أزمة كورونا

البدانة وكورونا.. حقائق جديدة عما يفعله الفيروس بالدهون

الحرة / ترجمات - واشنطن
06 مايو 2020
الخلايا الدهنية تصنع كميات كبيرة من البروتين الذي تستخدمه العدوى لاختراق الخلايا البشرية
الخلايا الدهنية تصنع كميات كبيرة من البروتين الذي تستخدمه العدوى لاختراق الخلايا البشرية

قال باحثون إن المرضى الذين يعانون من البدانة المفرطة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة من فيروس كورونا، لأن خلاياهم الدهنية تصنع كميات كبيرة من البروتين الذي تستخدمه العدوى لاختراق الخلايا البشرية، وفق تقرير لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

الخلايا الدهنية تصنع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 المعروف بـ ACE-2، وهو بروتين وصف بأنه "نقطة دخول" الفيروس المستجد إلى الجسم، ما يفسر احتمال الوفاة الكبير في أوساط من يعانون من البدانة المفرطة. 

كما يظهر  ACE-2 في الخلايا الدهنية للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وهي حالة صحية أخرى عالية الخطورة تسببها البدانة.

وأوضح العلماء الذين طرحوا هذه النظرية، وهم من ألمانيا والولايات المتحدة، كيف ترتبط الخلايا الدهنية بحالة تندب للرئة تسمى التليف الرئوي.

ومع فيروس كورونا، تكافح الرئة من أجل الحصول على ما يكفي من الأكسجين إلى بقية الجسم.

ووفقاً للبيانات الواردة من مستشفيات دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن 75 في المئة من مرضى كورونا في العناية المركزة يعانون من زيادة الوزن، مقارنة بنسبة 65 في المئة بين عامة السكان.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

"غير مسبوق".. جسم مضاد جديد يرفع الآمال لمحاربة كورونا 

الحرة / ترجمات - واشنطن
07 مايو 2020
تطور علمي واعد للقضاء على وبائيات فيروسية حالية ومستقبلية
تطور علمي واعد للقضاء على وبائيات فيروسية حالية ومستقبلية

حدد فريق من الباحثين من جامعة أوترخت الهولندية، أجساما مضادة داخل خلايا بشرية مزروعة مخبريا تمكنت من تحييد فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف 2 ).

الجسم المضاد يسمى "47-D11" ويعمل على  تحييد الفيروس من خلال التعرف على وحدات "أنتيجينية" فيه تسمى "Epitope"، الأمر الذي قد يوفر إمكانية للوقاية والعلاج من وباء كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وحسب موقع "SCI" المعني بالأخبار العلمية، تم إنتاج الجسم المضاد الجديد عن طريق تقنية تعديل وراثي تسمى "H2L2"، بالتعاون مع مركز إيراسموس الطبي، وشركة هاربو بيوميد. 

واستفاد الباحثون من جهودهم السابقة المتعلقة بفيروس كورونا (سارس-كوف 1)  المسبب لمرض سارس الذي تفشى في الصين عام 2003.

وقال كبير معدي الدارسة دكتور بيريند جان بوش العالِم في علوم الصحة الجزيئية الحيوية في جامعة أوتريخت،
إن الجسم المضاد "لديه القدرة على تغيير مسار العدوى في المصابين، أو إزالة الفيروس، أو حماية شخص غير مصاب يتعرض للفيروس لاحقا". 

ومن  الأشياء المثيرة للاهتمام أن الجسم المضاد قادر أيضا على العمل ضد  الفيروسين معا، ما يعني "إمكانية التخفيف من الأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية ذات الصلة الناشئة في المستقبل"، حسب بوش.

وقال الدكتور فرانك جروسفيلد  الباحث المشارك في قسم الأحياء الخلوي في مركز إيراسموس الطب:
"يعد الجسم المضاد  47-D11 بشريا بالكامل مما يسمح بالتطور بشكل أسرع وتقليل احتمالية الآثار الجانبية المرتبطة بالمناعة".

بينما قال دكتور جينغ سونغ وانغ، مؤسس شركة هاربور بيوميد، إن هذا البحث "غير مسبوق.. وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم ما إذا كان الجسم المضاد يمكن أن يحمي أو يقلل من شدة المرض لدى البشر".

الحرة / ترجمات - واشنطن