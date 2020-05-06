البدانة وكورونا.. حقائق جديدة عما يفعله الفيروس بالدهون

قال باحثون إن المرضى الذين يعانون من البدانة المفرطة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة من فيروس كورونا، لأن خلاياهم الدهنية تصنع كميات كبيرة من البروتين الذي تستخدمه العدوى لاختراق الخلايا البشرية، وفق تقرير لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

الخلايا الدهنية تصنع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 المعروف بـ ACE-2، وهو بروتين وصف بأنه "نقطة دخول" الفيروس المستجد إلى الجسم، ما يفسر احتمال الوفاة الكبير في أوساط من يعانون من البدانة المفرطة.

كما يظهر ACE-2 في الخلايا الدهنية للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وهي حالة صحية أخرى عالية الخطورة تسببها البدانة.

وأوضح العلماء الذين طرحوا هذه النظرية، وهم من ألمانيا والولايات المتحدة، كيف ترتبط الخلايا الدهنية بحالة تندب للرئة تسمى التليف الرئوي.

ومع فيروس كورونا، تكافح الرئة من أجل الحصول على ما يكفي من الأكسجين إلى بقية الجسم.

ووفقاً للبيانات الواردة من مستشفيات دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن 75 في المئة من مرضى كورونا في العناية المركزة يعانون من زيادة الوزن، مقارنة بنسبة 65 في المئة بين عامة السكان.