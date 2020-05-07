أزمة كورونا

بعد سفينة "دياموند برينساس".. سفينة أخرى قد تشكل أكبر بؤرة لكورونا في اليابان

الحرة / ترجمات - واشنطن
07 مايو 2020
سفينة كوستا أتلانتيكا
سفينة كوستا أتلانتيكا

تابع كثيرون تطورات إصابة ركاب وطاقم سفينة دياموند برينسس التي وضعت تحت الحجر الصحي قرب طوكيو في وقت سابق من هذا العام، فيما أصبحت واحدة من أول المواقع الساخنة للفيروس التاجي خارج الصين.

وعلى مدى الأسابيع الخمسة التالية، عندما انتشر الفيروس في اليابان وجذبت سفينة "الأميرة الماسية" في ميناء يوكوهاما اهتمامًا عالميًا، لم تصدر السلطات اليابانية أي تحذيرات إلى سفينة كوستا أتلانتيكا، التي كانت على بعد على بعد 1200 كيلومتر (750 ميل) إلى الجنوب الغربي.

كان الركاب في سفينة دياموند برينسس يموتون، بينما كان ركاب السفينة الأخرى (كوستا أتلانتيكا) ينطلقون ويخرجون بحرية، ويتناولون الطعام ويتسوقون في ناغازاكي، بل تم استبدال العشرات من أفراد الطاقم بآخرين جدد. 

جراء ذلك، أصبحت سفينة كوستا أتلانتيكا الآن واحدة من أكبر حاضنات الفيروس التاجي في اليابان، فقد أصابت ربع عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم أكثر من 600 شخص.

يقول خبراء الصحة العامة إن نقص التدابير الصحية على السفن السياحية بعدما حدث في السفينة الأولى، وقلة عدد الاختبارات لاكتشاف الفيروس على الصعيد الوطني سمحت بإعادة تفشي فيروس كوفيد- 19 بقوة.

وقد ضاعف ذلك، وفق مختصين، قرار السلطات المحلية والوطنية دمج المصابين وغير المصابين في كوستا أتلانتيكا ، مما يجعل من الصعب القضاء على العدوى على متن السفينة.

الدكتور أميش أدالجا، أخصائي الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي قال في هذا الصدد "يبدو أنه يتم إنشاء وضع مشابه للأميرة الماسية". "في محاولة لمنع الحالات من النزول، سيحدث المزيد من الحالات بين الأشخاص على متن السفينة، بعض الحالات يمكن أن تكون شديدة الإصابة ولكن يمكن منع إصابة آخرين بفصلهم عن بعضهم البعض".

مسؤولو الصحة في اليابان يقولون إنهم يكافحون من أجل تتبع طرق العدوى وأنهم لا يعرفون كيف وصل الفيروس إلى السفينة، بينما يقول خبراء إن هناك نقصا فادحا في التطبيقات التي تتبع العدوى في البلاد.

وتدافع الحكومة عن سياسات الاختبار الحذر، قائلة إنها تريد تجنب إغراق المستشفيات بأشخاص لديهم حالات خفيفة فقط.

وبينما انتشر الفيروس بشكل مطرد، لم ترتفع العدوى في اليابان، كما هو الحال في بعض البلدان، وتباطأت وتيرة الإصابات منذ منتصف أبريل. 

وأكدت اليابان إحصاءها حوالي 15 ألف إصابة حتى الثلاثاء، بينما توفي 543 شخصًا توفوا بسبب كوفيد- 19.

وابقت السلطات جميع ركاب سفينة "الأميرة الماسية" وعددهم 3700 على متن السفينة مما ساهم في انتشار العدوى إلى أكثر من 700 شخص، بينما توفي 14.

ولم تحمل كوستا أتلانتيكا التي ترفع علم إيطاليا والتي يبلغ وزنها 86000 طن أي ركاب عندما رست للصيانة في ناغازاكي. 

ومن بين 623 من أفراد الطاقم الأولي على متن السفينة، ثبتت إصابة 149 منهم، وتم إدخال خمسة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

تدفع الحكومة رواتب لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين
العراق

"قرار صعب" للحكومة العراقية بسبب فقدان 3 مليارات دولار شهريا

يأتي الحادث في ظل الاحتجاجات من الأميركيين ضد القيود المفروضة لمكافحة الفيروس
أميركا

"ضحايا" بإطلاق نار في ماكدونالدز جراء خلاف بشأن إجراءات كورونا

تستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل  من الجينوم
أزمة كورونا

علماء يحددون تاريخ "القفزة الأولى" لفيروس كورونا

براغماتي ولديه علاقات مع اللاعبين على الساحة العراقية
العراق

براغماتي ولديه علاقات مع اللاعبين على الساحة العراقية.. الكاظمي "الذي لا يعادي أحدا"

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعات في الدول الفقيرة بسبب كورونا
عربي ودولي

"شبح المجاعات يلوح في الأفق"..الأمم المتحدة تنشد 6.7 مليار دولار لمكافحة كورونا بالدول الفقيرة

البنتاغون يقر بمقتل 132 مدنيا في حروبه في 2019
أميركا

أغلبهم في أفغانستان والعراق.. الجيش الأميركي يقر بقتل 132 مدنيا بالعمليات العسكرية في 2019

انقسام في إدارة ترامب حول اعتماد شبكة الجيل الخامس
أميركا

تشوش على نظام "جي بي أس" وناسا تعارضها.. انقسام في إدارة ترامب حول اعتماد "5G"

أزمة كورونا

علماء يحددون تاريخ "القفزة الأولى" لفيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
07 مايو 2020
تستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل  من الجينوم
تستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل  من الجينوم

قد يكون فيروس كورونا المستجد انتقل إلى الإنسان في أكتوبر الماضي عكس معطيات صينية سابقة تشير إلى تاريخ مختلف، وفقا لآخر الأبحاث في التركيبة الجينية للفيروس، بحسب تقرير من موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست".

ويقول التقرير إن دارسة جديدة من المقرر نشرها في المجلة العلمية " العدوى وعلم الوراثة والتطور" خلصت إلى أن الفيروس حقق القفزة الأولى من المضيف الأول (الحيوان) إلى البشر في وقت ما بين 6 أكتوبر و 11 ديسمبر من العام الماضى.

وتستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل من الجينوم، جمعت من جميع أنحاء العالم منذ يناير.

ومن خلال دراسة تطور الطفرات، تمكن الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جزيرة ريونيون من إعادة تشغيل ساعاتهم إلى نقطة انطلاق مشتركة.

كما تمكنوا من تحديد الطفرات الرئيسية للفيروس، الذي استمر في التطور منذ القفزة الأولى إلى البشر.

واستنادا إلى معلومات عن أول تسلسل كامل لجينوم الفيروس الذي نشره مختبر في شنغهاي في يناير، وتحليلات الجينوم الأخرى، خلص العلماء في وقت سابق إلى أن الفيروس قفز  إلى البشر عبر الحيوان الوسيط في وقت ما من شهر نوفمبر.

ولكن مع ظهور المزيد من المعلومات في أواخر الشهر الماضي، تبين أن الفيروس بدأ في أكتوبر.

الحرة / ترجمات - واشنطن