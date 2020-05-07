بعد سفينة "دياموند برينساس".. سفينة أخرى قد تشكل أكبر بؤرة لكورونا في اليابان

تابع كثيرون تطورات إصابة ركاب وطاقم سفينة دياموند برينسس التي وضعت تحت الحجر الصحي قرب طوكيو في وقت سابق من هذا العام، فيما أصبحت واحدة من أول المواقع الساخنة للفيروس التاجي خارج الصين.

وعلى مدى الأسابيع الخمسة التالية، عندما انتشر الفيروس في اليابان وجذبت سفينة "الأميرة الماسية" في ميناء يوكوهاما اهتمامًا عالميًا، لم تصدر السلطات اليابانية أي تحذيرات إلى سفينة كوستا أتلانتيكا، التي كانت على بعد على بعد 1200 كيلومتر (750 ميل) إلى الجنوب الغربي.

كان الركاب في سفينة دياموند برينسس يموتون، بينما كان ركاب السفينة الأخرى (كوستا أتلانتيكا) ينطلقون ويخرجون بحرية، ويتناولون الطعام ويتسوقون في ناغازاكي، بل تم استبدال العشرات من أفراد الطاقم بآخرين جدد.

جراء ذلك، أصبحت سفينة كوستا أتلانتيكا الآن واحدة من أكبر حاضنات الفيروس التاجي في اليابان، فقد أصابت ربع عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم أكثر من 600 شخص.

يقول خبراء الصحة العامة إن نقص التدابير الصحية على السفن السياحية بعدما حدث في السفينة الأولى، وقلة عدد الاختبارات لاكتشاف الفيروس على الصعيد الوطني سمحت بإعادة تفشي فيروس كوفيد- 19 بقوة.

وقد ضاعف ذلك، وفق مختصين، قرار السلطات المحلية والوطنية دمج المصابين وغير المصابين في كوستا أتلانتيكا ، مما يجعل من الصعب القضاء على العدوى على متن السفينة.

الدكتور أميش أدالجا، أخصائي الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي قال في هذا الصدد "يبدو أنه يتم إنشاء وضع مشابه للأميرة الماسية". "في محاولة لمنع الحالات من النزول، سيحدث المزيد من الحالات بين الأشخاص على متن السفينة، بعض الحالات يمكن أن تكون شديدة الإصابة ولكن يمكن منع إصابة آخرين بفصلهم عن بعضهم البعض".

مسؤولو الصحة في اليابان يقولون إنهم يكافحون من أجل تتبع طرق العدوى وأنهم لا يعرفون كيف وصل الفيروس إلى السفينة، بينما يقول خبراء إن هناك نقصا فادحا في التطبيقات التي تتبع العدوى في البلاد.

وتدافع الحكومة عن سياسات الاختبار الحذر، قائلة إنها تريد تجنب إغراق المستشفيات بأشخاص لديهم حالات خفيفة فقط.

وبينما انتشر الفيروس بشكل مطرد، لم ترتفع العدوى في اليابان، كما هو الحال في بعض البلدان، وتباطأت وتيرة الإصابات منذ منتصف أبريل.

وأكدت اليابان إحصاءها حوالي 15 ألف إصابة حتى الثلاثاء، بينما توفي 543 شخصًا توفوا بسبب كوفيد- 19.

وابقت السلطات جميع ركاب سفينة "الأميرة الماسية" وعددهم 3700 على متن السفينة مما ساهم في انتشار العدوى إلى أكثر من 700 شخص، بينما توفي 14.

ولم تحمل كوستا أتلانتيكا التي ترفع علم إيطاليا والتي يبلغ وزنها 86000 طن أي ركاب عندما رست للصيانة في ناغازاكي.

ومن بين 623 من أفراد الطاقم الأولي على متن السفينة، ثبتت إصابة 149 منهم، وتم إدخال خمسة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.