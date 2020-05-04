أزمة كورونا

رغم تزايد الإصابات بكورونا.. رئيس البرازيل يدعو إلى إنهاء الحجر

الحرة / وكالات - واشنطن
04 مايو 2020
الرئيس البرازيلي أمام الآلاف من أنصاره
الرئيس البرازيلي أمام الآلاف من أنصاره

جدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأحد، معارضته لفرض تدابير حجر، أمام آلاف من المتظاهرين المساندين له في العاصمة برازيليا، وجاء ذلك مع تزايد كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وقال بولسونارو أثناء خطابه، الذي نقل مباشرة على فيسبوك، إن "تدمير الوظائف من قبل بعض الحكام أمر غير مسؤول وغير مقبول. سندفع ثمنا باهظا مستقبلا". 

ويعود قرار فرض تدابير حجر في البرازيل إلى حكام الولايات الذين صاروا يشدّدون فيها أكثر مع تزايد الإصابات. 

وجمعت تظاهرة الأحد في برازيليا حشدا أكثر كثافة من المشاركين في الأسابيع الماضية، ورفعت خلالها لافتات ضد رئيس البرلمان رودريغو مايا ووزير العدل السابق سيرجيو مورو الذي أثارت استقالته الأسبوع الماضي جدلا.

لكن على عكس التظاهرات السابقة، أبقى الرئيس اليميني على مسافة أمان مع أنصاره، رغم أنه لم يضع كمامة وقائية. 

وأضاف بولسونارو أن "الشعب معنا والجيش يقف إلى جانب القانون والنظام والحرية والديموقراطية". 

وتجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل 100 ألف، بينها أكثر من سبعة آلاف وفاة، بمعدل 400 وفاة يوميا هذا الأسبوع.

ويعتبر أغلب المختصين أن البلاد التي يقطنها 210 مليون نسمة، لا تزال بعيدة عن بلوغ ذروة وباء كوفيد-19.

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

تحذيرات من استغلال الجماعات المتطرفة لجائحة كورونا لزيادة عملياتها الإرهابية
عربي ودولي

تقرير يحذر من استغلال داعش وباء كورونا لزيادة عملياته الإرهابية

إصابة عشرات العراقيين بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل عيد ميلاد
العراق

عقب حفل عيد ميلاد حضره العشرات.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في بغداد

الرئيس البرازيلي أمام الآلاف من أنصاره
أزمة كورونا

رغم تزايد الإصابات بكورونا.. رئيس البرازيل يدعو إلى إنهاء الحجر

أميركيون يرتدون الأقنعة خلال فترة وباؤ الإنفلونزا الإسبانية
أميركا

ثقبوها من أجل التدخين.. أميركيون تمردوا على الأقنعة خلال جائحة 1918

مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري
منوعات

"حاولت الانتحار أربع مرات".. وثائقي عن الأميرة ديانا يثير غضب وليام وهاري

إيطاليا الأكثر تضررا بأعداد وفيات تتجاوز الـ 23 ألف وفاة
أزمة كورونا

إيطاليا.. تراجع كبير في عدد الوفيات اليومية بكورونا  

خطة للتمرينات الرياضية خلال جائحة كورونا
صحة

أفضل خطة لتمرين العضلات وسط أزمة كورونا

عربي ودولي

تقرير يحذر من استغلال داعش وباء كورونا لزيادة عملياته الإرهابية

الحرة / ترجمات - واشنطن
04 مايو 2020
تحذيرات من استغلال الجماعات المتطرفة لجائحة كورونا لزيادة عملياتها الإرهابية
تحذيرات من استغلال الجماعات المتطرفة لجائحة كورونا لزيادة عملياتها الإرهابية

حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

وتأتي هذه التحذيرات المتزايدة وسط مخاوف من أن الحكومات تعمل على إنعاش اقتصاداتها وقطاعاتها الصحية التي تأثرت بالجائحة، على حساب أمنها القومي.

وكان التحالف الدولي لهزيمة داعش قد أعلن في مارس سحبه بعض القوات بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأوقف بالفعل بعض التدريبات مع قوات الأمن العراقية.

ويقول باحثون إن هذه الأوضاع تهدد بعودة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة قوة الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق. محذرين من أنه لا يمكن معالجة أزمة الوباء على حساب أزمة أخرى.

وكتب الرؤساء الأربعة للجان التشريعية الأجنبية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، "يجب أن نقاوم الرغبة في النظر إلى الداخل فقط، وبدلا من ذلك علينا دعم بعضنا البعض خلال وباء كوفيد-19، تماما كما فعلنا في الماضي".

وقالت منى يعقوبيان، الخبيرة في الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا مع معهد السلام الأميركي لصحيفة "ذا هيل"، إن "من الصعب جدا عزل الولايات المتحدة من حالة عدم الاستقرار هذه. كلنا مترابطون بعمق. ... هناك أشياء تحدث في أماكن أخرى من العالم، ويتردد صداها هنا في الولايات المتحدة".

والأمر ليس قاصرا على الشرق الأوسط، فهناك قصص مماثلة تدور في مناطق ساخنة في القارة الأفريقية.

فقد تأثرت عمليات الاتحاد الأفريقي ضد جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، بسبب وباء كورونا وعمليات الحجر الصحي للجنود الأفارقة، إضافة إلى تأخر  عمليات النشر الأوروبية لمساعدة القوات الفرنسية في مالي غربي أفريقيا، لذات الأسباب.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا هيل"، حذرت إميلي إستيل، مديرة الأبحاث في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، من أن هذه الأوضاع تمثل جزءا من اتجاه مثير للقلق، وأضافت "نحن في خطر حقيقي للخروج من فقاعة كوفيد-19 ... ورؤية عالم يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".

ودعا الخبراء إلى آليات جديدة لمواجهة التطرف، بالتزامن مع جهود التصدي للوباء.

ومن بين هذه الآليات، حسب إريك روزاند من معهد بروكينغز، "إعادة التركيز على جهود الوقاية، والابتعاد عن عسكرة السنوات العشرين الماضية بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية".

 يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل مناهج مكافحة الإرهاب، ومواجهة مناهج التطرف العنيف، وتقديم دعم أكبر لحوارات الأديان والتدريب والتعليم، فضلا عن خطط التوظيف والتركيز على تمكين النساء والشباب.

وقال روزاند إن "المزيد من الاستثمارات في مجال الوقاية يعني أنه من غير المرجح أن يتصاعد العنف المتطرف، واحتمال أقل لنشر القوات، والدخول في حروب لا نهاية لها. يجب التفكير في كل هذا على أساس مستمر".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن