الدواء الوحيد الذي أقر لمعالجة كورونا.. عدد قليل "صادم" متوفر حول العالم

يعتبر ريمديسيفير العقار الوحيد الفعال لعلاج كوفيد-١٩، وفقا لما أثبتته التجارب السريرية مما دفع الإدارة الأميركية إلى إقراره كـ"علاج طارئ".

لكن تخشى شركة جلعاد Gilead المصنعة لهذا الدواء، عدم وجود كميات كافية منه، إذ أن لديها ما يكفي لـ 200 ألف مريض فقط حول العالم، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ولا يكفي هذا العدد الصادم المتوفر من الدواء سوى لنسبة ضئيلة جدا من مصابي كورونا الذين اقترب عددهم حول العالم من 4 ملايين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) منحت موافقة طارئة على استخدام عقار "ريمديسيفير"، في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وسيضطر الأطباء إلى منح الدواء للمرضى الأكثر استفادة منه.

وأضاف تقرير "سي إن إن"، أن بعض المشافي في الولايات المتحدة لم تتسلم الدواء، دون معرفة السبب الحقيقي وراء حصول مشافي أخرى على شحنات الدواء من جلعاد.

و"ريمديسيفير" هو أول عقار يظهر نتائج إيجابية من شأنها مساعدة المرضى بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته "FDA".

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالمشاركة مع معاهد صحة أميركية.

وأوضحت أن العقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض لمرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وانخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا، ووضع مقياس من سبع نقاط يظهر ما إذا كان هناك تحسن أم لا.

والتجارب التي أجريت حتى الآن أظهرت أن المرضى تعافوا من الالتهاب الرئوي ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الأوكسجين، وخرج بعضهم من المستشفى في غضون اليوم الرابع عشر.

أما الآثار الجانبية لرمديسيفير، فتشمل الإسهال والطفح الجلدي واختلالا في وظائف الكلى وانخفاض ضغط الدم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أوداي إنها ستعمل على ضمان أن يكون متاحا حول العالم، مشيرا إلى إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.