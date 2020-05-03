عربي ودولي

صابرين تستغيث بفيديو: ما هي جنسيتي؟ من يساعدني في زمن كورونا؟

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
صابرين طه تنشر فيديو عما تواجهه من أزمة في زمن كورونا
صابرين طه تنشر فيديو عما تواجهه من أزمة في زمن كورونا

الإغلاق وتوقف حركة الطيران الدولية بسبب جائحة كورونا، دفع بحكومات الدول إلى تنفيذ حملات إجلاء مواطنيها العالقين في الخارج وإعادتهم إلى ذويهم.

لكن فتاة مقدسية تدرس في الولايات المتحدة تشكو من عدم اعتراف أي من الجهات أو السلطات بالمسؤولية عن إعادتها إلى القدس رغم الظروف الصعبة التي تعانيها.

صابرين طه، نشرت مقطعا مصورا على حسابها في فيسبوك قالت إنها فلسطينية تسكن في مدينة القدس، ولكنها تدرس حاليا في الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن لم تجد أي جهة أو سلطة تعترف بأنها من رعاياها لتعيدها لمدينتها القدس.

وتحمل صابرين وثيقة سفر إسرائيلية تسمح لها للسفر عبر مطار اللد، وإقامة دائمة في القدس، ولكنها عندما حاولت التواصل مع السفارة الإسرائيلية في أميركا، أبلغوها أن الأولوية للمواطنين الإسرائيليين، وأنها ليست مواطنة هناك.

يا ريت تشاركوا هذا الفيديو لحتى نفهم مين الجهة المسؤولة عنّا كفلسطينيين عالقين خارج بلادنا بسبب هالأزمة، وفعلياً مين مسؤول عن حمايتنا بهيك ظروف إنسانية. ويا ريت لو نرجع على الأردن اللي بنحمل جواز سفر مؤقت منها أو يكون فيه آلية واضحة تعطينا اهتمام زي باقي البشر ويكون إلنا قيمة حقيقية في هالعالم. #وباء_كورونا #العالقين_بسبب_أزمة_كورونا الفلسطينيين العالقين في الخارج- ضحايا الكورونا-

Posted by Sabreen Taha on Saturday, May 2, 2020

وذكرت أن السلطات الفلسطينية لا تستطيع تقديم المساعدة لها.

كما تحمل أيضا وثيقة سفر أردنية ولكن من دون رقم وطني، ولهذا فهي ليست أردنية، وأبلغتها السلطات الاردنية أن الأولوية لإجلاء الرعايا والطلاب الأردنيين العالقين خارج البلاد.

وتقول إن هذه المعضلة ليست معاناة لها وحدها إنما معاناة لكل المقدسيين، فهم يريدون الحفاظ على إقاماتهم الدائمة في مدينتهم التي ولدوا بها القدس، ويبقى الخوف من الحرمان من العودة لمدينتهم إذا ما سافروا قائما، ولهذا فهم يبقون أحلامهم بالاستقرار خارج مدينتهم محدودة.

وتشكل السيادة على مدينة القدس محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية في أي اتفاق سلام مستقبلي، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.

وفي السادس من ديسمبر 2017، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرا غضب الفلسطينيين، ليؤكد في حفل إعلان خطته للسلام على عدم تقسيم المدينة.

 

وتعتبر القدس الشرقية ومدينتها القديمة جزءا من الضفة الغربية، ضمتها إسرائيل بمساحة 70 كلم مربعا عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتضم المدينة القديمة في القدس المسجد الأقصى وقبة الصخرة المذهبة، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهي جزء من الحرم القدسي، وكنيسة القيامة .

كما أن هناك حائط المبكى "البراق لدى المسلمين" وهو أقدس مكان بالنسبة لليهود، وهناك أيضا كنيسة القيامة في الموقع الذي يعتقد معظم المسيحيين أن السيد المسيح قد صلب ودفن فيه.

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية إلى جانب أكثر من 200 ألف إسرائيلي.

وبحسب قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي يعود لعام 1948 تخضع القدس للوصاية الدولية.

الحرة - واشنطن

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صابرين طه تنشر فيديو عما تواجهه من أزمة في زمن كورونا
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صابرين تستغيث بفيديو: ما هي جنسيتي؟ من يساعدني في زمن كورونا؟

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آخر الأخبار

بعد ساعات من بدئه.. "قسد" تنهي عصيان سجناء داعش في الحسكة

أسوشيتد برس
03 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، مساء الأحد، على عصيان قام به عناصر تنظيم داعش داخل سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث انتهى العصيان بعد ساعات من بدئه، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقام عناصر من داعش بأعمال شغب داخل السجن، الأحد، وذلك بعد شهر من أعمال عنف مشابهة في المنشأة نفسها، ما أتاح لأربعة متشددين الفرار، بحسب ما أفاد به المرصد، ومجموعة ناشطة كردية.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعزيزات إلى السجن، فيما حلقت مروحيات عسكرية أميركية فوقه، وفق المرصد ووكالة نورث برس الإعلامية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وقال المرصد إن القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التابعتان لقسد، سيطرتا على العصيان الذي وقع داخل سجن الصناعة في حي غويران.

وأوضح أن التمرد "انتهى بعد ساعات من بدئه، بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قسد وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين من جهة أخرى".

وكان سجناء داعش قد خلعوا أبواب المهاجع والممرات قبل أن تستعيد القوات الكردية السيطرة عليه، وفق المرصد.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن حجم أعمال الشغب، كما لم يتضح ما إذا كان السبب وراءها هو مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا أم غيرها.

وتدير السلطات الكردية حاليا ما يزيد على 24 منشأة احتجاز واعتقال في شمال شرق سوريا، تضم نحو 10 آلاف مقاتل داعشي. ومن بينهم نحو ألفي أجنبي رفضت أوطانهم تسلمهم، وبينهم قرابة 800 أوروبي.

أسوشيتد برس