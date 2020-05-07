علماء يحددون تاريخ "القفزة الأولى" لفيروس كورونا

قد يكون فيروس كورونا المستجد انتقل إلى الإنسان في أكتوبر الماضي عكس معطيات صينية سابقة تشير إلى تاريخ مختلف، وفقا لآخر الأبحاث في التركيبة الجينية للفيروس، بحسب تقرير من موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست".

ويقول التقرير إن دارسة جديدة من المقرر نشرها في المجلة العلمية " العدوى وعلم الوراثة والتطور" خلصت إلى أن الفيروس حقق القفزة الأولى من المضيف الأول (الحيوان) إلى البشر في وقت ما بين 6 أكتوبر و 11 ديسمبر من العام الماضى.

وتستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل من الجينوم، جمعت من جميع أنحاء العالم منذ يناير.

ومن خلال دراسة تطور الطفرات، تمكن الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جزيرة ريونيون من إعادة تشغيل ساعاتهم إلى نقطة انطلاق مشتركة.

كما تمكنوا من تحديد الطفرات الرئيسية للفيروس، الذي استمر في التطور منذ القفزة الأولى إلى البشر.

واستنادا إلى معلومات عن أول تسلسل كامل لجينوم الفيروس الذي نشره مختبر في شنغهاي في يناير، وتحليلات الجينوم الأخرى، خلص العلماء في وقت سابق إلى أن الفيروس قفز إلى البشر عبر الحيوان الوسيط في وقت ما من شهر نوفمبر.

ولكن مع ظهور المزيد من المعلومات في أواخر الشهر الماضي، تبين أن الفيروس بدأ في أكتوبر.