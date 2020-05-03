صابرين تستغيث بفيديو: ما هي جنسيتي؟ من يساعدني في زمن كورونا؟

الإغلاق وتوقف حركة الطيران الدولية بسبب جائحة كورونا، دفع بحكومات الدول إلى تنفيذ حملات إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج وإعادتهم إلى ذويهم.

لكن فتاة مقدسية تدرس في الولايات المتحدة تشكو من عدم اعتراف أي من الجهات أو السلطات بالمسؤولية عن إعادتها إلى القدس رغم الظروف الصعبة التي تعانيها.

صابرين طه، نشرت مقطعا مصورا على حسابها في فيسبوك قالت إنها فلسطينية تسكن في مدينة القدس، ولكنها تدرس حاليا في الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن لم تجد أي جهة أو سلطة تعترف بأنها من رعاياها لتعيدها لمدينتها القدس.

وتحمل صابرين وثيقة سفر إسرائيلية تسمح لها للسفر عبر مطار اللد، وإقامة دائمة في القدس، ولكنها عندما حاولت التواصل مع السفارة الإسرائيلية في أميركا، أبلغوها أن الأولوية للمواطنين الإسرائيليين، وأنها ليست مواطنة هناك.

يا ريت تشاركوا هذا الفيديو لحتى نفهم مين الجهة المسؤولة عنّا كفلسطينيين عالقين خارج بلادنا بسبب هالأزمة، وفعلياً مين مسؤول عن حمايتنا بهيك ظروف إنسانية. ويا ريت لو نرجع على الأردن اللي بنحمل جواز سفر مؤقت منها أو يكون فيه آلية واضحة تعطينا اهتمام زي باقي البشر ويكون إلنا قيمة حقيقية في هالعالم. #وباء_كورونا #العالقين_بسبب_أزمة_كورونا الفلسطينيين العالقين في الخارج- ضحايا الكورونا- Posted by Sabreen Taha on Saturday, May 2, 2020

وذكرت أن السلطات الفلسطينية لا تستطيع تقديم المساعدة لها.

كما تحمل أيضا وثيقة سفر أردنية ولكن من دون رقم وطني، ولهذا فهي ليست أردنية، وأبلغتها السلطات الاردنية أن الأولوية لإجلاء الرعايا والطلاب الأردنيين العالقين خارج البلاد.

وتقول إن هذه المعضلة ليست معاناة لها وحدها إنما معاناة لكل المقدسيين، فهم يريدون الحفاظ على إقاماتهم الدائمة في مدينتهم التي ولدوا بها القدس، ويبقى الخوف من الحرمان من العودة لمدينتهم إذا ما سافروا قائما، ولهذا فهم يبقون أحلامهم بالاستقرار خارج مدينتهم محدودة.

وتشكل السيادة على مدينة القدس محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية في أي اتفاق سلام مستقبلي، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.

وفي السادس من ديسمبر 2017، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرا غضب الفلسطينيين، ليؤكد في حفل إعلان خطته للسلام على عدم تقسيم المدينة.

وتعتبر القدس الشرقية ومدينتها القديمة جزءا من الضفة الغربية، ضمتها إسرائيل بمساحة 70 كلم مربعا عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتضم المدينة القديمة في القدس المسجد الأقصى وقبة الصخرة المذهبة، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهي جزء من الحرم القدسي، وكنيسة القيامة .

كما أن هناك حائط المبكى "البراق لدى المسلمين" وهو أقدس مكان بالنسبة لليهود، وهناك أيضا كنيسة القيامة في الموقع الذي يعتقد معظم المسيحيين أن السيد المسيح قد صلب ودفن فيه.

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية إلى جانب أكثر من 200 ألف إسرائيلي.

وبحسب قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي يعود لعام 1948 تخضع القدس للوصاية الدولية.