بين العمل ورعاية الأبناء، بعدما كانت نسبة 31 بالمئة من النساء العاملات تطلب إجازة بعد الإنجاب لرعاية الأطفال.

11- إلغاء الوظائف الإدارية الوسطى

يتوقع خبراء في قطاع الأعمال، أن تبدأ الشركات في إلغاء المناصب الإدارية الوسطى في الشركات، وهذا على غرار ما حدث أيضا في أزمة عام 2008 المالية، عندما بدأت الشركات في تطبيق لأمر نفسه.

12- تسريع عملية الأتمتة

يحذر خبراء من استيلاء الروبوتات على وظائف البشر، حيث يتوقع علماء المستقبليات تسريع وتيرة الأتمتة وإحلال الروبوتات مكان البشر، تطبيقا لسياسات التباعد الاجتماعي.

وستشمل الأتمتة المتاجر، والمطاعم، حيث يخشى أصحاب الأعمال انتشار العدوى بين البشر في تلك الأماكن.

13- سد الفجوة الرقمية

يفتقد 21 مليون مواطن أميركي القدرة على الدخول إلى الإنترنت، مما يعني أن هناك الملايين من الأشخاص غير القادرين على العمل عن بعد بسبب افتقاد الاتصال بالإنترنت.

وتتوقع مديرة الأبحاث في مؤسسة بيو للدراسات، كاثرين دي ويت، بأن تقوم الحكومات بتحسين البنية التحتية للاتصالات، خاصة في حال ما أصبح العمل عن بعد حلا منتشرا بين الموظفين.